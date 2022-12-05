Đêm tân hôn vừa chạm vào vợ, chồng bị chửi 'không có tính người'

Tâm sự 05/12/2022 14:56

Đỉnh điểm là hôm mình tăng ca về muộn thì vợ đã ngủ. Mình tắm giặt xong thì trèo lên giường mới hôn nhẹ vào trán vợ thì cô ấy ngồi bật dậy chỉ mặt mình...

Mình mới cưới vợ được 1 tháng thì vợ bỏ về ngoại ở hơn 10 ngày rồi. Mà kể ra lí do chắc ai cũng buồn cười vì nó chả đâu vào đâu. Mình và vợ yêu nhau được 3 năm thì cưới. Vợ mình suy nghĩ rất cổ hủ và khác người, nhất là chuyện chăn gối.

Mỗi khi nhắc đến cô ấy đều nhảy dựng lên như “đỉa phải vôi”. Nghĩ lại mình thấy cũng tài thật, chịu đựng những 3 năm để lấy được cô ấy. Mình tưởng kết hôn rồi cô ấy sẽ tin tưởng mình hơn, sẵn sàng hơn. Nhưng thực tế luôn không như là mơ, thậm chí còn tệ hơn nhiều. Mà với mình “chuyện ấy” rất quan trọng, quyết định hạnh phúc của gia đình.

Đám cưới xong, nằm cạnh vợ mình sinh ham muốn nên có động chạm. Vậy mà cô ấy nhảy bổ lên tát rồi gào mồm chửi mình là muốn giết cô ấy ngay trong đêm tân hôn.

 

Đêm tân hôn vừa chạm vào vợ, chồng bị chửi 'không có tính người' - Ảnh 1
Mình thấy vợ thật lạ, không hiểu nguyên nhân sâu xa là gì, mình cố tìm hiểu nhưng cũng chẳng có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Mình lúc đó rất sốc, mình cố kiên nhẫn giải thích với vợ đó là chuyện bình thường, cô ấy không nên phản ứng thái quá như vậy. Lúc ấy hình như cô ấy thấy có lỗi với cái tát dành cho mình nên cũng tạm xuôi xuôi.

Nhưng sang ngày thứ 2, thứ 3 và những ngày sau thì dường như lúc nào vợ cũng đề phòng mình, tránh xa, và chuyện đó vẫn không được cô ấy đồng ý, lấy hết cớ này cớ kia, kể cả đập phá đồ, tát mình rồi khóc lóc, chửi bới. Mà mình mới chỉ chạm vào eo thôi chứ chưa hề làm gì. Mình thấy vợ thật lạ, không hiểu nguyên nhân sâu xa là gì, mình cố tìm hiểu nhưng cũng chẳng có kết quả.

Đỉnh điểm là hôm mình tăng ca về muộn thì vợ đã ngủ. Mình tắm giặt xong thì trèo lên giường mới hôn nhẹ vào trán vợ thì cô ấy ngồi bật dậy chỉ mặt mình: “Anh không biết giữ tính người à, đời anh lúc nào cũng chỉ có tình dục thôi sao và giờ tôi là công cụ tình dục của anh đúng không?".

Mình bực quá mới quát: “Em điên rồi”.

“Đúng, tôi điên đấy. Nếu anh cứ như vậy tôi sẽ đi khỏi cái nhà địa ngục này”.

“Cô đi luôn đi, có giỏi đi luôn, tôi mệt mỏi rồi lắm rồi”.

Đêm tân hôn vừa chạm vào vợ, chồng bị chửi 'không có tính người' - Ảnh 2
Mình cũng không có ý định sẽ đến nhà vợ xin lỗi và làm lành - Ảnh minh họa: Internet

Và thế vợ tôi cuốn đồ về nhà ngoại luôn trong đêm. Từ hôm đó tới giờ vợ chồng mình không ai liên lạc với ai. Bọn mình ở riêng nên ba mẹ mình vẫn chưa biết.

Mình cũng không có ý định sẽ đến nhà vợ xin lỗi và làm lành. Vợ mình tính khí như vậy quả thật mình không chịu nổi nữa. Có lẽ nên kết thúc là tốt nhất đúng không mọi người?

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Tôi biết anh có cơ thể không như người khác nhưng quả thực tôi chưa từng gặp ai hợp với mình như anh. Anh cũng là người rất tốt, sống trách nhiệm, có công việc với thu nhập cao. Nhưng không ai xung quanh tôi chấp nhận chuyện tôi lấy anh.

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