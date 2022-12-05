Theo dõi vợ qua camera, nửa đêm tỉnh giấc mở ra xem, tôi lạnh người kinh hãi khi thấy vợ một mình làm điều này trong nhà vệ sinh

Đã đôi lần tôi để ý bắt quả tang nhưng không thành công. Cực chẳng đã, tôi buộc lòng lén lắp camera khắp nhà theo dõi vợ. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi mở máy ra xem thử, đập vào mắt tôi khi ấy là cảnh vợ đang "tự xử" trong nhà vệ sinh, kinh khủng hơn nữa khi cô ta còn...

Cưới nhau 7 năm, nhưng tình cảm hai vợ chồng tôi từ khoảng 2 năm nay đã không được tốt. Tất cả là từ phía vợ, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt với chồng, ít chuyện trò và cũng không tỏ ra hứng thú mỗi khi hai đứa gần gũi.Tôi thường phải đi công tác xa nhà, tháng nào gần như cũng phải đi khoảng 1 tuần. Lúc tôi ở nhà, giờ giấc, đi lại, biểu hiện của cô ấy không có gì lạ, nhưng tôi không chắc lúc tôi đi vắng sẽ thế nào.

Đã đôi lần tôi để ý bắt quả tang nhưng không thành công. Vợ tôi rất kín kẽ, rất giỏi trong việc che giấu hành tung. Đôi lần chứng kiến thái độ khả nghi của cô ta, tôi lờ mờ cảm nhận rằng cô ta vừa cùng gã trai khác ăn nằm với nhau xong lại bất lực trong việc tóm gọn.

Cực chẳng đã, tôi buộc lòng lén lắp camera khắp nhà theo dõi vợ. Vừa mấy hôm trước, tôi phải đi công trình. Cả ngày đầu tiên vợ cũng đi làm nên không có chuyện gì. Nhưng đêm hôm ấy cô ấy đi về rất muộn. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy, chợt nhớ đến vợ tôi mở máy ra xem thử.

Ảnh minh họa

Đập vào mắt tôi khi ấy là cảnh vợ đang "tự xử" trong nhà vệ sinh. Mới đầu tôi cứ nghĩ chẳng nhẽ vợ tôi bệnh hoạn, dung tục đến vậy? Nhưng sau thì còn kinh khủng hơn nữa khi thấy cô ta còn đang xem cả clip của cô ta với người tình. Nhìn vợ mình như thế, tôi thấy đáng sợ vô cùng.

Ngay sáng hôm sau, làm xong việc tôi trở về nhà ngay. Cơn thịnh nộ vẫn hừng hực trong lòng. Thật sự tôi chỉ muốn gặp cô ta ngay để ném đoạn phim bẩn thỉu ấy vào mặt, rồi muốn đến đâu thì đến.

Về nhà, nhìn thái độ khinh khỉnh của vợ tôi càng ghét. Ném điện thoại trước mặt cô ta, vợ biến sắc nhìn tôi trân trân không nói một lời nào. Sau đó, tôi và cô ta cãi nhau một trận kịch liệt. Cô ta dọn đồ ra ngoài ở, tôi không giữ, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ tới hai từ ly hôn...

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