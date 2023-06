Tôi rón rén đi tới thì như chết đứng thấy chồng tôi và Tuyết đang quấn lấy nhau vô cùng say mê trên chính giường ngủ vợ chồng tôi. Họ cuồng nhiệt đến độ không biết có sự xuất hiện của tôi ở đó.

Tôi bật điện lên, hai người đó mặt tái mét buông nhau ra. Chồng tôi vội vàng mặc quần rồi đi về phía tôi anh rối rít nói xin lỗi, anh còn quỳ trước mặt tôi giải thích do men rượu và lâu ngày không được đáp ứng nên không kiềm chế được. Tuyết cũng nói do say rượu không làm chủ được.

Tôi phải làm sao bây giờ, thực sự lòng tin của tôi với chồng đã tan vỡ, tôi cứ nghĩ anh ấy một mực chung thủy với tôi. Tôi chưa muốn ly hôn nhưng làm sao để tôi gạt đi nỗi đau phản bội này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.