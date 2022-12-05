Sau màn ân ái cuồng nhiệt với thiếu gia giàu có, nửa đêm nghe tiếng âm thanh lạ tôi giật mình tỉnh dậy thì chết lặng khi thấy thứ ở cuối giường

Tâm sự 05/12/2022 09:48

Hôm đó, sau 1 đêm mặn nồng, tôi thức giấc khi nghe thấy những âm thanh lạ. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi cuối giường đang xem thứ gì đó từ một chiếc camera nhỏ xíu. Tôi nhìn vào và sững sờ khi nhận ra…

Tôi nhớ như in cái ngày tôi chính thức giới thiệu bạn trai với mọi người. Phải nói, ai ai cũng ngưỡng mộ và ước ao. Mọi người đều bảo sao tôi giỏi thế, tán được chàng con trai nhà giàu, ngọt ngào, nhiều tiền, lại chiều chuộng bạn gái. Phải công nhận, khi yêu anh, tôi cũng thấy mình như công chúa. Anh chẳng tiếc tôi điều gì, thậm chí không cần nói ra, anh tự hiểu và mua tặng tôi hết.

Tôi cũng có gặp vài người, họ nói ra nói vào về việc trước đây anh từng yêu nhiều người rồi đấy, tôi nên cảnh giác. Ban đầu tôi có hơi lăn tăn, nhưng rồi ngẫm lại tôi thấy lời anh nói là đúng. Chàng trai của tôi đâu phải là kẻ kém cỏi, anh cũng không còn ít tuổi nữa, có nhiều cô gái mê anh, anh rung động cũng là đương nhiên. Quan trọng là bây giờ với tôi, anh yêu thương và chiều tôi hết mực, thế là đủ rồi.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 năm rồi. Theo dự định, cuối năm nay hai đứa tôi sẽ ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin cho năm sau. Yêu anh, chỉ có một điều duy nhất khiến tôi hơi lăn tăn chính là việc anh “đòi hỏi” khá nhiều. Tôi đã cố gắng từ chối nhưng không được. Anh bảo yêu anh, tin anh thì phải đồng ý gắn bó với anh. Có yêu tôi thì anh mới khao khát như vậy… Không còn cách nào khác, tôi cũng đành chiều anh dù thực lòng tôi vẫn muốn giữ gìn đến ngày cưới. Và anh… là người đàn ông đầu tiên của đời tôi.

Sau màn ân ái cuồng nhiệt với thiếu gia giàu có, nửa đêm nghe tiếng âm thanh lạ tôi giật mình tỉnh dậy thì chết lặng khi thấy thứ ở cuối giường - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Mọi chuyện diễn ra khoảng nửa năm rồi. Tôi không mảy may nghi ngờ điều gì vì mỗi lần gần gũi xong anh vẫn rất yêu thương, chăm chút cho tôi. Để rồi, cho tới một ngày, tôi vô tình phát hiện ra cái hành động tồi tệ mà anh làm.

Hôm đó, sau 1 đêm mặn nồng, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Tôi chỉ thức giấc khi nghe thấy những âm thanh lạ. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi cuối giường đang xem thứ gì đó từ một chiếc camera nhỏ xíu. Tự nhiên tôi chột dạ, lao tới và nhận ra đoạn clip ấy có sự xuất hiện của mình. Anh nhìn tôi cười khoái trá. Một cảm giác lạnh sống lưng… Tôi thấy ghê sợ. Anh ta còn cười nhăn nhở: “Em thích không? Anh lưu nhiều lắm, định giấu không cho em biết nhưng nếu biết rồi thì anh cho coi luôn”.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy anh ta thật bệnh hoạn. Anh ta cứ ngồi đó, bật đi bật lại, những âm thanh chân thực trong đó khiến tôi sợ hãi. Tôi yêu cầu xóa, nhưng anh ta nhất quyết không chịu.

Sau màn ân ái cuồng nhiệt với thiếu gia giàu có, nửa đêm nghe tiếng âm thanh lạ tôi giật mình tỉnh dậy thì chết lặng khi thấy thứ ở cuối giường - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Sau hôm ấy, tôi hoảng loạn. Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về anh ta. Tôi quyết đi gặp những cô gái trước đó anh ta yêu để dò hỏi sự tình. Và rồi tôi choáng váng khi biết những thông tin thật đáng sợ.

Đa phần những cô người yêu trước đều dè dặt, không muốn chia sẻ. Khi nghe tôi nói là bạn gái hiện tại của anh, họ mới quyết tâm kể ra vì sợ tôi cũng sẽ lại khổ như thế. Họ nói anh ta là một gã bệnh hoạn và đểu cáng.

Anh ta lưu lại những hình ảnh mặn nồng của hai bên như một cách tiêu khiển nhưng cũng là để điều khiển, sai khiến. Đến một lúc nào chán, anh ta muốn chia tay, anh ta sẽ dùng nó như một thứ vũ khí để đe dọa cô gái kia, nếu không anh ta sẽ tung clip lên.

Khi chia tay, nhiều cô gái muốn níu kéo nhưng anh ta dọa dẫm bằng đoạn băng nên đành ngậm ngùi đồng ý không dám hé răng nửa lời. Thậm chí, có cô gái nhà giàu còn bị anh ta vòi thêm tiền nếu không sẽ tung clip. Tất cả đều muốn thoát khỏi gã đồi bại đó nên thường im lặng để mong được yên mà làm lại cuộc đời.

Tôi sợ hãi cực độ. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi sợ anh ta sẽ lại dùng chiêu đó với mình. Nhưng nếu giờ đòi chia tay mà anh ta chưa đồng ý thì có thể anh ta sẽ lại hăm dọa.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi chọn cách từ từ rút lui. Tôi sẽ bộc lộ những tính xấu để anh ta dần chán mình và rồi chia tay. Chỉ mong sao, cái bí mật đó sẽ được anh ta trả lại cho tôi trong êm đẹp. Ở đời này, thật sự không thể tin vào những gì hào nhoáng bên ngoài.

Chồng đột nhiên đưa anh bạn thân là người đồng tính về ở cùng, tôi đòi ly hôn thì điếng người khi biết sự thật đằng sau

Chồng đột nhiên đưa anh bạn thân là người đồng tính về ở cùng, tôi đòi ly hôn thì điếng người khi biết sự thật đằng sau

Lúc này tôi khó chịu thực sự, tôi thấy chồng tôi đã vô tâm thì anh ta cũng mặt dày quá đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 33 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu