Hoặc có lẽ do Hiền tương đối nhẹ nhàng và em biết cách nhường nhịn như vốn tên của em vậy. Từ ngày chúng tôi yêu nhau hai đứa chưa lần giận tới quá 3 ngày, những khi tôi nổi nóng cô ấy đều nhường nhịn còn tôi vốn kiên nhẫn khá cao nên cũng chẳng mấy khi hai đứa cãi lộn.

Tôi với Hiền kết hôn được gần 1 năm, yêu 3 năm thì cưới vì khá hiểu tính nhau lại rất hợp về mọi chuyện nên tựu chung lại sau khi hai đứa về chung mái nhà thì mọi chuyện chẳng khó khăn như bao cặp vợ chồng khác.

Hôm thì vịt quay lúc 1h sáng, hôm thì khoai lang nướng lúc 12h đêm, có hôm đi làm về mệt vợ kêu thèm ăn tôi đâm ra cáu... Nhưng nhìn em không ngủ được khi còn thèm rồi nhớ vợ nôn nghén dữ dội tôi lại thương lại lọ mọ đi lúc nửa đêm về sáng...

Mọi chuyện thật hoàn mỹ với tôi là vậy - đó chính là cảm nhận của tôi sau khi kết hôn, nhưng từ khi Hiền mang bầu thì trong nhà có chút xáo trộn, tôi thường phải chạy ra khỏi nhà ban đêm để kiếm đồ ăn chữa cái chứng nghén của Hiền.

Từ khi cô ấy nghén tôi vất vả hơn hẳn, cơm nước tự lo quần áo tự giặt, mọi chuyện nhà tự làm vì vốn hai đứa ở riêng ngay sau khi cưới, nhất là những cơn thèm ăn mà phải ăn mới nhất định ngủ là tôi mệt mỏi nhất, mắt tôi thâm quầng người rũ rượi ra ăn cũng chẳng ngon vì thiếu ngủ...

Nhưng nghĩ lại vợ nghén thì phải thế thôi không thì sao cho được, thế nhưng đêm hôm đó khi tôi đang say giấc bỗng có cảm giác ai đấy đang chạm vào mình tôi hốt hoảng thức dậy thấy Hiền đang bước qua bước lại trên người tôi.

Nằm yên xem em hành xử thế nào, tôi phì cười khi thấy nàng cứ bước qua lại ngó xem tôi có thức giấc không lại bước tiếp, sợ em giật mình tôi ho nhẹ, thấy cô ấy mặt đơ lại hốt hoảng nhìn tôi, hỏi ra mới biết đó là bí quyết của hội chị em nào đó mách nhau cách để chồng nghén thay vợ.

Nghe cô ấy nói ban đầu tôi đã rất tức giận, nhưng sau đó thì buồn cười và thương vợ nhiều hơn, tuy cô ấy nghén tôi mệt thật nhưng nhìn em nôn chẳng ngừng nghỉ vẫn cố ăn để có sức rồi người gầy hẳn xuống tôi lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Những lúc cô ấy khó khăn mệt nhọc nhất tôi bên cạnh cùng trải qua và đỡ đần phần nào tôi thấy thật hạnh phúc có lẽ vợ chồng cần nhau nhất là những lúc như vậy!