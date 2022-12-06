3h sáng bất ngờ về nhà, nhìn phòng ngủ còn sáng đèn tính đẩy cửa bước vào, tôi sững người khi thấy bạn thân mình đang cài lại cúc áo cho vợ

Tâm sự 06/12/2022 15:35

Tôi lặng lẽ mở cửa đi vào. Thấy phòng mình còn ánh sáng đèn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt chiếc túi xuống sàn, tính đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng kinh khủng đập ngay trước mắt tôi.

Tôi, Tuấn và Loan chơi với nhau từ những ngày cấp 3. Tính tôi khẳng khái, thẳng thắn, thích gì nói nấy nên lúc để ý Loan thì tôi nói luôn với cô ấy. May sao Loan cũng thích tôi nên chúng tôi trở thành một cặp từ cuối năm cấp 3.

Lên đại học tôi trọ cùng Tuấn, Loan vẫn thường xuyên qua lại phòng tôi nấu cơm cho hai thằng ăn, tình cảm vẫn vô cùng thân thiết. Tôi cũng cố gắng giảm thiểu sự thân mật nhất trước mặt Tuấn để nó không mủi lòng, rồi Tuấn cũng có bạn gái, điều đó làm tôi vừa vui vừa thoải mái. Nhưng yêu được mấy tháng thì Tuấn đòi ra ở giêng.

Tôi chỉ biết Tuấn nói muốn có không gian riêng với bạn gái ngoài ra không có gì khác. Chúng tôi ít gặp nhau hơn từ đó. Ra trường tôi đi làm luôn. Nhờ kinh nghiệm quãng thời gian sinh viên mà tôi cũng kiếm được một công việc khá ổn, mức lương dư giả hơn so với đám bạn cùng trang lứa.

Loan thì chật vật hơn tôi. Có lẽ cô ấy là con gái, hơi trầm tính nhưng dù sao, tôi cũng quyết định lấy Loan nên chỉ cần cô ấy có một công việc thì với tôi điều đó không thành vấn đề. Tình cảm của tôi và cô ấy vẫn duy trì khá tốt. Duy chỉ có điều, Tuấn lại muốn chuyển về ở cùng tôi. Tôi chẳng do dự gì mà đồng ý luôn.

3h sáng bất ngờ về nhà, nhìn phòng ngủ còn sáng đèn tính đẩy cửa bước vào, tôi sững người khi thấy bạn thân mình đang cài lại cúc áo cho vợ - Ảnh 1

Tuấn lại muốn chuyển về ở cùng tôi, tôi chẳng do dự gì mà đồng ý luôn - Ảnh minh họa: Internet 

Sau đó 3 năm thì tôi và Loan về chung một nhà. Tôi cũng tích cóp được 1 khoản tiền và mua một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành thành phố. Lúc này, Tuấn chưa có chỗ ở mới, tôi chẳng ngại ngần bảo Tuấn cứ qua ở vì nhà vẫn trống phòng. Tuấn ban đầu còn e ngại song vợ chồng tôi động viên thoải mái nên Tuấn cũng gật đầu. Tuấn nói, chỉ ở nhờ vài bữa rồi tìm được phòng sẽ chuyển.

Vừa lấy vợ xong thì công việc của tôi trở nên bận rộn hơn, tôi hay phải đi công tác xa nhà. Tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều thời gian bên Loan nhưng vì tương lai, tôi đành bảo Loan cố gắng một vài năm. Chúng tôi cũng chưa định sinh con luôn nên Loan rất ủng hộ tôi.

Nhà có thêm Tuấn nên nếu đi xa vài ngày tôi cũng vẫn yên tâm. Một số đồng nghiệp nói tôi không sợ mất vợ à. Tôi tin 2 người ấy, Tuấn cũng đã có bạn gái, họ cũng có kế hoạch kết hôn năm nay thế nên chuyện đó chắc chắn không xảy ra.

Đợt ấy tôi đi công tác, tối vợ chồng tôi vẫn facetime nói chuyện như thường ngày. Loan nói hôm nay cô ấy không được khỏe, hơi mệt. Tôi có bảo vợ đi nghỉ sớm, cũng không quên bảo Tuấn trông chừng Loan giùm.

Đêm đó, chẳng hiểu sao ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Gọi cho cả vợ và Tuấn đều không thấy ai nghe máy. Vội vàng sắp xếp công việc, tôi phi về ngay trong đêm. Về tới nơi cũng đã là 3h sáng. Tôi lặng lẽ mở cửa đi vào. Thấy phòng mình còn ánh sáng đèn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

3h sáng bất ngờ về nhà, nhìn phòng ngủ còn sáng đèn tính đẩy cửa bước vào, tôi sững người khi thấy bạn thân mình đang cài lại cúc áo cho vợ - Ảnh 2

Trái tim tôi hỗn độn và vụn vỡ, tôi lao ra khỏi nhà ngay lúc đó - Ảnh minh họa: Internet

Vừa đặt chiếc túi xuống sàn, tính đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng kinh khủng đập ngay trước mắt tôi. Tôi thấy Tuấn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần con hớ hênh, còn vợ tôi thì sao. Tuấn đang cài lại chiếc cúc áo sơ mi cho cô ấy. Họ nhìn nhau vô cùng trìu mến. Tôi đã hiểu giữa họ vừa xảy ra chuyện gì. Trái tim tôi hỗn độn và vụn vỡ.

Tôi lao ra khỏi nhà ngay lúc đó. Tôi chẳng biết sẽ phải đối diện với hai con người ấy thế nào. Một người là vợ, một người là bạn thân, quả thực tôi rất tin tưởng họ thế mà... Giờ tôi phải làm sao đây...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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