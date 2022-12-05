Chồng lang thang trên mạng tìm kiếm chân dài để 'tình một đêm', đang hí hửng thì suýt ngã quỵ khi nhìn thấy tấm ảnh hiện trên màn hình

Đang say mê tìm ' tình một đêm', bất ngờ có một nick khá mới với hình ảnh nửa kín nửa hở. Tuấn yêu cầu cô gái gửi ảnh toàn thân kèm mặt cho mình rồi nói đến buổi hẹn hò sắp tới. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Tuấn suýt ngã ngửa vì người trong hình.
- Muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhân ngày kỷ niệm 4 năm, tôi chui tọt vào trong tủ trốn, cửa phòng mở tôi điếng người trước cảnh tượng ‘trần như nhộng’ của chồng và em gái
- Sau màn ân ái cuồng nhiệt với thiếu gia giàu có, nửa đêm nghe tiếng âm thanh lạ tôi giật mình tỉnh dậy thì chết lặng khi thấy thứ ở cuối giường
Tuấn nổi tiếng cả cơ quan bởi thói trăng hoa từ xưa, thậm chí lấy vợ Tuấn vẫn không bỏ được tật đó. Xung quanh Tuấn chưa bao giờ thiếu gái. Điều đó có lẽ cũng bởi Tuấn là công tử nhà giàu, bố mẹ đều có điều kiện, bản thân Tuấn tuy không tài giỏi gì nhưng được cái tài ăn nói và cơ của gia đình nên chễm trệ ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc.
Ngoài giờ làm, họp hành, Tuấn dành tất cả cho việc ăn chơi, bar sàn. Cứ một vài ngày, người ta lại thấy Tuấn đổi 1 con xế mới và 1 chân dài mới. Đến khi nghe tin Tuấn lấy vợ, ai cũng sốc. Người ta tò mò không biết cô vợ của Tuấn ấy trông như thế nào mà có thể khiến con ngựa như Tuấn chịu dừng lại. Quả nhiên, Hân - vợ Tuấn cũng thuộc hàng sắc nước nghiêng trời, nghe đâu nhà khá có điều kiện. Tuấn chấp nhận lấy Hân bởi vì Hân đã có bầu.
Thời gian đầu cưới vợ Tuấn rất ngoan, cứ nghĩ Tuấn đã có thể tu tâm dưỡng tính nhưng khi vợ Tuấn gần sinh thì Tuấn lại quay về đường cũ. Và nổi đình nổi đám nhất là vụ mới đây. Lúc này, Hân cũng sinh con được 8 tháng.
Hôm ấy, Tuấn đang lang thang trên một trang mạng tìm chân dài để "tình một đêm", bất ngờ có một nick khá mới với hình ảnh nửa kín nửa hở không chụp mặt cùng lời chào vô cùng cuốn hút. Click vào nói chuyện, Tuấn thực sự thấy thích thú. Tuấn yêu cầu cô gái gửi ảnh toàn thân kèm mặt cho mình rồi nói đến buổi hẹn hò sắp tới.
Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Tuấn suýt ngã ngửa vì người trong hình. Đó là người quen của anh thậm chí còn rất thân thiết. Không ai khác chính là Hân. Tuấn vội vàng gọi điện cho Hân. Cô thừa nhận cô đã làm cái việc này hơn tháng nay, không phải vì tiền mà bởi vì cô biết hết tất cả sự thật về Tuấn. Cô cảm thấy mình lạc lõng trong chính căn nhà mình. Cô đồng ý ly hôn nhưng sẽ không từ bỏ chuyện kia.
Tuấn khuyên nhủ Hân hết lời nhưng Hân không chịu về nhà và nói bao giờ suy nghĩ hanh thông Hân sẽ về. Nếu Tuấn nhớ con có thể sang nhà ông bà ngoại để thăm nó. Tuấn thực sự rất suy sụp, anh chưa bao giờ nghĩ mình gặp phải tình cảnh cay đắng như thế này...