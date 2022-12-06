Hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng, nửa đêm lờ mờ thức dậy, chồng điêu đứng khi vợ và anh trai ruột đang làm 'hành động lạ' ngay bên cạnh

Tâm sự 06/12/2022 13:44

Lúc đó, anh chỉ muốn mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Vừa tức, vừa giận nhưng anh cũng chẳng biết làm gì lúc này...

Anh và chị cùng tổ làm việc. Cả hai người đều là dân tỉnh lẻ vào nam lập nghiệp rồi đi làm công nhân như nhau. Anh mến chị vì chị dịu dàng, chịu khó. Còn chị lại thương anh vì vẻ ngoài có phần xấu xí nhưng lại sống lương thiện, biết tu chí và cũng rất được lòng mọi người. Cả xưởng đều rất quý anh và mong muốn anh chị thành đôi.

Nửa năm sau thì hai người nên duyên vợ chồng. Bố mẹ ở xa nên anh chị chỉ làm cái lễ đơn giản mời bạn bè gọi là ra mắt. Trước đây anh sống cùng anh trai vì điều kiện kinh tế không cho phép. Anh trai cũng đã có gia đình, nay anh lấy vợ, căn nhà nhỏ thêm phần chật chội nên anh cũng xin ra ở giêng để cả hai cặp đôi được phần riêng tư.

Hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng, nửa đêm lờ mờ thức dậy, chồng điêu đứng khi vợ và anh trai ruột đang làm 'hành động lạ' ngay bên cạnh - Ảnh 1
Anh chỉ muốn mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nói là riêng nhưng vẫn là cùng xóm bởi anh nghĩ, anh em trong này ít, ở gần nhau có gì còn hỗ trợ. Vợ chồng anh cưới nhau 1 năm mà vẫn chưa có tin vui, anh cũng sốt ruột lắm nhưng chẳng dám đi khám. Thiết nghĩ con cái là duyên số nên hai vợ chồng anh chị tự động viên nhau như thế.

Nhưng sự đời chẳng ngờ, anh bất ngờ bị tai nạn trong một lần chạy ra ngoài mua quà sinh nhật cho vợ. Vụ tai nạn khiến anh hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng trời. Vợ anh cũng cố nén đau buồn tận tình chăm sóc anh. Cứ ngỡ anh sẽ chẳng thể nào được gặp vợ nữa thì may mắn cũng mỉm cười với anh.

Nhưng đúng cái ngày anh nhìn lại được thế giới thì cũng là ngày anh phát hiện ra sự thật động trời về vợ và anh trai mình. Hôm đó là 10h đêm, anh lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy vợ và anh trai đang ôm nhau tình tứ. Họ còn nói với nhau những lời vô cùng tình cảm. Lúc đó, anh chỉ muốn mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Người vợ hiền ngoan của anh, người anh trai anh tôn kính bao nhiêu năm nay, 2 người họ lại thừa lúc anh tai nạn để làm cái chuyện không hay đó. Vừa tức, vừa giận nhưng anh cũng chẳng biết làm gì lúc này nữa...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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