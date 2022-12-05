Muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhân ngày kỷ niệm 4 năm, tôi chui tọt vào trong tủ trốn, cửa phòng mở tôi điếng người trước cảnh tượng ‘trần như nhộng’ của chồng và em gái

Tâm sự 05/12/2022 10:10

Khi đang chuẩn bị nấu ăn, tôi thấy cửa mở ra, tôi bất ngờ nên chui tót vào tủ trốn, định đợi khi anh đi tắm sẽ hù anh 1 phen. Dẹp quần áo qua 1 bên, đứng thẳng người nhìn qua khe cửa, trai trên gái dưới, quần áo vương dưới sàn nhà, bên trên cả 2 trần như nhộng.

Nhà tôi có 2 chị em gái, mẹ tôi sinh tôi sau đó chỉ 2 tháng thì cấn bầu em tôi nên 2 chị em gần như chỉ cách nhau 1 tuổi. Từ nhỏ trông chúng tôi đã như 2 đứa sinh đôi, đến khi đi học mẹ lại làm hồ sơ để 2 đứa học cùng nhau, xem như bằng tuổi.

Suốt cả tuổi thơ tôi bất kể thứ gì cũng phải nhường em, từ khi sinh ra đã nhường sữa mẹ, lớn lên quần áo gì nó cũng được mặc trước, tôi tuy là chị nhưng có lẽ vì thiếu sữa từ nhỏ nên càng lớn càng còi. Nhà thời đó còn nghèo, quần áo mẹ mua mới cho nó mặc, mặc chán rồi tới lượt tôi. Gần như 1 năm tôi chỉ được mặc đồ mới 1 lần vào dịp Tết vì thế tôi ghét nó vô cùng. 

Đi học, nó ham chơi, tôi luôn là người bị mắng thay nó vì không dạy được em, không trông chừng nó, nó bị người ta đánh về mẹ đánh tôi nói tôi là chị mà không bảo vệ được nó. Lúc nó bị điểm kém mẹ lại đổ tại tôi không kèm cặp, khi tôi cho nó chép bài bị giáo viên bắt được mẹ lại quy cho tôi dạy hư nó… Cứ như vậy, càng lớn lên chúng tôi càng xa cách.

Mãi cho tới ngày tôi đi học đại học, nó trượt nên đi làm sớm. Cuộc sống thành phố làm em tôi thay đổi, nó ngoan hơn, tôi cũng bớt tị nạnh với nó vì tôi có tiền bố mẹ cho, thêm tiền đi làm cuộc sống cũng ổn. Nó thỉnh thoảng sang chơi lại cho tôi thêm chút tiền, cả 2 cùng thay đổi nhiều, nên thân thiết hơn xưa.

Muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhân ngày kỷ niệm 4 năm, tôi chui tọt vào trong tủ trốn, cửa phòng mở tôi điếng người trước cảnh tượng ‘trần như nhộng’ của chồng và em gái - Ảnh 1

Tôi có người yêu, người yêu tôi khá hiền lành, đẹp trai lại có chút tài nói chuyện nên hợp với em gái tôi. Khi ra trường, tôi dẫn anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi cũng khá ưng ý chàng rể tương lai, định đầu năm sẽ đặt vấn đề đi lại chính thức vì 2 đứa cũng có công việc ổn định, yêu 3-4 năm đủ hiểu nhau rồi.

Kỷ niệm 4 năm yêu nhau, tôi muốn tạo anh sự bất ngờ lớn nên im lặng không nói gì với anh - anh là người hay quên, anh chẳng nhớ ngày kỷ niệm bao giờ, đến sinh nhật của chính mình anh còn không để ý. Tôi đến sớm, mua đồ ăn, nến, rượu… rồi định sẽ nấu cho anh 1 món thật ngon, có với nhau buổi tối lãng mạn.

Khi đang chuẩn bị nấu ăn, tôi thấy cửa mở ra, tôi nghĩ kì lạ thật, anh thường đi làm về lúc 8h tối, giờ mới 6h anh đã về. Tôi bất ngờ nên chui tót vào tủ trốn, định đợi khi anh đi tắm sẽ hù anh 1 phen.

Cửa mở, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập như chạy, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân như không phải 1 mình anh. Tưởng anh có bạn nên tôi tính mở cửa bước ra chào hỏi thì bất ngờ anh cùng đi vào… cùng 1 cô gái nữa. Từ tầm nhìn của tôi chỉ thấy được thân, chân của anh và cô ấy, 2 người quấn lấy nhau, chân tay, mọi thứ…

Muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhân ngày kỷ niệm 4 năm, tôi chui tọt vào trong tủ trốn, cửa phòng mở tôi điếng người trước cảnh tượng ‘trần như nhộng’ của chồng và em gái - Ảnh 2

Trước mắt tôi tối sầm lại, lúc sực tỉnh, tôi thấy chiếc váy này rất giống váy em tôi, vết bớt nơi bắp chân là vết em tôi cũng có do 1 lần bỏng ống bô.

Tôi cắn môi tới bật máu ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng. Dẹp quần áo qua 1 bên, đứng thẳng người nhìn qua khe cửa, em tôi và anh, trai trên gái dưới, quần áo vương dưới sàn nhà, bên trên cả 2 trần như nhộng…họ làm chuyện ấy với nhau, giữa căn phòng sắp tới sẽ là phòng tân hôn của chúng tôi, trên chiếc giường hằng đêm tôi với anh vẫn làm tình với nhau.

Không hiểu vì lý do gì, tôi như đơ tại chỗ cứ bịt miệng khóc thầm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, cả anh và em gái tôi đều đã ngủ, tôi ra về, trên tay điện thoại báo có tin nhắn, anh nói: “Hôm nay anh đi tiếp khách về hơi muộn. Anh ngủ trước nha!”

Trước 1 người “khách” thế này, tôi nên làm gì đây?

Sau màn ân ái cuồng nhiệt với thiếu gia giàu có, nửa đêm nghe tiếng âm thanh lạ tôi giật mình tỉnh dậy thì chết lặng khi thấy thứ ở cuối giường

Sau màn ân ái cuồng nhiệt với thiếu gia giàu có, nửa đêm nghe tiếng âm thanh lạ tôi giật mình tỉnh dậy thì chết lặng khi thấy thứ ở cuối giường

Hôm đó, sau 1 đêm mặn nồng, tôi thức giấc khi nghe thấy những âm thanh lạ. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi cuối giường đang xem thứ gì đó từ một chiếc camera nhỏ xíu. Tôi nhìn vào và sững sờ khi nhận ra…

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 22 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu