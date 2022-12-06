Tình cờ gặp lại người yêu cũ của chồng 4 năm trước, tò mò tôi bám theo thì thấy cô ta dừng lại ở nhà nghỉ, nghiệt ngã hơn khi thấy bóng dáng người đàn ông ra đón

Tâm sự 06/12/2022 16:25

Tôi cứ thẫn thờ đứng ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi nhìn thấy họ ôm nhau tình tứ đi ra. Tôi vẫn không tin đó là sự thật.

Tôi gặp chồng khi ấy anh đang rạn nứt với bạn gái. Trước đấy chồng và cô ta cũng có 2 năm yêu đương. Họ chỉ tạm thời xa nhau vì khoảng cách địa lý nhưng tôi lấy đó làm cơ hội cho mình vì tôi cảm nhận anh là người đàn ông duy nhất cuộc đời tôi.

Và không uổng công, sau vài tháng theo đuổi, chinh phục chồng tôi đã chính thức là người yêu của tôi, tôi cũng có tài khoản mạng xã hội của anh ấy, xóa hết mọi liên lạc với người cũ. Nửa năm sau, chúng tôi kết hôn.

Ngày cưới, bạn gái của anh cũng đến dự. Chồng tôi cũng tỏ ra có chút bối rối nhưng anh vẫn bình thản nắm chặt tay tôi. Cô ta nhìn chúng tôi và nói với tôi rằng "ngựa quen đường cũ, em hãy nhớ câu này của chị". Lúc đó tôi cũng có phần chột dạ nhưng vì đang hả hê với chiến thắng tình trường của mình, có được người đàn ông mình yêu nên tôi không suy nghĩ nhiều lắm.

4 năm sau, cuộc hôn nhân của tôi vẫn viên mãn. Chồng quan tâm tôi hết mực, tôi lại sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh nếp tẻ đủ cả. Anh vẫn đều đều đưa lương cho tôi, cùng tôi san sẻ chuyện gia đình, chăm sóc con cái. Tôi vẫn hết sức hài lòng vì anh.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ của chồng 4 năm trước, tò mò tôi bám theo thì thấy cô ta dừng lại ở nhà nghỉ, nghiệt ngã hơn khi thấy bóng dáng người đàn ông ra đón - Ảnh 1
 Cuộc hôn nhân của tôi vẫn viên mãn, chồng quan tâm tôi hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Có đôi lúc, tôi cũng tò mò mà hỏi dò anh về người cũ nhưng anh tỏ ra cáu kỉnh thế nên không bao giờ tôi nhắc lại nữa. Hôm ấy, tôi lên phố mua ít đồ dùng cho các con, tình cờ tôi gặp lại tình cũ của chồng, cô ta đang vội vã lên chiếc taxi đi đâu đó. Tôi thực sự rất tò mò về cuộc sống hiện tại của người con gái đó. Nghe nói cô ta về hẳn tỉnh làm việc, cũng đã cắt đứt liên hệ với chồng tôi.

Tôi vội vàng phi xe bám theo. Chiếc taxi dừng lại ở một nhà nghỉ trong ngõ nhỏ. Tôi thấy bóng dáng một người đàn ông rất quen thuộc từ trong nhà nghỉ ra đón cô ta. Không ai khác đó chính là chồng tôi.

Tôi cứ thẫn thờ đứng ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi nhìn thấy họ ôm nhau tình tứ đi ra. Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Họ đã như thế này bao lâu, cô ta chẳng phải đang ở quê công tác sao, tại sao chồng tôi lại cặp với cô ta mà không phải một ai khác... Hàng trăm câu hỏi trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ của chồng 4 năm trước, tò mò tôi bám theo thì thấy cô ta dừng lại ở nhà nghỉ, nghiệt ngã hơn khi thấy bóng dáng người đàn ông ra đón - Ảnh 2
Tôi cứ thẫn thờ đứng ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi nhìn thấy họ ôm nhau tình tứ đi ra - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó về nhà tôi hỏi thẳng chồng "Hôm nay anh đi với chị H. vào nhà nghỉ X đúng không?". Mặt chồng tôi có chút biến sắc, anh ấy chỉ im lặng. Tôi tiếp lời "Em nhìn thấy tất cả, em cho anh 3 ngày để giải quyết mối quan hệ này, em sẽ cho con về ngoại vài hôm. Em muốn khi em lên sẽ có một câu trả lời thích đáng".

Tôi về phòng, tự sắp xếp hành lý, cũng viết sẵn 1 tờ đơn ly hôn dù đó chẳng phải điều tôi muốn. Tôi cần nghỉ ngơi. Cứ nghĩ cuộc chơi này tôi là người chiến thắng nhưng không phải, tôi thua rồi, thua thảm hại rồi...

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Quá hoang mang về những gì vừa thấy. Vợ tôi còn đang mang bầu 4 tháng đứa con của tôi, tại sao cô ấy có thể làm cái việc đó ngay chính ngôi nhà tôi nghĩ là tổ ấm hạnh phúc của mình.

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