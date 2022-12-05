Đang ngồi ở phòng khách, thấy chồng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra, tôi giật mình đi lại thì chết điếng người khi nghe tiếng gọi của phụ nữ bên trong đó vọng ra

Tâm sự 05/12/2022 14:24

Một hôm đang ngồi trong phòng khách - vì vợ chồng tôi ở chung cư, thấy chồng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra tôi giật mình đi lại thì nghe tiếng hét thất thanh cũng từ trong phòng tắm đó.

Kết hôn được 3 năm cuộc sống của hai vợ chồng tôi khá êm đẹp, quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng sau khi lên Đại học thì hai đứa mất liên lạc, sau đó trong lần họp lớp cấp 3 cả hai chúng tôi đều tham dự.

Sau đó nói chuyện qua lại thấy hợp và hiểu nhau nên hay nhắn tin chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, thế rồi tình cảm nảy sinh được hơn 1 năm sau khi gặp lại chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Nhà lại cũng gần nên hai bên gia đình ưng lắm, thúc giục cưới mãi và chỉ sau gần 1 năm yêu nhau thì hai đứa về chung 1 mái nhà. Mọi điều thật tốt đẹp với tôi là vậy. Anh chăm chỉ cần mẫn, luôn có chí tiến thủ, không ngừng nổ lực trong công việc cũng thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà. Mọi người đều bảo tôi đã tìm được mẫu người mà cô gái nào cũng mơ ước.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng càng thắm thiết hơn, anh bên tôi mọi lúc khó khăn từ bụng mang dạ chửa nửa đêm đau nhức mỏi người anh giúp đám bóp, tới lúc sinh anh chạy đôn chạy đáo lo thủ tục... Khi đứa con chào đời hai vợ chồng mừng rơi nước mắt.

Đang ngồi ở phòng khách, thấy chồng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra, tôi giật mình đi lại thì chết điếng người khi nghe tiếng gọi của phụ nữ bên trong đó vọng ra - Ảnh 1

Ngày tháng cứ thế trôi qua mọi điều thật tuyệt vời thật lòng tôi chẳng mong gì hơn cuộc sống hiện tại. Chồng tôi khá chỉn chu và được cái chung tình vì thế dù đã có gia đình nhưng vẫn nhiều cô gái dòm ngó.

Không ít lần tôi biết có các nàng chân dài trẻ trung nhắn tin cho anh làm quen được cái chồng tôi chẳng bao giờ dấu giếm, toàn đưa cho tôi xử lý những vụ đó, phải nói tôi tin chồng lắm.

Nhưng bỗng 1 hôm đang ngồi trong phòng khách - vì vợ chồng tôi ở chung cư, thấy chồng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra tôi giật mình đi lại thì nghe tiếng hét thất thanh cũng từ trong phòng tắm đó.

Đang ngồi ở phòng khách, thấy chồng hốt hoảng chạy từ nhà tắm ra, tôi giật mình đi lại thì chết điếng người khi nghe tiếng gọi của phụ nữ bên trong đó vọng ra - Ảnh 2

Đang chẳng hiểu chuyện gì thấy chồng chạy vội vào phòng ngủ thay đồ rồi trùm chăn nằm im, tôi vào nhà tắm thì chẳng thấy gì vậy tiếng nói khi nãy từ đâu mà ra. Hỏi han mãi chồng mới bảo chắc cô nào đó biến thái, cuồng anh nên đã nhìn trộm anh tắm qua khe cửa nơi để quạt thông gió.

Tôi sững người sao lại có kẻ biến thái tới vậy may anh nhạy cảm phát hiện ra - giờ vợ chồng tôi nên làm thế nào đây?

Nửa đêm, vô tình thấy vợ lén lút cầm theo túi màu đen vào nhà tắm, tôi nghi ngại vờ đi vệ sinh để theo dõi thì nghẹn đắng khi phát hiện sự thật mà vợ che giấu dưới đáy thùng rác

Nửa đêm, vô tình thấy vợ lén lút cầm theo túi màu đen vào nhà tắm, tôi nghi ngại vờ đi vệ sinh để theo dõi thì nghẹn đắng khi phát hiện sự thật mà vợ che giấu dưới đáy thùng rác

Vô tình thấy em lén lút cầm cái túi có đựng gì đó màu đen vào phòng tắm nhất là lúc đó đã quá nửa đêm. Được lát tôi vờ dậy đi vệ sinh, em hốt hoảng ra ngoài còn nhìn lại mãi, vào đến nơi tôi chẳng hiểu sao nhìn quanh không thấy gì bèn lục thùng rác.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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