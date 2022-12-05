Vậy thì bây giờ do bạn quan hệ chơi bời với gái quán rồi để lại hậu quả là cái bầu cô ấy mang đến tận nhà bắt đền thì bạn cũng nên tìm giải pháp hợp tình, hợp lí để tháo gỡ chứ không nên có ý định “quất ngựa truy phong”

Đọc những gì xảy ra trong câu chuyện 'Chơi qua đường', thiếu gia sành đời muối mặt ăn quả đắng, tôi nghĩ bạn gieo gió thì phải gặt bão thôi. Bạn đã trưởng thành, có bằng cấp được đào tạo bài bản, lại có công việc tốt trong công ty của bố, nghĩa là bạn thừa tư cách pháp nhân để nhận trách nghiệm về mọi hành vi của mình trước xã hội đúng không bạn?

Bạn đã trưởng thành, có bằng cấp được đào tạo bài bản, lại có công việc tốt trong công ty của bố - Ảnh minh họa: Internet

Vậy thì bây giờ do bạn quan hệ chơi bời với gái quán rồi để lại hậu quả là cái bầu cô ấy mang đến tận nhà bắt đền thì bạn cũng nên tìm giải pháp hợp tình, hợp lí để tháo gỡ chứ không nên có ý định “quất ngựa truy phong”, chối bỏ giọt máu của mình một cách nhẫn tâm như thế.

Phần nữa bạn là đàn ông thì nên dám làm dám chịu, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay mang chuyện riêng của mình về nhà làm phiền đến bố mẹ, đến người thân. Chấp nhận cô gái đó sẽ làm con dâu hay không là quyết định của gia đình bạn.

Tuy vậy mà thời điểm nhạy cảm này gia đình bạn không nên cậy tiền, cậy của mà bắt cô gái ấy theo ý của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy mà thời điểm nhạy cảm này gia đình bạn không nên cậy tiền, cậy của mà bắt cô gái ấy theo ý của mọi người, lỡ đâu cạn nghĩ cô ấy làm điều dại dột thì chuyện không còn đơn giản để giải quyết êm thấm đâu bạn ạ.

Vài lời tâm sự ông bạn, mong bạn bình tĩnh, tỉnh táo suy nghĩ thật chín chắn để có quyết định đúng. Chúc bạn thành công.

Giám đốc không ngờ có ngày thân bại danh liệt vì nữ thư ký trẻ Nếu bây giờ chị vì thương chồng, muốn cứu chồng khỏi sa vào lao lí mà bán nhà, mà rút hết tiền tiết kiệm để bồi hoàn cho công ty thì cuộc sống sắp tới của chị sẽ ra sao? Theo tôi chị nên suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo trước khi đưa ra quyết định hệ trọng này chị nhé.

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