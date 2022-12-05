Chồng cho rằng vợ quá giỏi chuyện ấy, anh một mực đòi ly hôn

Theo Sohu News đưa tin, cô Chu, hơn 30 tuổi, vừa mới hoàn thành việc chung thân đại sự, cô kết hôn với người chồng cùng tuổi mình trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

Gặp khó khăn trong quan hệ tình dục là nguyên nhân dẫn đến nhiều rắc rối trong hôn nhân, thậm chí có không ít cặp vợ chồng chia tay về điều này. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng mới cưới ở Phúc Châu, Trung Quốc đã khiến người mọi người ngạc nhiên khi họ chia tay vì chuyện phòng the quá hợp, quá thăng hoa.

Chồng của cô Chu cũng đã đưa tổng cộng hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) tiền mặt và trang sức, đồ đạc sính lễ cho gia đình nhà gái theo phong tục địa phương. Cuối cùng, hai người thuận lợi đi đăng ký kết hôn và đám cưới cũng diễn ra tưng bừng, náo nhiệt.

Theo cô Chu, dù không phải tự quen biết mà được mai mối giới thiệu nhưng cả hai đều cảm thấy đối phương là người phù hợp. Sau nhiều lần gặp gỡ, tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng khi chồng cô Chu phát hiện vợ mình từng là tiếp viên trong quán bar, anh cảm thấy cô Chu là người phụ nữ ô uế, không sạch sẽ. Dù cô Chu có giải thích thế nào, chồng cô cũng cho rằng cô là người không đứng đắn.

Thậm chí, chồng cô còn nói thẳng, chuyện cô "giỏi hơn đàn ông trong chuyện phòng the" là một hiện tượng rất bất thường, ngụ ý rằng cô Chu có kinh nghiệm dày dặn vì đã tiếp nhiều khách nam khi làm tiếp viên quán bar.

Anh không đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thanh danh là đã quá thiện chí, không ngờ còn bị cô Chu yêu cầu bồi thường - Ảnh minh họa: Internet

Hai người mâu thuẫn, cãi vã rất nhiều lần vì chuyện đó. Sau khi cưới chẳng bao lâu, cô Chu bị chồng đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Thấy không thể duy trì mối quan hệ này nữa, cô Chu đồng ý ly hôn với chồng, thế nhưng đối phương lại muốn đòi lại tiền sính lễ, hai người tiếp tục xảy ra tranh chấp.

Cô Chu cho biết, cô không hề làm gì có lỗi trong cuộc hôn nhân này, việc ly hôn đã ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của cô, trừ khi bên kia bồi thường cho cô 150.000 NDT (khoảng hơn 521 triệu đồng), nếu không thì cô sẽ không đồng ý trả lại một phần sính lễ.

Về phía chồng cô Chu, anh cho rằng cô giấu diếm quá khư dơ bẩn, khiến anh bị người ngoài cười nhạo. Anh không đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thanh danh là đã quá thiện chí, không ngờ còn bị cô Chu yêu cầu bồi thường.

Do hai bên không chịu nhượng bộ nhau nên mâu thuẫn tăng cao, xung đột tiếp tục xảy ra. Sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận Trung Quốc.