Đêm đầu tiên đến ở cùng chị ruột anh rể, đến nơi dọn đồ xong tôi đi tắm thì cảm giác có ai đó theo dõi, 'khiếp đảm' hơn khi phát hiện khe hở trong phòng vệ sinh

Chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Tôi tắm nhanh chóng mở cửa ra thì chẳng có ai, sau đó vào phòng tắm kiểm tra thì phát hiện có 1 khe rất nhỏ phải đưa mắt lại gần thật gần và tinh ý thì mới nhìn ra.

Tôi năm nay là sinh viên năm cuối, hiên đang đi thực tập ở Ninh Bình nơi mà chị gái tôi lấy chồng. Vì tôi thực tập ở thành phố gần nhà chị nên mọi người đề nghị tới đó ở tạm vài tháng đỡ thuê phòng lại chẳng tốn kém khoản chuẩn bị đồ đạc khi mới ở...

Tôi thấy cũng khá hợp lý thế nên đã theo sự sắp đặt của bố mẹ và anh chị mang hành lý tới ở cùng. Thật may gia đình chồng chị gái có điều kiện tôi được ở phòng riêng mọi tiện nghi đầy đủ. Anh rể lại dễ gần thân thiện khá hòa nhã và gần gũi, ngay hôm đầu tiên tới đã xin nghỉ ở nhà đưa tôi đi thăm thú đó đây, bởi chị tôi làm nhà nước không được nghỉ.

Tôi mừng lắm vì chị lấy được người chồng biết quan tâm người khác như vậy, nhưng đôi khi anh rể có những cử chỉ khá thân mật thích đụng chạm vào người dù là cái vỗ vai nên tôi không quen lắm nhưng dặn lòng đó là do thói quen của mỗi người có lẽ tôi nhạy cảm quá.

Thế nhưng đêm đó, khi đã dọn đồ xong tôi đi tắm chẳng hiểu sao luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình bởi không ít lần tôi tự thấy rợn người đúng theo kiểu có người theo dõi. Tôi tắm nhanh chóng mở cửa ra thì chẳng có ai, sau đó vào phòng tắm kiểm tra thì phát hiện có 1 khe rất nhỏ phải đưa mắt lại gần thật gần và tinh ý thì mới nhìn ra.

Lúc này mọi ý nghĩ chẳng tốt đến với tôi, nhớ lại cử chỉ thân mật của anh rể dành cho mình, sự quan tâm đôi khi hơi thái quá và cả cái khe hở nhỏ đó. Phải chăng tôi đã quá nhạy cảm, phải chăng tôi đa nghi nhưng nếu thực sự chị tôi đã lấy phải 1 người bệnh hoạn, người đàn ông có tính trăng hoa đó thì sao - giờ tôi hoang mang quá chẳng biết nên làm thế nào cho phải?

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