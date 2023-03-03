Nửa đêm tỉnh ngủ không thấy chồng đâu vội đi tìm, xuống dưới nhà tôi giật mình hoảng hốt khi thấy anh lẻn vào phòng chị dâu rồi làm ra một điều khó nói

Tâm sự 03/03/2023 14:58

Tôi không ngờ anh lại có thể làm như vậy, bất chấp sự ngăn cản từ tôi. Dù cho đều là người một nhà thì không phải cái gì cũng có thể làm.

Tôi và chồng kết hôn được nửa năm. Tôi làm dâu, vợ chồng ở cùng với bố mẹ chồng và gia đình anh trai chồng. Tôi và chồng thống nhất bao giờ có đủ tiền thì sẽ ra ở riêng, vợ chồng anh trai cũng nói sẽ ở lại chăm sóc cho bố mẹ.

Một đêm, tôi ngủ không ngon giấc nên nửa đêm bắt ngờ tỉnh dậy. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng chồng đâu. Lúc đó đã là 2 giờ sáng, chồng tôi thức dậy làm gì chứ? Tôi quyết định dậy đi tìm chồng.

Nửa đêm tỉnh ngủ không thấy chồng đâu vội đi tìm, xuống dưới nhà tôi giật mình hoảng hốt khi thấy anh lẻn vào phòng chị dâu rồi làm ra một điều khó nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đi dọc hàng lang, tôi nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng của chị dâu. Hai vợ chồng tôi và chị dâu ở cùng một tầng ở lầu hai, còn bố mẹ thì ở lầu một để tiện đi lại. Tôi đi tới cửa phòng của chị dâu thì nhìn thấy một cảnh bất ngờ. Chồng tôi đang bế cháu. Anh nhẹ tay âu yếm, còn hát ru khe khẽ để dỗ cháu ngủ. Nhìn hình dáng của anh khi đó, không hiểu sao tôi lại thấy lạ lẫm.

Tôi thấy trên giường chị dâu đang nằm nghỉ. Chị thấy tôi đang ở cửa phòng thì hỏi một câu, sau đó lăn ra ngủ. Dù tôi biết rằng chị dâu một mình trông con rất cực khổ, vì chị mới sinh con mà chồng lại đi công tác cả tuần nay. Đến đêm, chỉ có chị dâu một mình trông con, không thể nhờ vả bố mẹ chồng như ban sáng. Cũng may chị dâu khỏe mạnh lại nhanh hồi phục nhờ sinh thường.

Nhưng thấy chồng vào phòng chị dâu như thế tôi lại thấy khó chịu. Đến khi cháu ngủ rồi, chồng tôi mới đặt đứa bé xuống giường ngủ cùng chị dâu rồi kéo tôi về phòng. Anh nói tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng cháu khóc. Chị dâu lại mệt mỏi không dỗ nổi nữa nên anh mới phụ giúp chị. Anh nói tôi đừng nghĩ bậy rồi làm chị tôi trong nhà khó nhìn mặt nhau. Dù sao cũng là người thân trong gia đình, giúp được gì thì cứ giúp thôi.

Nửa đêm tỉnh ngủ không thấy chồng đâu vội đi tìm, xuống dưới nhà tôi giật mình hoảng hốt khi thấy anh lẻn vào phòng chị dâu rồi làm ra một điều khó nói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái. Tôi biết tính tình của chồng rất tốt, thường xuyên giúp đỡ người ngoài, huống chi là người thân thì anh càng không thể làm lơ. Dù sao thì chị dâu cũng vừa mới sinh, chồng tôi lại còn giúp dỗ cháu nữa. Phải chi anh nói tôi qua giúp chị dâu, hoặc chị ấy nhờ vả thì tôi liền sẵn lòng. Tôi có nên khuyên chồng lần sau đừng làm thế nữa không, liệu có quá đáng lắm không? 

Chồng đi công tác xa, mỗi tuần mới về một lần nhưng ô sin còn mừng hơn tôi, nhìn hành động của cô ta tôi "nóng mắt"

Chồng đi công tác xa, mỗi tuần mới về một lần nhưng ô sin còn mừng hơn tôi, nhìn hành động của cô ta tôi "nóng mắt"

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