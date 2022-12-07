Vợ đi du lịch nhưng định vị ở nhà nghỉ, chồng 'lồng lộn' lao đến đánh ghen, định đạp cửa xông vào thì qua khe cửa, anh nghẹn đắng trước cảnh tượng đau lòng hơn cả bị phản bội

Tâm sự 07/12/2022 09:42

Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông...

Tuấn và Lan yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Tuấn thuộc mẫu đàn ông hiền lành nhưng gia trưởng. Anh tuyên bố thẳng với Lan anh không thích yêu lâu, cảm thấy ưng ý thì tiếp tục tìm hiểu còn không thì đường ai nấy đi để không phí thời gian của nhau.

Về phần Lan, cô được mọi người đánh giá là khá xinh đẹp và dịu dàng. Đàn ông theo cô không ít nhưng cô lại say nắng trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của Tuấn. Về chung một nhà, Lan nhanh chóng có em bé, Tuấn lại càng yêu chiều vợ hơn.

Sau khi đi làm trở lại, công việc của Lan trở nên bận rộn hơn. Tuấn cũng hết lòng giúp đỡ vợ việc nhà, trông con. Hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày. Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Tuấn như con thú, anh lồng lộn lên gọi cho vợ thì không nghe máy. Anh tức tốc gửi con, phi tới nhà nghỉ đó để làm một trận ra ngô ra khoai. Trên đời này anh ghét nhất thể loại ngoại tình và phản bội.

Vợ đi du lịch nhưng định vị ở nhà nghỉ, chồng 'lồng lộn' lao đến đánh ghen, định đạp cửa xông vào thì qua khe cửa, anh nghẹn đắng trước cảnh tượng đau lòng hơn cả bị phản bội - Ảnh 1
Tuấn đau đớn nhưng chẳng thể quay lại được quá khứ, giờ anh mới thấm thía nỗi bất lực tột độ này - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng kịp chào hỏi lễ tân, anh lao đến tín hiệu trên điện thoại. Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông liên tục tát Lan cùng những lời nhục mạ "tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, buộc phải phục vụ tôi hết đời này. Có trách thì trách thằng chồng cô đã từng khốn nạn với em tôi".

Tuấn quá bàng hoàng trước cảnh tượng đó, anh lao vào thì nhận ra Duy, gã đàn ông đang hành hạ vợ mình. Nhớ lại 5 năm trước, anh từng yêu em gái Duy còn khiến cô bé đó có bầu. Nhưng khi đó sự nghiệp không có nên anh chia tay mặc cho em gái Duy đòi tự tử níu kéo. Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả.

Còn Lan, cô nhìn Tuấn bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa căm phẫn. Nếu như Lan không chịu phục vụ Duy, anh ta sẽ khiến sự nghiệp và cuộc sống của cả nhà Tuấn đảo lộn. Tuấn đau đớn nhưng chẳng thể quay lại được quá khứ. Giờ anh mới thấm thía nỗi bất lực tột độ này. Quả báo ấy quá cay đắng với anh...

Chồng bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc điện thoại có tin nhắn, anh liền lao vào giáng cho vợ cái tát cháy má rồi đuổi đi, 1 tuần sau tôi chết lặng khi phát hiện âm mưu thâm độc của anh

Chồng bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc điện thoại có tin nhắn, anh liền lao vào giáng cho vợ cái tát cháy má rồi đuổi đi, 1 tuần sau tôi chết lặng khi phát hiện âm mưu thâm độc của anh

Tôi căm phẫn vô cùng vì âm mưu được sắp đặt từ trước của chồng. Tôi nên làm gì đây, quyết tìm ra bằng chứng rồi công khai mọi chuyện cho anh ta bẽ mặt?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 44 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu