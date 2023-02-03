Chồng có tiền cất két sắt mà vẫn để vợ nợ nần khắp nơi vì nguyên nhân trớ trêu này

Những người tôi nợ, toàn là anh em tốt, họ giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi nợ họ quá lâu, tôi không thể tiếp tục khất nợ được nữa.

Tôi là nhân viên văn phòng trong công ty nước ngoài, còn chồng tôi làm kinh doanh tự do. Nhờ sự khôn khéo trong làm ăn mà chồng tôi có tiền mua nhà và 2 mảnh đất rộng.

Nhưng dịch bệnh ập đến, công ty anh không gồng gánh được nên phá sản. Sau khi mang hết nhà và đất đi trả nợ, chồng tôi còn nợ người ta 1,5 tỷ.

Thấy chồng gặp khó khăn, bế tắc, tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Tôi động viên chồng cố gắng, vợ sẽ giúp vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.Tôi lấy quỹ riêng của mình và vay mượn thêm anh em bên ngoại mỗi người một ít, cuối cùng đã trả hết nợ giúp chồng.

Sau lần bị phá sản đó, chồng tôi không chịu đầu hàng, anh quyết chí gây dựng lại sự nghiệp. Lúc chồng tôi cần tiền để kinh doanh thì bố chồng bán đất và cho anh ấy 200 triệu. Thật không ngờ với số tiền đó mà chồng tôi gây dựng lại được sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, nhìn thấy chồng cầm một tập tiền cất vào két sắt, tôi gợi ý anh đưa tiền cho vợ trả nợ. Tôi bảo suốt những năm qua, tiền lương của tôi chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, chưa trả ai được đồng nào. Nợ anh em bạn bè lâu quá nên mỗi khi gặp mặt là tôi lại thấy ngại ngùng. Thế nhưng chồng bảo có nợ ai đâu mà trả, vợ vay người ta thì tự lo mà trả, anh ấy không liên quan.

Câu nói của chồng khiến đầu óc tôi choáng váng. Lúc gặp anh khó khăn, tôi chạy khắp nơi vay tiền cứu chồng. Bây giờ anh làm ra tiền lại tính quỵt nợ, đẩy hết trách nhiệm trả nợ cho vợ.

Những người tôi nợ, toàn là anh em tốt, họ giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi nợ họ quá lâu, tôi không thể tiếp tục khất nợ được nữa. Nhưng nếu chồng không đưa tiền cho thì tôi không biết làm thế nào trả được. Theo mọi người, tôi phải nói sao để thuyết phục chồng đây?

Nhìn những bức ảnh chụp lén mà đứa cháu gửi cho, tôi đau đớn tột cùng, nhận ra sự thật về người chồng giả dối của mình Chuyến đi chơi của ba mẹ con tôi kết thúc tốt đẹp, ai cũng hào hứng và mong có thật nhiều lần đi như thế trong thời gian tới. Đang vui thì có cuộc gọi của đứa cháu thông báo một chuyện khiến gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ.

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