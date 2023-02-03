Mãi đến cuối năm thứ 4, khi đi thực tập, Hiền bị trúng tiếng sét ái tình với Quang – chồng cô bây giờ. Quang hơn Hiền 7 tuổi, đang làm phó phòng của một công ty chuyên về nội thất. Hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn 6 tháng rồi tổ chức đám cưới vì Hiền phát hiện có em bé. Đứa con đến khi Hiền vừa vượt qua cuộc phỏng vấn để bắt đầu đi làm. Thời điểm ấy, một cô sinh viên trẻ mới ra trường, chưa có gì trong tay nên khi biết tin mình mang bầu, Hiền thực sự sốc.

Hiền lấy chồng năm 22 tuổi, ngay sau khi cô tốt nghiệp đại học vài tháng. Hiền xinh xắn, nhẹ nhàng lại học giỏi nên lúc đi học được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cô không màng chuyện yêu đương để tập trung cho việc học.

Sau khi cưới, hai vợ chồng Hiền sống cùng mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng cũ ông bà để lại. Vì chồng Hiền là con một trong nhà. Bố chồng lại mất sớm nên đối với mẹ chồng cô, con trai luôn là số 1, là niềm hy vọng và tự hào của bà.

Dù không có ý định bỏ đứa bé vì đó là kết quả tình yêu của hai người nhưng để làm mẹ thì Hiền chưa sẵn sàng. Khi ấy, cả Quang lẫn mẹ của anh đều đến động viên, thuyết phục nên cuối cùng Hiền cũng quyết định tạm thời gác lại công việc để tập trung dưỡng thai và làm mẹ cho tốt.

Trong thời kỳ Hiền bầu bì mệt mỏi, cô cũng luôn được mẹ chồng quan tâm, đối xử rất tốt. Bà hay nấu những món ăn bổ dưỡng, tốt cho mẹ bầu và em bé cho cô ăn, thậm chí còn mua thuốc bổ cho cô uống. Dù Hiền chưa đi làm, không có thu nhập, chỉ ở nhà "ăn bám" nhưng mẹ chồng cũng chưa một lần chì chiết con dâu về điều đó. Bà luôn động viên Hiền ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt để sinh con khỏe mạnh, mọi việc sau này rồi tính. Nhiều lần, Hiền bật khóc vì thấy mình quá may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý và tốt đến vậy.

Mãi đến đợt cận Tết vừa rồi, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, Hiền mới lặng người khi phát hiện những dòng ghi chép trong cuốn sổ nhỏ của mẹ chồng. Trong đó ghi lại những cảm xúc của bà mỗi khi con trai có những dấu mốc quan trọng, hay thậm chí chỉ là những chuyện vụn vặt trong gia đình nhưng bà không nói ra mà chọn cách ghi lại. Dĩ nhiên, trong cuốn sổ có nhắc đến Hiền.

Ảnh minh họa: Internet

Những trang đầu tiên, đều là những cảm xúc vui mừng của bà khi con trai đạt thành tích cao trong học tập; thi đỗ đại học hay lúc tìm được công việc như ý và được lên chức. Tuy nhiên, lật dở từng trang giấy, Hiền nhận ra, càng ngày, thay vì những cảm xúc vui tươi, phấn khởi, mẹ chồng cô bắt đầu than vãn và buồn nhiều hơn. Không những thế, Hiền còn được nhắc đến với giọng điệu hằn học, không vui từ mẹ chồng.

"Hôm nay, con bảo mẹ rằng mình có bạn gái và cô ấy đã mang thai. Con muốn tổ chức đám cưới. Con năn nỉ mẹ đi thuyết phục bạn gái cùng con. Dù thực lòng mẹ không muốn có người phụ nữ khác chen chân vào cuộc sống của mẹ con ta nhưng vì sợ con buồn, mẹ đành chấp nhận…".

"Vậy là hôm nay con đã chính thức lấy vợ thật rồi. Nhìn con cười hạnh phúc nhưng sao lòng mẹ không vui. Mẹ như mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Con sẽ yêu thương người phụ nữ khác nhiều hơn mẹ, thậm chí vì cô ta sẵn sàng bỏ mặc mẹ. Nghĩ vậy thôi, tim mẹ như thắt lại…".

"Ngày nào cũng phải nhìn thấy cô ta, người phụ nữ đã cướp đi con trai mẹ, thật không hề dễ chịu chút nào".

"Mẹ vẫn nhẫn nhịn để chăm sóc cô ta vì cô ta đang mang thai con của con, cháu nội của mẹ. Đợi khi cháu của mẹ ra đời cứng cáp, mẹ sẽ tìm cách đuổi cô ta đi, chỉ mẹ con mình và cháu nội sống cùng nhau thôi"...

Đọc những câu mẹ chồng viết, Hiền như không tin vào mắt mình. Hóa ra, trước giờ, tình cảm và sự quan tâm mẹ chồng dành cho cô đều là giả tạo. Mẹ chồng không những không yêu thương cô mà còn ghét cô vì đã cướp mất con trai của bà.

Đưa tay ôm bụng bầu sắp đến ngày dự kiến sinh, Hiền mông lung trong dòng suy nghĩ. Cô nên giả vờ như chưa hề đọc được những gì mẹ chồng viết và tiếp tục chung sống với sự giả tạo của bà hay nói chuyện với chồng để thuyết phục anh ra ở riêng, thoát khỏi người mẹ chồng này?