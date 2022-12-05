Theo dõi vợ qua camera, nửa đêm tỉnh giấc mở ra xem, tôi lạnh người kinh hãi khi thấy vợ một mình làm điều này trong nhà vệ sinh

Tâm sự 05/12/2022 15:14

Đã đôi lần tôi để ý bắt quả tang nhưng không thành công. Cực chẳng đã, tôi buộc lòng lén lắp camera khắp nhà theo dõi vợ. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi mở máy ra xem thử, đập vào mắt tôi khi ấy là cảnh vợ đang "tự xử" trong nhà vệ sinh, kinh khủng hơn nữa khi cô ta còn...

Cưới nhau 7 năm, nhưng tình cảm hai vợ chồng tôi từ khoảng 2 năm nay đã không được tốt. Tất cả là từ phía vợ, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt với chồng, ít chuyện trò và cũng không tỏ ra hứng thú mỗi khi hai đứa gần gũi.Tôi thường phải đi công tác xa nhà, tháng nào gần như cũng phải đi khoảng 1 tuần. Lúc tôi ở nhà, giờ giấc, đi lại, biểu hiện của cô ấy không có gì lạ, nhưng tôi không chắc lúc tôi đi vắng sẽ thế nào.

Đã đôi lần tôi để ý bắt quả tang nhưng không thành công. Vợ tôi rất kín kẽ, rất giỏi trong việc che giấu hành tung. Đôi lần chứng kiến thái độ khả nghi của cô ta, tôi lờ mờ cảm nhận rằng cô ta vừa cùng gã trai khác ăn nằm với nhau xong lại bất lực trong việc tóm gọn.

Cực chẳng đã, tôi buộc lòng lén lắp camera khắp nhà theo dõi vợ. Vừa mấy hôm trước, tôi phải đi công trình. Cả ngày đầu tiên vợ cũng đi làm nên không có chuyện gì. Nhưng đêm hôm ấy cô ấy đi về rất muộn. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy, chợt nhớ đến vợ tôi mở máy ra xem thử.

Theo dõi vợ qua camera, nửa đêm tỉnh giấc mở ra xem, tôi lạnh người kinh hãi khi thấy vợ một mình làm điều này trong nhà vệ sinh - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Đập vào mắt tôi khi ấy là cảnh vợ đang "tự xử" trong nhà vệ sinh. Mới đầu tôi cứ nghĩ chẳng nhẽ vợ tôi bệnh hoạn, dung tục đến vậy? Nhưng sau thì còn kinh khủng hơn nữa khi thấy cô ta còn đang xem cả clip của cô ta với người tình. Nhìn vợ mình như thế, tôi thấy đáng sợ vô cùng.

Ngay sáng hôm sau, làm xong việc tôi trở về nhà ngay. Cơn thịnh nộ vẫn hừng hực trong lòng. Thật sự tôi chỉ muốn gặp cô ta ngay để ném đoạn phim bẩn thỉu ấy vào mặt, rồi muốn đến đâu thì đến.

Về nhà, nhìn thái độ khinh khỉnh của vợ tôi càng ghét. Ném điện thoại trước mặt cô ta, vợ biến sắc nhìn tôi trân trân không nói một lời nào. Sau đó, tôi và cô ta cãi nhau một trận kịch liệt. Cô ta dọn đồ ra ngoài ở, tôi không giữ, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ tới hai từ ly hôn...

Tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi hốt hoảng chết lặng khi thấy vợ bầu đang làm 'hành động đó' trên người mình, càng xót xa hơn khi biết lý do đằng sau

Tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi hốt hoảng chết lặng khi thấy vợ bầu đang làm 'hành động đó' trên người mình, càng xót xa hơn khi biết lý do đằng sau

Đêm hôm đó khi tôi đang say giấc bỗng có cảm giác ai đấy đang chạm vào mình tôi hốt hoảng thức dậy thấy Hiền đang...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 37 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu