Chạm mặt nhau ngay tại khách sạn, cặp vợ chồng trẻ 'sượng sùng' vì ai cũng đang đi với... nhân tình

Tâm sự 02/02/2023 12:42

Sai thì đã sai rồi, còn cái giá phải trả cho chuyện không tốt này cũng đang đe dọa hạnh phúc của gia đình.

“Còn nước còn tát” đó là lời khuyên chân thành của bác dành cho cháu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyên Chạm mặt chồng cùng bồ trẻ tại khách sạn, vợ bẽ bàng vì mình cũng đang trong tình cảnh trơ trẽn này.

Bác thấy mừng vì hiện nay vợ chồng cháu chưa đặt bút để ký vào lá đơn ly hôn đồng thời bác mong rằng vợ chồng cháu dẹp cái tôi trong mỗi người lại để cùng nhau níu giữ hạnh phúc gia đình, vì cuộc sống hiện tại và tương lai của hai đứa con còn chưa trưởng thành của các cháu.

Chạm mặt nhau ngay tại khách sạn, cặp vợ chồng trẻ 'sượng sùng' vì ai cũng đang đi với... nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác ủng hộ suy nghĩ của cháu là ở vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này thì lỗi do ai gây ra không còn là vấn đề quan trọng nữa. Hiểu được như vậy thì cháu nên xuống nước có lời xin lỗi chồng, để giải quyết suôn sẻ, hợp tình, hợp lý câu chuyện tế nhị này mà nếu không khéo sẽ có cái kết là xẻ đàn tan nghé đường ai đấy đi rồi để khổ, để thiệt thòi cho con cái.

Sai thì đã sai rồi, còn cái giá phải trả cho chuyện không tốt này cũng đang đe dọa hạnh phúc của gia đình cháu. Bác mong vợ chồng cháu bình tĩnh, tỉnh táo và cân nhắc để làm sao vượt qua cơn sóng gió này mà níu giữ con thuyền hạnh phúc để các con của vợ chồng cháu được cắp sách đến trường, được phát triển như mọi đứa trẻ đủ mẹ, đủ cha khác.

Vợ chồng cháu đều là người có học, tin rằng các cháu biết phải làm gì để sớm ổn định cuộc sống. Bác rất mong nếu nhận được tin tốt lành từ mái ấm của gia đình các cháu.

Chạm mặt chồng cùng bồ trẻ tại khách sạn, thay vì đánh ghen thì vợ liền bẽ bàng, xấu hổ vì nguyên nhân này

Chạm mặt chồng cùng bồ trẻ tại khách sạn, thay vì đánh ghen thì vợ liền bẽ bàng, xấu hổ vì nguyên nhân này

Tình cảm vợ chồng dành cho nhau cứ nhạt dần theo năm tháng rồi đến một ngày tôi “say” một người đàn ông lịch lãm, biết thông cảm, biết chia sẻ nỗi buồn cùng tôi và cái gì tới sẽ tới khi tôi ngã vào lòng tình yêu mới của tôi.

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