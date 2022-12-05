Tôi cũng có gặp vài người, họ nói ra nói vào về việc trước đây anh từng yêu nhiều người rồi đấy, tôi nên cảnh giác. Ban đầu tôi có hơi lăn tăn, nhưng rồi ngẫm lại tôi thấy lời anh nói là đúng. Chàng trai của tôi đâu phải là kẻ kém cỏi, anh cũng không còn ít tuổi nữa, có nhiều cô gái mê anh, anh rung động cũng là đương nhiên. Quan trọng là bây giờ với tôi, anh yêu thương và chiều tôi hết mực, thế là đủ rồi.

Tôi nhớ như in cái ngày tôi chính thức giới thiệu bạn trai với mọi người. Phải nói, ai ai cũng ngưỡng mộ và ước ao. Mọi người đều bảo sao tôi giỏi thế, tán được chàng con trai nhà giàu, ngọt ngào, nhiều tiền, lại chiều chuộng bạn gái. Phải công nhận, khi yêu anh, tôi cũng thấy mình như công chúa. Anh chẳng tiếc tôi điều gì, thậm chí không cần nói ra, anh tự hiểu và mua tặng tôi hết.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 năm rồi. Theo dự định, cuối năm nay hai đứa tôi sẽ ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin cho năm sau. Yêu anh, chỉ có một điều duy nhất khiến tôi hơi lăn tăn chính là việc anh “đòi hỏi” khá nhiều. Tôi đã cố gắng từ chối nhưng không được. Anh bảo yêu anh, tin anh thì phải đồng ý gắn bó với anh. Có yêu tôi thì anh mới khao khát như vậy… Không còn cách nào khác, tôi cũng đành chiều anh dù thực lòng tôi vẫn muốn giữ gìn đến ngày cưới. Và anh… là người đàn ông đầu tiên của đời tôi.

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Mọi chuyện diễn ra khoảng nửa năm rồi. Tôi không mảy may nghi ngờ điều gì vì mỗi lần gần gũi xong anh vẫn rất yêu thương, chăm chút cho tôi. Để rồi, cho tới một ngày, tôi vô tình phát hiện ra cái hành động tồi tệ mà anh làm.

Hôm đó, sau 1 đêm mặn nồng, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Tôi chỉ thức giấc khi nghe thấy những âm thanh lạ. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi cuối giường đang xem thứ gì đó từ một chiếc camera nhỏ xíu. Tự nhiên tôi chột dạ, lao tới và nhận ra đoạn clip ấy có sự xuất hiện của mình. Anh nhìn tôi cười khoái trá. Một cảm giác lạnh sống lưng… Tôi thấy ghê sợ. Anh ta còn cười nhăn nhở: “Em thích không? Anh lưu nhiều lắm, định giấu không cho em biết nhưng nếu biết rồi thì anh cho coi luôn”.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy anh ta thật bệnh hoạn. Anh ta cứ ngồi đó, bật đi bật lại, những âm thanh chân thực trong đó khiến tôi sợ hãi. Tôi yêu cầu xóa, nhưng anh ta nhất quyết không chịu.

Ảnh minh họa

Sau hôm ấy, tôi hoảng loạn. Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về anh ta. Tôi quyết đi gặp những cô gái trước đó anh ta yêu để dò hỏi sự tình. Và rồi tôi choáng váng khi biết những thông tin thật đáng sợ.

Đa phần những cô người yêu trước đều dè dặt, không muốn chia sẻ. Khi nghe tôi nói là bạn gái hiện tại của anh, họ mới quyết tâm kể ra vì sợ tôi cũng sẽ lại khổ như thế. Họ nói anh ta là một gã bệnh hoạn và đểu cáng.

Anh ta lưu lại những hình ảnh mặn nồng của hai bên như một cách tiêu khiển nhưng cũng là để điều khiển, sai khiến. Đến một lúc nào chán, anh ta muốn chia tay, anh ta sẽ dùng nó như một thứ vũ khí để đe dọa cô gái kia, nếu không anh ta sẽ tung clip lên.

Khi chia tay, nhiều cô gái muốn níu kéo nhưng anh ta dọa dẫm bằng đoạn băng nên đành ngậm ngùi đồng ý không dám hé răng nửa lời. Thậm chí, có cô gái nhà giàu còn bị anh ta vòi thêm tiền nếu không sẽ tung clip. Tất cả đều muốn thoát khỏi gã đồi bại đó nên thường im lặng để mong được yên mà làm lại cuộc đời.

Tôi sợ hãi cực độ. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi sợ anh ta sẽ lại dùng chiêu đó với mình. Nhưng nếu giờ đòi chia tay mà anh ta chưa đồng ý thì có thể anh ta sẽ lại hăm dọa.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi chọn cách từ từ rút lui. Tôi sẽ bộc lộ những tính xấu để anh ta dần chán mình và rồi chia tay. Chỉ mong sao, cái bí mật đó sẽ được anh ta trả lại cho tôi trong êm đẹp. Ở đời này, thật sự không thể tin vào những gì hào nhoáng bên ngoài.