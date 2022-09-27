Chồng chị tốt thì đúng thật, nhưng thế gian này thì hư lắm

Anh ấy luôn nói với em, chị rất bận rộn. Chị kiếm tiền nhiều hơn anh ấy, chị đi nhiều nơi vì công việc, thậm chí là mấy năm dài xa nhà. Và anh ấy không thể đòi hỏi một bữa cơm mỗi chiều tan tầm chẳng đáng mấy đồng với một người phụ nữ nhiều tham vọng như chị. Nhưng chị biết không, vì em biết điều đó nên em có thể cho anh ấy điều chị chưa từng muốn làm, hay một lần cũng không tình nguyện làm vì chồng mình. Em đến được với trái tim của chồng chị bằng cách mang đến cho anh ấy những bữa cơm chiều không cô đơn như thế…

Chị có biết vì sao em quen biết chồng chị không? Là vì em và anh ấy đều là những con người luôn phải đi ăn cơm một mình khi chiều muộn, ở một quán xá đầy người xa lạ, cô đơn và tẻ nhạt. Em là kẻ độc thân cuồng công việc, em xem chuyện ăn một bữa cơm một mình bình thường như việc phải uống nước để sống hằng ngày. Nhưng còn anh ấy, một người đàn ông có gia đình, sao phải thế? Vì chị luôn không ở nhà để cho anh ấy một bữa cơm sau những ngày làm mỏi mệt.

Em chưa từng một lần có thể chạm vào lòng anh ấy, ngay cả khi em tình nguyện ở bên anh ấy cả đời này. Anh ấy luôn nhắc những gì chị thích, dù là đang bên em. Anh ấy chưa từng quên mua món đồ chị thích, dù là đi bên em. Thậm chí, có những khi thức giấc giữa đêm, em vẫn thấy anh ấy lau chùi tấm hình của hai người mà anh ấy giữ thật kỹ.

Là em theo đuổi và quyến rũ anh ấy. Là em chủ động kéo anh ấy đến bên em. Và cũng là em, người cố gắng giành lấy trái tim chồng chị. Vì em đã từng nghĩ, vì sao một người đàn ông tốt thế này, chị lại có thể bỏ anh ấy giữa thế gian quá nhiều cám dỗ? Chị không sợ mất, chị không biết quý trọng, vậy thì em sẽ giành lấy anh ấy từ tay chị. Vì em yêu anh ấy hơn, vì em tin chắc anh ấy sẽ được tôn trọng và yêu thương hơn khi ở cạnh em. Nhưng đáng tiếc, em sai mất rồi…

Để đến hôm nay, chị biết về em. Em chưa từng thấy anh ấy hoảng loạn đến vậy. Còn chị, liệu có từng sợ mất người đàn ông này?

Điều cuối cùng em muốn nói rằng đàn ông tốt trên đời này vốn đã hiếm gặp nhưng chị đã may mắn khi đã có một người như thế ở bên. Hôm nay, em là người tình nguyện rời đi, không níu kéo, không chiêu trò. Nhưng ngày mai, thật chẳng biết sẽ còn người nào khác đến, nếu chị vẫn không biết quý trọng những gì mình có. Chồng chị tốt thì đúng thật, nhưng thế gian này thì hư lắm, chị nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù bận rộn đến đâu cũng hãy nhớ dành thời gian cho chồng, cho gia đình. Ngoài ra hãy học những điều này để giữ chặt trái tim người đàn ông bên mình.

Luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của đối phương

Rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng, họ bị cuốn hút bởi khuôn mặt của phụ nữ, say mê vóc dáng gợi cảm nhưng chính nụ cười mới là thứ giữ chặt trái tim họ.

Với đàn ông, nụ cười của người phụ nữ họ yêu không chỉ khiến gương mặt nàng trở nên rạng rỡ mà còn khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Nụ cười của vợ như sự công nhận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, như sự cảm ơn chồng đã luôn đối xử với mình thật tốt, sẽ giúp đàn ông cảm thấy dễ chịu, thư giãn.

Vậy nên, phụ nữ chỉ cần luôn mỉm cười với chồng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy đã dư sức khiến chàng yêu bạn cuồng say cả đời.

Tạo bất ngờ cho chồng

Sự bất ngờ luôn là bí quyết của những người vợ thông minh. Chính điều này, khiến cho mối quan hệ giữa hai người không bao giờ là nhàm chán.

Chẳng hạn như, bình thường bạn thường xuyên về sau chồng, thay vì thế, hãy về thật sớm đón con, chuẩn bị một bữa tối tươm tất trước khi anh ấy xuất hiện.

Hoặc, bình thường chàng luôn là người đón bạn sau mỗi giờ làm. Vậy nếu đổi lại, bạn đến đón chàng và hai người cùng đi ăn tối, xem một bộ phim lãng mạn. Điều đó sẽ khiến chồng bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Khen ngợi chồng đúng lúc

Dù có ngưỡng mộ chồng hay không, phụ nữ cũng nên dành những lời khen ngợi dành cho chồng.

"Em may mà lấy được anh", "Nhất chồng em", "Nếu không có anh em không biết xoay sở ra sao"… , những lời ngọt ngào này là điều không nên thiếu ở một người vợ.

Những lời khen này sẽ giúp người đàn ông luôn cảm thấy hãnh diện, thấy rằng họ được vinh quang ngay trong gia đình chứ không phải đi tận đâu mới tìm thấy. Đây là điều rất quan trọng với đàn ông.

Vì lẽ đó nên người vợ nào mà đánh giá chồng cao thì người đó nắm giữ hạnh phúc gia đình bền chặt.

Không cãi nhau trước người ngoài

Đàn ông xem trọng nhất chính là sĩ diện, một người vợ khôn ngoan thừa hiểu điều ấy. Khi vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn vợ khôn sẽ không bao giờ to tiếng quát tháo hay cãi nhau với chồng ở nơi đông người, càng không thể hiện thái độ khó chịu trước mặt bạn bè của anh ấy. Chỉ khi về đến nhà, khi chỉ có hai vợ chồng với nhau nàng mới “nói cho ra lẽ” với chồng.

Chính sự khôn khéo, tinh tế ấy của người vợ sẽ khiến chồng nể trọng vô cùng. Bởi lẽ, chỉ khi đủ bao dung, đủ yêu thương chồng phụ nữ mới có thể nén giận mà làm điều ấy.