Bị mẹ chồng đưa ra lời đề nghị đầy áp lực như vậy, tôi phải làm gì để bà hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi trong giai đoạn hiện nay? Tôi có nên dũng cảm phản đối chuyện mẹ chồng can thiệp vào đời sống của vợ chồng tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên với!

Tôi và chồng yêu nhau đằm thắm, lấy nhau trên tinh thần tự nguyện muốn chung sống cả đời bên nhau. Sự tương đồng hoàn cảnh đôi bên gia đình và điều kiện thu nhập rất khá của cả hai đảm bảo cho cuộc sống tương lai thật sự dễ chịu. Bạn bè, người thân ai nấy đều tấm tắc khen vợ chồng tôi quả là một cặp đôi hoàn hảo, một gia đình lý tưởng. Điều tôi không mấy vui vẻ, thậm chí khổ sở trong cuộc sống sau khi kết hôn của mình đó là phải sống ở nhà chồng. Mặc dù đi làm lương cao, có vai vế ở công ty hẳn hoi, về nhà vẫn phải chịu đựng sự chèn ép đến vô lý của mẹ chồng. Bà rất hà khắc, giữ những quan niệm cổ hủ, lạc hậu để đối xử với con dâu.

Mẹ chồng tôi luôn cho rằng các nàng dâu thời nay quen được chiều chuộng, học đòi lười biếng, hư hỏng… nên phải nghiêm khắc từng chút một, có thế mới giữ được gia đình êm ấm, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Bởi vậy, mặc dù nhà to, nhiều phòng và có cả sân vườn nhưng mẹ chồng tôi không thuê giúp việc, kể cả tôi sẵn sàng chi tiền thuê cũng không đồng ý. Mẹ chồng bắt tôi làm hết mọi thứ, khiến tôi ấm ức, mệt mỏi và luôn có cảm giác bị coi thường. Có lẽ chỉ vì sự soi mói, chèn ép của mẹ chồng mà tôi chưa dám có con, tôi sợ rằng khi mang bầu mà bị buồn bực, trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến con. Bản thân chồng tôi cũng hay đi xa dài ngày, ít dịp ở nhà nên hai vợ chồng chưa thực sự sẵn sàng cho việc có con. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để sinh những đứa con sau này vì hiện nay vợ chồng tôi còn trẻ.

Ảnh minh họa: Internet Cưới nhau mấy năm mà tôi vẫn bị mang tiếng là không biết đẻ, mẹ chồng lấy cớ để đi nói xấu con dâu. Bà luôn gièm pha tôi về việc này, phũ phàng nói trước mặt tôi và khách đến chơi nhà: "Chúng nó cứ bảo là còn trẻ, còn phấn đấu công việc với hưởng thụ đi đây đi đó rồi mới có con. Tôi thì thấy khác, chỉ là cái cớ thôi, nhìn cái tướng con dâu ẻo lả, lười biếng như vậy chắc gì đã biết đẻ. Ngay từ đầu tôi đã thấy thế, nói mãi mà con trai không nghe, giờ thì khổ mà không dám kêu". Tôi cũng dự định trong năm nay sẽ có em bé, nhưng mẹ chồng bỗng dưng can thiệp vào chuyện này khiến tôi càng thêm áp lực và lo lắng. Cách đây mấy hôm, ngay đầu năm mới, mẹ chồng gọi riêng tôi sang phòng và đưa ra lời đề nghị: "Năm nay, con phải sinh cho nhà này cháu nội, con trai thì càng tốt, không thì đứa sau nhất định phải sinh cháu đích tôn cho nhà này. Ăn sung mặc sướng, vào nhà gia thế mà mỗi chuyện cỏn con mà làm không xong. Nếu không làm được, tôi kêu con trai lấy vợ khác. Con tôi đẹp trai, nhà giầu, tài giỏi như thế lấy ai mà chẳng được". Từ hôm đó đến giờ mẹ chồng cứ gặp tôi là tỏ rõ thái độ khó chịu, lẩm bẩm những lời mắng nhiếc tôi. Chồng tôi lại mới nhận nhiệm vụ đi kiểm tra, giám sát công việc của công ty ở xa, thường xuyên vắng mặt ở nhà. Điều này làm cho tôi rất lo lắng, nếu tôi không làm theo mong muốn, đề nghị của mẹ chồng thì khó mà sống yên thân với mẹ chồng.

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