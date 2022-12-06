Người yêu cũ xuất hiện bất ngờ tại đám cưới, anh lén đưa cho chồng thứ này, giữa buổi tiệc chồng tát tôi 1 cái trời giáng rồi mắng thậm tệ

Tâm sự 06/12/2022 14:05

Nghe được những lời đó, chồng tôi nổi cơn tam bành, anh tát tôi một cái như trời giáng và mắng tôi là loại con gái lẳng lơ giữa đám cưới.

Tôi quen chồng hiện tại qua một người anh chơi cùng nhóm thiện nguyện. Thực sự thì ban đầu chẳng có ấn tượng gì mấy với chồng nhưng càng ngày lại càng cảm thấy anh ấy đúng là mẫu người đàn ông tôi muốn lấy làm chồng.

Qua sự thúc giục của bạn bè, anh tấn công tôi dữ dội trong 5 tháng thì tôi đồng ý làm người yêu anh. Thời gian đó phần vì tôi chưa muốn yêu, phần vì vẫn bị người cũ làm phiền nên mãi sau khi tôi chuyển chỗ ở, nơi công tác, điện thoại, tôi mới dám đến với anh.

Khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chồng tâm lý, chiều tôi chỉ cần là thứ tôi muốn anh sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Có cảm giác anh hơi gia trưởng nhưng ưu điểm nhiều hơn nên tôi vẫn bỏ qua.

Quen nhau được khoảng hơn 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi nghĩ đây cũng là thời điểm chín muồi cho một mối quan hệ gắn kết nên đồng ý. Nhưng đời đúng là không như mơ, đúng ngày cưới của tôi, người yêu cũ lại xuất hiện. Anh ta đã lén đưa cho chồng tôi những bức ảnh thân mật ngày xưa của hai đứa, còn nói tôi đã từng phá thai vì không muốn đến với anh ta.

Người yêu cũ xuất hiện bất ngờ tại đám cưới, anh lén đưa cho chồng thứ này, giữa buổi tiệc chồng tát tôi 1 cái trời giáng rồi mắng thậm tệ - Ảnh 1
 Đúng ngày cưới của tôi, người yêu cũ lại xuất hiện, anh ta đã lén đưa cho chồng tôi những bức ảnh thân mật ngày xưa của hai đứa - Ảnh minh họa: Internet

Nghe được những lời đó, chồng tôi nổi cơn tam bành, anh tát tôi một cái như trời giáng và mắng tôi là loại con gái lẳng lơ giữa đám cưới. Anh nói anh vẫn sẽ tiếp tục đám cưới nhưng sẽ không bao giờ trân trọng tôi nữa, anh muốn tôi phải hối hận vì những gì đã làm thời quá khứ.

Đúng là tôi từng phá thai nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Ngày ấy tôi vẫn còn là sinh viên, tôi cũng muốn cưới, cũng muốn sinh đứa con đó ra và muốn nó có một danh phận nhưng gã người yêu tôi phủi trách nhiệm. Tôi không đủ tự tin để giữ con và nuôi con một mình. Làm sao có thể khi mà ngay cả bản thân tôi còn nuôi chẳng xong.

Vì việc đó mà tôi vô cùng hối hận. Năm nào cũng lên chùa cầu trời khấn phật để con đừng nguyền rủa tôi. Sau vụ đó gã người yêu cũ của tôi liên tục đe dọa đủ thứ nhưng tôi thay đổi mọi liên lạc. Chẳng hiểu sao sau bao nhiêu năm, hắn vẫn khiến cuộc đời tôi điêu đứng đến thế.

Còn chồng tôi, tôi cứ nghĩ tình yêu mấy năm qua mình dành cho anh đã đủ chứng minh con người mình. Nhưng anh lại vì một gã xa lạ mà nguyền rủa tôi, hiểu lầm tôi. Cuộc hôn này vừa mới bắt đầu đã nhuốm màu bi thương thì làm sao tôi có nổi hạnh phúc. Lẽ nào tôi đang bị quả báo ư?. Tôi phải làm sao bây giờ. Xin cho tôi lời khuyên với.

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