Chồng chẳng tha thiết chuyện con cái, vợ cố tình chọc thủng bao cao su để 'bẫy' anh, nào ngờ chính mình lại nhận lại kết cục không tưởng

Tôi hoang mang nghĩ anh có người khác nên luôn mang bao cao su bên mình, chẳng ngờ nhưng chẳng thể ngờ tôi lại nhận được điều không tưởng.

Tôi lấy chồng được gần 1 năm, hai đứa đã thống nhất qua năm tức là hơn 1 năm sau cưới mới có bầu, vì kinh tế còn eo hẹp hơn nữa tuổi còn nhỏ anh lại chẳng phải lại con thứ nên thư thả thời gian để có cuộc sống vợ chồng son. Bố mẹ chồng tôi ban đầu hết sức ủng hộ vì tôi mới ngoài 20 còn anh thì hơn tôi 3 tuổi, nhà lại đã có đích tôn nên ông bà chẳng hề khó khăn trong chuyện này nhất là mẹ chồng tôi khá hiện đại tư tưởng thoải mái. Bên cạnh đó chẳng phải sống chung với mẹ chồng nên tôi chẳng khác gì như thời chưa cưới.

Thế nhưng khi nhìn thấy trẻ con hàng xóm thấy các cháu bỗng nhiên tôi muốn có 1 thiên thần nhỏ, tôi đã nói chuyện này với anh nhưng chẳng hiểu sao chồng tôi nhất quyết phản đối, anh bảo anh chưa muốn con cái lúc này muốn tự do bay nhảy. Nghe như vậy tôi bỗng nhiên giận lắm, kiểu như anh chẳng tha thiết chuyện con cái vậy, thế là tôi nghĩ ra cách chọc thủng bao cao su để bẫy chồng cho anh vào khuôn khổ nề nếp của người đàn ông đã có gia đình và sống trách nhiệm hơn, cái chính tôi cũng mong có em bé.

Anh chẳng tha thiết chuyện con cái, tôi nghĩ ra cách chọc thủng bao cao su để bẫy chồng cho anh vào khuôn khổ nề nếp - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng chuyện chẳng thể ngờ, khi tôi lấy kim chọc thủng tất cả những chiếc bao cao su còn lại, vốn bình thường hai vợ chồng hay dùng, cứ nghĩ anh sẽ mắc mưu. Nào ngờ, không biết nghe ai nói từ sau hôm tôi bàn có con, anh không dùng bao cao su sẵn có ở nhà mà anh mua 1 gói để riêng, tới lúc cần anh lại lôi ra. Tôi hoang mang nghĩ anh có người khác nên luôn mang bao cao su bên mình, chẳng ngờ anh bảo phòng em ở nhà chọc thủng anh phải tự bảo vệ mình, mua 1 gói ăn để trong ngăn kéo chìa khóa anh cầm, em nghi ngờ thì có thể kiểm soát số bao cao su đó theo lần mình dùng nhưng không được cầm chìa khóa tủ. Tôi giận lại buồn cười chẳng hiểu sao anh nhất định chưa muốn có con vào lúc này, tôi nên làm thế nào đây?

1 tuần sau cưới, bước vào nhà vô tình thấy chồng đang làm 'chuyện đó', tôi nghẹn đắng khi biết nguyên nhân bị chồng chuốc say đêm tân hôn Đó cũng là lý do đêm hôm ấy anh cố tình để tôi say, đây cũng là nguyên nhân mỗi lần tôi chạm vào người anh đều tìm cớ tránh né. Giờ đây tôi phải làm sao, nên nói thế nào với anh cũng như họ hàng hai bên. Tôi hoang mang lo sợ lắm?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-chang-tha-thiet-chuyen-con-cai-vo-co-tinh-choc-thung-bao-cao-su-e-bay-anh-nao-ngo-chinh-minh-lai-nhan-lai-ket-cuc-khong-tuong-532481.html