Chồng đi công tác lâu ngày, nửa đêm đang mơ màng ngủ điện thoại hiện lên tấm ảnh tang thương, nhìn hai người trong ảnh mà tôi giật mình, hiểu ra tất cả

Tâm sự 03/03/2023 18:39

Trước lời thú nhận và giải thích của chồng, tôi quyết không tha thứ dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Làm sao tôi có thể bỏ qua một chuyện như vậy?

Hoa thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Hoa và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Hoa và gia đình, Lâm là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Hoa tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

 

Cho đến một lần Lâm báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Hoa lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Hoa bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Hoa lạnh người.

Chồng đi công tác lâu ngày, nửa đêm đang mơ màng ngủ điện thoại hiện lên tấm ảnh tang thương, nhìn hai người trong ảnh mà tôi giật mình, hiểu ra tất cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tấm ảnh đó, Lâm đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Lâm, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Hoa dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Lâm, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Lâm. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Hoa không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Lâm trở về, Hoa đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Hoa kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Lâm giờ đã có con riêng.

Chồng đi công tác lâu ngày, nửa đêm đang mơ màng ngủ điện thoại hiện lên tấm ảnh tang thương, nhìn hai người trong ảnh mà tôi giật mình, hiểu ra tất cả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lâm cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Hoa rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Hoa thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Hoa không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Hoa đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Lâm có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng

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