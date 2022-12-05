Nửa đêm, vô tình thấy vợ lén lút cầm theo túi màu đen vào nhà tắm, tôi nghi ngại vờ đi vệ sinh để theo dõi thì nghẹn đắng khi phát hiện sự thật mà vợ che giấu dưới đáy thùng rác

Tâm sự 05/12/2022 14:12

Vô tình thấy em lén lút cầm cái túi có đựng gì đó màu đen vào phòng tắm nhất là lúc đó đã quá nửa đêm. Được lát tôi vờ dậy đi vệ sinh, em hốt hoảng ra ngoài còn nhìn lại mãi, vào đến nơi tôi chẳng hiểu sao nhìn quanh không thấy gì bèn lục thùng rác.

Tôi và Lan kết hôn tới nay đã tròn 9 năm, chúng tôi có 2 con đủ nếp đủ tẻ, công việc vốn kiếm ra tiền, điều kiện kinh tế hai bên khá giả nên ngay sau khi kết hôn chúng tôi đã ở riêng. 

Vì yêu nhau gần 2 năm mới cưới nên khá hòa hợp và hiểu tính nhau, vì thế sau khi sống chung dưới 1 mái nhà tôi cùng cô ấy chẳng khác nào thuở mới yêu. Hơn nữa Lan vốn là người hiểu chuyện, tế nhị và quan tâm người khác chính điều đó ở em đã thu hút tôi từ ngày đầu mới quen.

Còn tôi thực sự là người đàn ông của gia đình, tôi đỡ đần em mọi việc khi có thể, chăm con đi chợ dọn nhà cửa đều được hết. Chính vì vậy phải nói cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi khá mỹ mãn. Nhưng cách đây gần 2 năm sau khi Lan sinh xong đứa con thứ 2 thì tôi chẳng may bị tai nạn, trớ trêu thay mọi bộ phận đều không sao chỉ có chuyện vợ chồng là tôi không thể thực hiện được vì phần đó tổn thương nghiêm trọng.

Những mặc cảm tự ti trong tôi trỗi dậy tôi sống khép mình và nhất là với vợ tôi vừa áy náy vừa xấu hổ lại chẳng biết nên làm sao. Nhưng thật may em vẫn quan tâm chăm sóc làm như không có chuyện gì ngay cả khi tôi cố tình xa lánh em.

Nửa đêm, vô tình thấy vợ lén lút cầm theo túi màu đen vào nhà tắm, tôi nghi ngại vờ đi vệ sinh để theo dõi thì nghẹn đắng khi phát hiện sự thật mà vợ che giấu dưới đáy thùng rác - Ảnh 1

Thời gian cứ thế trôi qua, Lan chưa lần nhắc về chuyện ấy, em cũng chia sẻ giờ đã 2 con chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau Lan chỉ cần tôi khỏe mạnh bên cạnh cô ấy và con là được.

Nói thật tôi cảm động lắm, càng yêu em chăm sóc quan tâm đỡ đần em nhiều hơn. Vì thực sự có lẽ chẳng mấy người phụ nữ được như vợ tôi. Nghĩ là vậy nhưng trong 1 lần vô tình thấy em lén lút cầm cái túi có đựng gì đó màu đen vào phòng tắm nhất là lúc đó đã quá nửa đêm.

Chính vì hành động lén lút đó mà tôi mới nghi ngại, thế là khi em vừa vào được lát tôi vờ dậy đi vệ sinh, em hốt hoảng ra ngoài còn nhìn lại mãi, vào đến nơi tôi chẳng hiểu sao nhìn quanh không thấy gì bèn lục thùng rác.

Nửa đêm, vô tình thấy vợ lén lút cầm theo túi màu đen vào nhà tắm, tôi nghi ngại vờ đi vệ sinh để theo dõi thì nghẹn đắng khi phát hiện sự thật mà vợ che giấu dưới đáy thùng rác - Ảnh 2

Thật không thể ngờ dưới đáy thùng được che bởi nhiều rác là que thử thai dù chỉ 1 vạch nhưng tôi hiểu mình bị phản bội bởi hơn năm nay vợ chồng chẳng quan hệ việc gì em phải làm như thế. Tôi hoang mang tột độ và giờ đang không biết phải làm sao đây, hãy cho tôi lời khuyên!

Cưới cả tháng vợ vẫn không cho 'động phòng', tôi cố tình chuốc say rồi bế lên giường, đến khi vợ trần trụi trước mắt, tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thứ này

Cưới cả tháng vợ vẫn không cho 'động phòng', tôi cố tình chuốc say rồi bế lên giường, đến khi vợ trần trụi trước mắt, tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thứ này

Bế vợ đã say mềm lên giường, tôi chắc mẩm rằng đêm nay mình sẽ được tân hôn rồi, lập tức cảm thấy phẫn nộ và căm hận vô cùng khi nhìn rõ điều này của cô ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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