Giả vờ uống rượu say để thử lòng chồng và bạn thân, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh nghe tiếng 'lạ' phát ra từ phòng ngủ, rón rén đi tới tôi chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 05/12/2022 10:47

Tôi phải làm sao bây giờ, thực sự lòng tin của tôi với chồng đã tan vỡ, tôi chỉ định xem anh có yêu tôi thật lòng không ai ngờ...

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. 3 năm đó là khoảng thời gian chúng tôi yêu xa, mặc dù vậy anh luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất. Ngày sinh nhật, ngày lễ, anh chưa bao giờ thiếu quà cáp thậm chí gây cho tôi bất ngờ. Tối nào chúng tôi cũng nói chuyện tới khuya, có gì anh cũng kể cho tôi nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Cái ngày anh tỏ tình tôi, thực sự trái tim tôi như vỡ òa, bao nhiêu khách khứa tại quán cafe đó đều nói tôi tốt số, đám bạn thân thì nhìn tôi bằng ánh mắt ái mộ. Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng khắc khoải chờ mong, chúng tôi cũng về chung 1 nhà. Anh thực sự phải đạt điểm 10, không rượu, không thuốc, đi làm về là về nhà với vợ, đi đâu cũng báo cáo vợ. Anh ấy còn biết nấu ăn và phụ giúp việc nhà cho tôi.

Chồng tôi cũng là người có nhu cầu cao từ ngày bầu bí tôi đâm ra mệt mỏi, không thiết gần gũi chồng. Tôi cảm nhận anh ấy khó chịu, mấy lần thấy anh toàn vào trong nhà tắm tự xử mà tôi vừa giận vừa thương. Nhưng chẳng biết làm sao vì thực sự tôi không có ham muốn.

Nhóm bạn tôi chơi thân có Tuyết, con bé kém tôi 1 tuổi, xinh xắn, nóng bỏng và chưa người yêu. Nó luôn mồm nói tôi tốt số. Vì xét trên mọi phương diện, tôi thua xa nó nhưng lại lấy được người chồng quá đỗi đảm đang và yêu vợ. Nó còn bảo tôi, giữ chặt không thì mất.

Giả vờ uống rượu say để thử lòng chồng và bạn thân, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh nghe tiếng 'lạ' phát ra từ phòng ngủ, rón rén đi tới tôi chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1

Tôi rón rén đi tới thì như chết đứng thấy chồng tôi và Tuyết đang quấn lấy nhau vô cùng say mê trên chính giường ngủ vợ chồng tôi. Họ cuồng nhiệt đến độ không biết có sự xuất hiện của tôi ở đó.

Tôi bật điện lên, hai người đó mặt tái mét buông nhau ra. Chồng tôi vội vàng mặc quần rồi đi về phía tôi anh rối rít nói xin lỗi, anh còn quỳ trước mặt tôi giải thích do men rượu và lâu ngày không được đáp ứng nên không kiềm chế được. Tuyết cũng nói do say rượu không làm chủ được.

Tôi phải làm sao bây giờ, thực sự lòng tin của tôi với chồng đã tan vỡ, tôi cứ nghĩ anh ấy một mực chung thủy với tôi. Tôi chưa muốn ly hôn nhưng làm sao để tôi gạt đi nỗi đau phản bội này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.

Muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhân ngày kỷ niệm 4 năm, tôi chui tọt vào trong tủ trốn, cửa phòng mở tôi điếng người trước cảnh tượng ‘trần như nhộng’ của chồng và em gái

Muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhân ngày kỷ niệm 4 năm, tôi chui tọt vào trong tủ trốn, cửa phòng mở tôi điếng người trước cảnh tượng ‘trần như nhộng’ của chồng và em gái

Khi đang chuẩn bị nấu ăn, tôi thấy cửa mở ra, tôi bất ngờ nên chui tót vào tủ trốn, định đợi khi anh đi tắm sẽ hù anh 1 phen. Dẹp quần áo qua 1 bên, đứng thẳng người nhìn qua khe cửa, trai trên gái dưới, quần áo vương dưới sàn nhà, bên trên cả 2 trần như nhộng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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