Bên hiếu bên tình, tôi đau lòng chọn lựa chữ hiếu để rồi suốt đời mãi mãi ôm nỗi ân hận vì trót dại làm điều này với em

Yêu nhau 7 năm, mình đành phải nói lời chia tay với ngưởi yêu, mình lấy lý do là không hợp, người yêu hỏi "Sao yêu tới 7 năm rồi giờ lại bảo ko hợp…"

Nhà mình căn bản thì cũng hơi khó khăn, mình giờ là lao động chính của nhà, lo tiền sinh hoạt hàng tháng cho bố mẹ ngoài ra còn lo chữa trị bệnh cho mẹ nữa.

Mẹ mình thì vừa mới phát hiện ung thư cách đây 3 tháng, mình chưa nói cho ngưởi yêu, mình không muốn cô ấy phải suy nghĩ.

Trong khi ngưởi yêu mình lại là một cuộc sống rất khác, nhà có điều kiện, ra trường làm tại một ngân hàng nói chung lương cũng ổn định, cũng nhờ các mối quan hệ của gia đình mà có nhiều khách hàng, có nhà Hà Nội, có cả ô tô, cũng rẻ thôi để che mưa che nắng nhưng với mình như vậy là cũng quá khác biệt so với nhà mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng mình yêu nhau từ những năm còn học cấp 3, khi ấy vô tư, vô lo, vô nghĩ, yêu là yêu thôi. Dần dần, trải qua quãng thời gian là sinh viên, ra trường, mình nhận ra có quá nhiều điểm khiến chúng mình không thể đi cùng nhau được nữa. Mình cũng không muốn ngưởi yêu mình phải khổ, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, ổn định với công việc ngân hàng, có nhà có xe… Còn mình thì nhiều khi tiền ăn hàng tháng còn thiếu, phải lo cho gia đình nhưng mình ko dám nói, không muốn ngưởi yêu mình phải suy nghĩ. Sau này nếu hai đứa đi xa hơn, có kết hôn thì chắc chắn cô ấy sẽ khổ, sẽ là người chịu nhiều tổn thương.

Mình đã chọn chia tay…

Mình nghĩ hai đứa có đi xa, với cuộc sống đối lập như vậy cũng sẽ không bền lâu. Khi mình nói chia tay, người yêu mình khóc, rồi tát mình một cái, cô ấy nói:

- Anh hèn lắm! Mọi chuyện của anh em biết hết nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ chọn chia tay, em muốn cùng anh vượt qua khó khăn nhưng anh lại chọn cách trốn tránh.

Mình im lặng, vì lúc ấy ko biết nói gì! Cô ấy trách mình:

- Anh không có gì để nói sao? Đúng rồi, vì trong đầu anh chỉ nghĩ tới chuyện chia tay nên khi em nói vậy, anh làm gì còn phương án nào khác, anh không biết nói gì là đúng. Thôi em hiểu rồi, em sẽ làm như anh muốn.

Và chúng mình chia tay, mình cũng không dám liên lạc lại với cô ấy. Giờ mình thấy có lỗi lắm, sau 7 năm yêu nhau mình lại là người nói chia tay, có phải mình đã làm phí hoài tuổi thanh xuân của cô ấy không?

Ảnh minh họa: Internet

Thật sự trong thâm tâm mình cũng chỉ muốn cô ấy có 1 cuộc sống tốt hơn, sẽ có người xứng đáng hơn yêu cô âý, chăm sóc cô ấy thay mình. Còn mình giờ phaỉ lo chữ "Hiếu" trước...

Có lẽ nhiều người cũng nghĩ rằng mình quá hèn hạ, nhưng với người con gái mình thương, mình nghĩ đây sẽ là phương án tốt nhất để cô gái có một cuộc sống hạnh phúc hơn là ở cạnh mình.