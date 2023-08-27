Chồng đi tắm vẫn kè kè chiếc điện thoại, tối đến cự tuyệt chuyện gối chăn, vợ sinh nghi, lén theo dõi thì phát hiện bí mật động trời, đau lòng đệ đơn ly hôn

Tâm sự 27/08/2023 15:55

Thấy chồng thường xuyên mang theo cả điện thoại khi tắm, tối đến lại chẳng chịu gần gũi vợ, Ngọc theo dõi và phát hiện ra bí mật động trời.

Ngọc và Bình lấy nhau từ khi cả hai chỉ mới là những sinh viên mới ra trường. Sau khi về chung một nhà, Ngọc lui về hậu phương, tập trung chăm lo tổ ấm còn Bình chăm chỉ kiếm tiền. 

Anh là nhân viên IT, trẻ - có tài lại biết ăn nói nên công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên điều này cũng làm Ngọc lo lắng vì xung quanh chồng có nhiều "ong bướm" vây quanh.

10 năm chung sống, Ngọc đã sinh được 2 bé gái xinh đẹp, lanh lợi. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp nhưng hai người cũng có không ít giây phút ngọt ngào, say đắm.

Dạo gần đây, Ngọc phát hiện chồng mình có nhiều biểu hiện kỳ quặc, cả ngày ôm điện thoại di động, thậm chí còn nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm rất vui vẻ, hạnh phúc. Khi cô hỏi đang làm gì, anh chỉ nói rằng đang xem video, nhưng khi chú ý kỹ, Ngọc phát hiện Bình bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó.

Chồng đi tắm vẫn kè kè chiếc điện thoại, tối đến cự tuyệt chuyện gối chăn, vợ sinh nghi, lén theo dõi thì phát hiện bí mật động trời, đau lòng đệ đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, Ngọc còn để ý thấy chồng không để điện thoại di động rời khỏi mình, cho dù là rửa bát, đi vệ sinh, tắm..., cũng mang theo. Mặt khác, anh cũng không muốn gần gũi vợ nữa, luôn kiếm cớ từ chối chuyện chăn gối và viện lý do là mệt mỏi vì công việc nên không còn hứng thú.

Bất an kèm theo linh tính mách bảo, Ngọc đã nhân cơ hội tìm hiểu và cảm thấy hối hận ngay sau đó. Hoá ra, chồng cô đang hẹn hò qua mạng với rất nhiều cô gái và đã chinh phục được không ít người bằng cách đưa họ đi ăn, mua tặng túi hàng hiệu đắt tiền. Đặc biệt, có những cô gái sẵn sàng thân mật mà không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào.

Chồng đi tắm vẫn kè kè chiếc điện thoại, tối đến cự tuyệt chuyện gối chăn, vợ sinh nghi, lén theo dõi thì phát hiện bí mật động trời, đau lòng đệ đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện điều này, Ngọc choáng váng và suy sụp. Chị không ngờ người chồng đầu ấp tay gối 10 năm nay lại thẳng thừng phản bội vợ con để tìm thú vui bên ngoài như vậy. Tuyệt vọng là vậy nhưng Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần. 

Ngọc đã tìm cách lưu lại bằng chứng, giành quyền nuôi con và đòi bồi thường. Ngoài ra, với bản lĩnh của một người mẹ và sự khôn khéo, Ngọc tạm thời cứ coi chồng như một chiếc máy ATM, đồng thời chủ động chuẩn bị cho bản thân một cuộc sống độc lập.

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