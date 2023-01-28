Chồng cũ không chu cấp cũng không gặp con, tôi uất hận kết hôn với bạn thân của anh để rồi vỡ oà sau lời thì thầm trong đêm tân hôn

Thế nhưng sau 5 năm kết hôn, tôi phát hiện Toàn phản bội mình. Đọc được tin nhắn hẹn hò với bồ của anh trên điện thoại, tôi sốc lắm. Họ lén lút qua lại với nhau, dành cho nhau những lời đường mật. Chúng tôi cãi vã to, Toàn thừa nhận ngoại tình và nói rằng đã hết yêu tôi cách đây 1 năm. Anh chỉ cố đóng vai một người chồng tốt mà thôi.

Trước đây tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Toàn. Anh là người rất nghiện vợ, thương con, lúc nào cũng nghĩ cho mẹ con tôi. Tôi luôn tự hào và biết ơn về người chồng của mình. Chúng tôi cố gắng vun vén hạnh phúc dù nhiều lúc không tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn. Nhưng sau tất cả, dù tôi đúng hay sai Toàn cũng là người xin lỗi.

Ly hôn xong, Toàn như mất tích, anh đi đâu tôi không rõ. Chỉ biết rằng anh khóa tất cả các liên lạc và không tìm gặp con lấy một lần cũng không hề chu cấp. Kể từ ngày 2 đứa ly hôn cũng đã gần 2 năm rồi, con tôi chưa gặp bố, anh cũng không hoàn thành lời hứa trước tòa. Một mình tôi nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm cha vất vả đủ cả.

Thất vọng, tủi hờn tôi quyết định ký vào đơn ly hôn, nhường chồng cho người khác. Anh để tôi nuôi con và nhường cho mẹ tôi căn chung cư đang ở để tôi nuôi con. Theo quyết định của toà mỗi tháng Toàn sẽ chu cấp cho cu Bi 2 triệu. Và tôi không cấm cản bố con anh gặp nhau, miễn là đừng để con tôi ở bên người phụ nữ kia là được.

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Nhưng may thay, chia tay anh tôi vẫn có ông bà ngoại ở bên và những người bạn thân thiết. Thương hoàn cảnh mẹ con tôi Hùng - bạn thân Toàn luôn giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con tôi hết lòng. Anh độc thân không vướng bận gì nên thoải mái giúp tôi lo cho cu Bon. Tôi nhiều khi than vãn về bố Bon nhưng Hùng chỉ thở dài bảo rằng: "Chia tay em, nó đi xuất khẩu ở nước ngoài cùng cô bồ rồi. Chắc mải làm ăn nên không có thời gian dành cho con".

Anh ta đi xa, nhưng đâu phải không thể chăm lo cho con được. Một cuộc gọi cho con cũng không có. Hùng khuyên tôi nên hiểu thông cảm, tôn trọng chồng cũ. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, tôi cười và lẩm bẩm rằng Toàn có nỗi khổ riêng cũng đúng thôi, anh bận chăm nhân tình, làm hài lòng cô ta mà. Rồi cô ta sẽ đẻ cho Toàn nhiều đứa con nên anh không cần cu Bon nữa chăng.

Vì sự chăm sóc, tình cảm của Hùng cùng với nỗi uất ức của tôi dành cho bố cu Bon, nên khi Hùng thổ lộ rằng thích tôi, muốn lo cho mẹ con tôi, tôi đồng ý cưới anh luôn. Tôi chỉ cần anh coi cu Bon như con đẻ là được. Hùng rất tốt, Toàn sẽ hối hận khi thấy chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Anh ta không làm bố được thì để bạn anh ta làm.

Hai đứa kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người, nhà Hùng chấp nhận mẹ con tôi không gây khó dễ gì. Thế nhưng đêm tân hôn, Hùng ôm lấy tôi thở dài xin lỗi nói ra bí mật anh đã chôn giấu bao lâu. Anh bảo thực ra Toàn mất cách đây hơn 1 năm rồi vì ung thư. Lúc phát hiện bệnh anh đã giả vờ ngoại tình lấy cớ ly hôn để mẹ con tôi đỡ khổ, cho mẹ con tôi cuộc sống mới.

Toàn không tới gặp, chu cấp cho con lần nào vì sau ly hôn anh phải vào viện điều trị tích cực, kinh tế cũng chẳng có nên không thể giữ lời hứa với tôi. Nhà anh ở dưới quê nên tôi không hay biết gì. Anh biết Hùng từ lâu có tình cảm với tôi nên nhờ anh chăm sóc mẹ con tôi. Nghe những lời tâm sự đó, tôi ôm Hùng mà khóc nức nở trách chồng cũ, trách cả bản thân mình.