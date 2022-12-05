Đỉnh điểm là hôm mình tăng ca về muộn thì vợ đã ngủ. Mình tắm giặt xong thì trèo lên giường mới hôn nhẹ vào trán vợ thì cô ấy ngồi bật dậy chỉ mặt mình...
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Mình mới cưới vợ được 1 tháng thì vợ bỏ về ngoại ở hơn 10 ngày rồi. Mà kể ra lí do chắc ai cũng buồn cười vì nó chả đâu vào đâu. Mình và vợ yêu nhau được 3 năm thì cưới. Vợ mình suy nghĩ rất cổ hủ và khác người, nhất là chuyện chăn gối.
Mỗi khi nhắc đến cô ấy đều nhảy dựng lên như “đỉa phải vôi”. Nghĩ lại mình thấy cũng tài thật, chịu đựng những 3 năm để lấy được cô ấy. Mình tưởng kết hôn rồi cô ấy sẽ tin tưởng mình hơn, sẵn sàng hơn. Nhưng thực tế luôn không như là mơ, thậm chí còn tệ hơn nhiều. Mà với mình “chuyện ấy” rất quan trọng, quyết định hạnh phúc của gia đình.
Đám cưới xong, nằm cạnh vợ mình sinh ham muốn nên có động chạm. Vậy mà cô ấy nhảy bổ lên tát rồi gào mồm chửi mình là muốn giết cô ấy ngay trong đêm tân hôn.
Mình lúc đó rất sốc, mình cố kiên nhẫn giải thích với vợ đó là chuyện bình thường, cô ấy không nên phản ứng thái quá như vậy. Lúc ấy hình như cô ấy thấy có lỗi với cái tát dành cho mình nên cũng tạm xuôi xuôi.
Nhưng sang ngày thứ 2, thứ 3 và những ngày sau thì dường như lúc nào vợ cũng đề phòng mình, tránh xa, và chuyện đó vẫn không được cô ấy đồng ý, lấy hết cớ này cớ kia, kể cả đập phá đồ, tát mình rồi khóc lóc, chửi bới. Mà mình mới chỉ chạm vào eo thôi chứ chưa hề làm gì. Mình thấy vợ thật lạ, không hiểu nguyên nhân sâu xa là gì, mình cố tìm hiểu nhưng cũng chẳng có kết quả.
Đỉnh điểm là hôm mình tăng ca về muộn thì vợ đã ngủ. Mình tắm giặt xong thì trèo lên giường mới hôn nhẹ vào trán vợ thì cô ấy ngồi bật dậy chỉ mặt mình: “Anh không biết giữ tính người à, đời anh lúc nào cũng chỉ có tình dục thôi sao và giờ tôi là công cụ tình dục của anh đúng không?".
Mình bực quá mới quát: “Em điên rồi”.
“Đúng, tôi điên đấy. Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ đi khỏi cái nhà địa ngục này”.
“Cô đi luôn đi, có giỏi đi luôn, tôi mệt mỏi rồi lắm rồi”.
Và thế vợ tôi cuốn đồ về nhà ngoại luôn trong đêm. Từ hôm đó tới giờ vợ chồng mình không ai liên lạc với ai. Bọn mình ở riêng nên ba mẹ mình vẫn chưa biết.
Mình cũng không có ý định sẽ đến nhà vợ xin lỗi và làm lành. Vợ mình tính khí như vậy quả thật mình không chịu nổi nữa. Có lẽ nên kết thúc là tốt nhất đúng không mọi người?