Chồng lang thang trên mạng tìm kiếm chân dài để 'tình một đêm', đang hí hửng thì suýt ngã quỵ khi nhìn thấy tấm ảnh hiện trên màn hình

Tuấn nổi tiếng cả cơ quan bởi thói trăng hoa từ xưa, thậm chí lấy vợ Tuấn vẫn không bỏ được tật đó. Xung quanh Tuấn chưa bao giờ thiếu gái. Điều đó có lẽ cũng bởi Tuấn là công tử nhà giàu, bố mẹ đều có điều kiện, bản thân Tuấn tuy không tài giỏi gì nhưng được cái tài ăn nói và cơ của gia đình nên chễm trệ ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc.

Ngoài giờ làm, họp hành, Tuấn dành tất cả cho việc ăn chơi, bar sàn. Cứ một vài ngày, người ta lại thấy Tuấn đổi 1 con xế mới và 1 chân dài mới. Đến khi nghe tin Tuấn lấy vợ, ai cũng sốc. Người ta tò mò không biết cô vợ của Tuấn ấy trông như thế nào mà có thể khiến con ngựa như Tuấn chịu dừng lại. Quả nhiên, Hân - vợ Tuấn cũng thuộc hàng sắc nước nghiêng trời, nghe đâu nhà khá có điều kiện. Tuấn chấp nhận lấy Hân bởi vì Hân đã có bầu.

Thời gian đầu cưới vợ Tuấn rất ngoan, cứ nghĩ Tuấn đã có thể tu tâm dưỡng tính nhưng khi vợ Tuấn gần sinh thì Tuấn lại quay về đường cũ. Và nổi đình nổi đám nhất là vụ mới đây. Lúc này, Hân cũng sinh con được 8 tháng.