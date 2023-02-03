Nhìn những bức ảnh chụp lén mà đứa cháu gửi cho, tôi đau đớn tột cùng, nhận ra sự thật về người chồng giả dối của mình

Tâm sự 03/02/2023 14:45

Chuyến đi chơi của ba mẹ con tôi kết thúc tốt đẹp, ai cũng hào hứng và mong có thật nhiều lần đi như thế trong thời gian tới. Đang vui thì có cuộc gọi của đứa cháu thông báo một chuyện khiến gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ.

Ở độ tuổi 35, kết hôn được tròn 10 năm, tôi đã có nhiều thứ mà trước đây tôi hàng ao ước. Cuộc sống đầy đù, gia đình hòa thuận, hai con ngoan ngoãn, thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ. Điều tôi cảm thấy may mắn trong hôn nhân đó là được chồng luôn quan tâm, chia sẻ và yêu thương vợ con. Hai chúng tôi đã có một mối tình sâu đậm rồi mới đi đến kết hôn.

Hàng ngày tôi đều nhận được sự hỗ trợ của chồng, anh ấy không ngần ngại vào bếp nấu ăn cùng tôi, làm các việc nhà khác như lau nhà, giặt quần áo, dạy các con học bài… Trong mắt tôi, chồng là người tuyệt vời, hoàn hảo nên rất tin tưởng ở anh ấy. Lấy nhau được từng đó năm, chưa bao giờ tôi buồn phiền, nghi ngờ gì ở chồng. Có lẽ, chính sự tin tưởng tuyệt đối này mà tôi chủ quan, đến khi biết được sự thật thì về con người thật của chồng đã khiến tôi rất sốc.

Cuối tuần vừa rồi, tôi dự định để cả nhà cùng đi chơi, nhưng chồng lại có việc bận nên không đi được. Do đã đặt trước hết mọi thứ nên ba mẹ con tôi đành cùng nhau đi chơi mà không có bố đi cùng, hai con tôi rất vui vì được đi chơi xa, khám phá nhiều cảnh đẹp. Chồng tôi cũng rất tiếc vì không được đi với cả nhà, hàng ngày đều nhắn tin hỏi han mấy mẹ con.

 

Nhìn những bức ảnh chụp lén mà đứa cháu gửi cho, tôi đau đớn tột cùng, nhận ra sự thật về người chồng giả dối của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyến đi chơi của ba mẹ con tôi kết thúc tốt đẹp, ai cũng hào hứng và mong có thật nhiều lần đi như thế trong thời gian tới. Đang vui thì có cuộc gọi của đứa cháu thông báo một chuyện khiến gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ. Đứa cháu tôi tiết lộ: "Cháu nhìn thấy chồng cô đi chơi với người phụ nữ khác, cháu còn chụp ảnh và quay video lại làm bằng chứng. Cô bình tĩnh, tìm cách giữ chồng nhé".

Xem ảnh, video mà đứa cháu gửi cho, tôi như rụng rời không tin vào mắt mình. Người chồng tôi hết mực yêu thương trốn đi chơi với vợ con là để đi với người phụ nữ khác, trông cô ta còn trẻ, ăn mặc rất sành điệu. Hai người họ cầm tay, ôm ấp nhau ở một điểm di lịch sang chảnh cứ như thể một cặp đi hưởng tuần trăng mật vậy.

Đau khổ đến tuyệt vọng, hỏi chồng cho ra nhẽ thì nhận được câu trả lời khiến tôi thất vọng hơn: "Tôi có người ngoài cả năm nay rồi. Mấy đứa bạn tôi, đứa nào cũng có bồ, có thằng cặp với vài em một lúc có thấy vợ nó ghen tuông, ly hôn gì đâu. Tôi có bồ nhưng vẫn quan tâm với vợ con cũng là được rồi. Nếu cô không chấp nhận được thì ly hôn đi, bỏ nhau rồi lương của cô có nuôi nổi con không?".

Tôi không ngờ, chồng tôi lại có quan niệm sống lệch lạc đến thế. Anh ta coi chuyện có bồ là hiển nhiên, trong khi điều này đang làm gia đình có thể tan nát. Dù bị lộ song chồng vẫn không có ý định chia tay bồ còn buông lời thách thức tôi ly hôn. Mấy ngày nay tôi không thể nào ngủ được, tôi đau khổ đến mức không còn muốn ăn uống gì cả, cứ nằm nhốt mình trong phòng và khóc.

Tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì vào lúc này. Tôi có nên tìm cách giữ chồng để gia đình hạnh phúc như trước, hay là dứt khoát ly hôn kẻ phản bội?

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