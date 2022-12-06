Nghe thứ 'âm thanh lạ' phát ra từ phòng ngủ của vợ bầu và cô bạn thân, chồng ngó qua khe cửa nhìn vào thì ngã quỵ với cảnh tượng trên giường

Tâm sự 06/12/2022 15:52

Quá hoang mang về những gì vừa thấy. Vợ tôi còn đang mang bầu 4 tháng đứa con của tôi, tại sao cô ấy có thể làm cái việc đó ngay chính ngôi nhà tôi nghĩ là tổ ấm hạnh phúc của mình.

Tôi và vợ kết hôn gần 1 năm. Vợ tôi là cô gái có nhan sắc và gia đình cũng điều kiện. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Tôi không phải mẫu đàn ông thích tìm hiểu quá khứ của người khác nhưng đến khi gặp vợ, họ cứ bàn ra tán vào rằng cô ấy "không được bình thường" về giới tính tôi vẫn không tin.

Lúc tiếp xúc, tôi thấy vợ tôi là một cô gái chuẩn đúng nghĩa. Tôi nhanh chóng siêu lòng vì tính cách của em. Chúng tôi cũng có đủ cung bậc cảm xúc từ cầm tay, ôm và hôn thậm chí cả "chuyện đó". Thế nên dù ai đó nói gì về em tôi vẫn quyết định cưới.

Lấy nhau được nửa năm thì vợ tôi có bầu, tôi càng hãnh diện với quyết định đúng đắn đó của mình. Lần đó, khi vợ tôi mang bầu được 4 tháng, cô ấy nói có một người bạn thân cũ từ nước ngoài trở về muốn ở nhờ nhà tôi mấy hôm. Tôi đồng ý ngay. 

Cô bạn này của vợ khá cá tính, tóc để tomboy, nếu không nhìn trực tiếp mà chỉ nhìn đằng sau, tôi đã nghĩ cô ấy là một chàng trai rồi. Cách sống, giao tiếp của cô ấy cũng rất mạnh mẽ. Vợ tôi và cô bạn quấn quýt với nhau cả ngày. Tôi chẳng may may nghi ngờ gì vì chỉ nghĩ họ là bạn thân lâu ngày không gặp.

Nghe thứ 'âm thanh lạ' phát ra từ phòng ngủ của vợ bầu và cô bạn thân, chồng ngó qua khe cửa nhìn vào thì ngã quỵ với cảnh tượng trên giường - Ảnh 1
Tôi như chết lặng thấy hai người họ đang hôn nhau và âu yếm nhau say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Tối đó, tôi nhường phòng ngủ của mình cho vợ và cô bạn ấy, còn mình ra phòng khách. Buổi tối, tôi định mang đĩa hoa quả lên mời 2 người, khi vừa bước tới cửa phòng. Tôi nghe có tiếng lạ phát ra, nó khá nhạy cảm với một căn phòng mà chỉ có 2 người phụ nữ.

Tò mò, tôi ngó qua khe cửa nhìn vào trong, tôi như chết lặng thấy hai người họ đang hôn nhau và âu yếm nhau say đắm. Tôi đã phải rất bình tĩnh mới có thể giữ đĩa hoa quả không rơi khỏi tay.

Nghe thứ 'âm thanh lạ' phát ra từ phòng ngủ của vợ bầu và cô bạn thân, chồng ngó qua khe cửa nhìn vào thì ngã quỵ với cảnh tượng trên giường - Ảnh 2
Tôi đột nhiên cảm thấy kinh tởm vợ và cả cô bạn đó - Ảnh minh họa: Internet

Tôi liền đi xuống phòng khách, quá hoang mang về những gì vừa thấy. Vợ tôi còn đang mang bầu 4 tháng đứa con của tôi, tại sao cô ấy có thể làm cái việc đó ngay chính ngôi nhà tôi nghĩ là tổ ấm hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ cô ấy là một cô gái lưỡng tính ư.

Hôm sau, vợ tôi và cô bạn kia vẫn tỏ ra hết sức bình thường, còn tôi, tôi đột nhiên cảm thấy kinh tởm vợ và cả cô bạn đó nhưng tôi không đủ can đảm để nói. Tôi phải làm sao bây giờ. Xin cho tôi lời khuyên với...

3h sáng bất ngờ về nhà, nhìn phòng ngủ còn sáng đèn tính đẩy cửa bước vào, tôi sững người khi thấy bạn thân mình đang cài lại cúc áo cho vợ

3h sáng bất ngờ về nhà, nhìn phòng ngủ còn sáng đèn tính đẩy cửa bước vào, tôi sững người khi thấy bạn thân mình đang cài lại cúc áo cho vợ

Tôi lặng lẽ mở cửa đi vào. Thấy phòng mình còn ánh sáng đèn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt chiếc túi xuống sàn, tính đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng kinh khủng đập ngay trước mắt tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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