Chồng đi xa, nửa đêm gọi điện hỉ thăm bỗng nghe tiếng phụ nữ 'lạ', mờ sáng tôi tức tốc bay cả ngàn km đến tận nơi rồi chứng kiến cảnh đau điếng

Tâm sự 02/01/2023 14:55

Chồng đi có ba ngày mà mẹ con tôi nhớ quay quắt tưởng chừng anh vắng nhà từ lâu lắm rồi. Sang ngày thứ tư con nhớ bố quá không ngủ được nên tôi gọi điện cho chồng bảo anh dỗ dành con giúp.

Chúng tôi kết hôn đến nay là 6 năm. Hai đứa con lần lượt ra đời, công việc của tôi và anh cũng rất tốt, nhà cửa thì mới xây xong. Chồng giỏi con khôn là ước mơ của bất kỳ phụ nữ nào và tôi may mắn đã sở hữu được hai thứ đó.

Tôi luôn tin tưởng và quan tâm chăm sóc chồng, đó cũng là bài thuốc hữu hiệu níu kéo trái tim đàn ông. Bằng chứng là dù anh có đi nhậu hay đi hội họp gì cũng luôn về trước 9h đêm không la cà tăng hai tăng ba như nhiều người đàn ông khác. 

Năm nay anh đi họp lớp, lần này anh bảo: "Bọn anh sẽ đi du lịch để ôn lại kỷ niệm xưa nên phải chơi khoảng 2 tuần mới về đấy, em có nhớ chồng không?".

Chồng đi xa, nửa đêm gọi điện hỉ thăm bỗng nghe tiếng phụ nữ 'lạ', mờ sáng tôi tức tốc bay cả ngàn km đến tận nơi rồi chứng kiến cảnh đau điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vui vẻ đáp: "Nhớ chứ, nhưng biết sao được, tập thể thế nào mình theo thế không người ta lại đánh giá vợ chồng mình nghèo không theo nổi".

Chồng đi có ba ngày mà mẹ con tôi nhớ quay quắt tưởng chừng anh vắng nhà từ lâu lắm rồi. Sang ngày thứ tư con nhớ bố quá không ngủ được nên tôi gọi điện cho chồng bảo anh dỗ dành con giúp, nào ngờ nghe giọng người con gái đầu dây bên kia nói: "Gọi gì mà gọi suốt ngày vậy? Anh ấy đang ngủ". Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chị là ai mà lại cầm máy chồng tôi".

Chị ta không nói nữa tắt phụt máy, gọi lại nhiều lần không được, người nóng như lửa đốt, cơn ghen tuông nổi lên khiến tôi không biết nghĩ gì nữa. Đang đêm, tôi mang hai đứa con sang bà nội gửi rồi ngay trong đêm ra sân bay, miền Nam thẳng tiến để xem chồng đang làm gì với ai giữa đêm hôm thế này.

Khi trời tờ mờ sáng cũng là lúc tôi đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất, tôi gọi điện đánh thức bạn lớp trưởng của chồng. Tôi được biết họp lớp có 2 ngày xong họ về quê hết, anh ấy đoán chồng tôi vẫn còn ở lại khách sạn nên cho tôi địa chỉ để tới.

 

Theo lời của anh bạn lớp trưởng, chỉ một lát tôi đã đứng trước cửa phòng của chồng. Tim tôi đập loạn xạ như muốn vỡ tung ra, cố hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi gõ cửa nói là nhân viên đến phục vụ bữa ăn sáng.

Người ra mở cửa đó chính là chồng tôi trong chiếc áo choàng ngủ màu trắng và đang còn ngái ngủ. Trong khi chồng tròn xoe mắt nhìn vợ thì tôi đẩy anh ra, xộc thẳng vào phòng.

Chồng đi xa, nửa đêm gọi điện hỉ thăm bỗng nghe tiếng phụ nữ 'lạ', mờ sáng tôi tức tốc bay cả ngàn km đến tận nơi rồi chứng kiến cảnh đau điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng như tôi đã nghĩ, người nằm kia đúng là mối tình thời sinh viên của chồng, chị ta đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Cô ta choàng tỉnh dậy, vơ vội chiếc chăn che người trong khi tôi thì như điên lên. Ức chế hơn cả là chồng tôi còn giữ chặt tôi cho cô ta mặc quần áo và chạy khỏi phòng.

Trơ mắt nhìn tình địch đóng sập cửa lại, tôi chỉ biết đấm vào ngực anh và mắng mỏ: "Đây hả? Họp lớp đây hả? Họp bạn cũ thế này à? Thật khốn nạn, thảo nào năm nào cũng muốn đi họp lớp cả tuần lễ là thế này đây. Trời ơi là trời sao tôi ngu thế không biết chứ. Cứ tưởng chồng thủy chung nào ngờ để dành sức cả năm cho mấy ngày này à?".

Bị bắt quả tang chồng đuối lý không nói được liền vung tay tát tôi để dằn mặt: "Đừng có gào lên thế, im đi, có gì về nhà nói".

Bị chồng đánh, tôi không đau bằng vết thương ở trái tim đang rạn vỡ, các bạn ơi tôi phải làm gì để có thể lấy lại niềm tin với người chồng đã lừa dối mình hết năm này sang năm khác đây?

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