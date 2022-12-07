Đau đớn khi chồng ngoại tình, vợ vực dậy tinh thần vác bụng bầu đi đánh ghen, cánh cửa nhà nghỉ vừa mở ra vợ chỉ cười mỉm rồi quay lưng rời đi

Tâm sự 07/12/2022 10:05

Khi mở được cánh cửa phòng hai người đang quấn lấy nhau trên giường phát hiện có người vào họ hoảng hốt, cô ta chết trân tại chỗ còn chồng tôi không nói được câu nào. Tôi chỉ cười mỉm rồi đi về vì lí do này.

Tôi kết hôn được 3 năm thì mới có thai, dù cha mẹ chồng chẳng quá khắt khe hay khó tính nhưng áp lực với tôi chẳng nhỏ bởi tôi biết ai cũng trông cháu như tôi mong con đến với mình vậy.Đi khám cả hai vợ chồng chẳng sao cũng tìm hiểu đủ thứ, thế rồi tới khi tôi chán nản thì phép màu đã đến, thiên thần bé nhỏ đã đến với tôi, mọi hạnh phúc vỡ òa tôi mừng lắm còn bố mẹ chồng thì khỏi nói chăm như nâng trứng vậy.

Tôi hạnh phúc vô bờ bến, tôi luôn thầm cảm ơn thượng đế đã chưa tuyệt đường của tôi, tháng nào tôi cũng dành thời gian tới chùa thắp nhang cảm ơn vì điều đó. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu khi tôi phát hiện chồng mình có bồ, anh cặp với 1 cô gái làm cùng trong công ty.

Khi tôi biết được sự thực này mọi thứ như đổ xuống, tôi đau khổ vô cùng, chẳng thiết tha ăn uống gì cả, người gầy hẳn xuống. Cũng chẳng biết họ bên nhau từ lúc nào mà tôi vẫn nhất mực tin tưởng người chồng tệ bạc ấy. Anh vẫn là người đàn ông của gia đình, chăm lo cho tôi từng tí nhưng chẳng hiểu vì sao lại nỡ phản bội tôi. Sau mấy ngày tôi tự vực tinh thần mình lên, quyết tâm sống khỏe để con chào đời tốt nhất.

Đau đớn khi chồng ngoại tình, vợ vực dậy tinh thần vác bụng bầu đi đánh ghen, cánh cửa nhà nghỉ vừa mở ra vợ chỉ cười mỉm rồi quay lưng rời đi - Ảnh 1
Sau mấy ngày tôi tự vực tinh thần mình lên, quyết tâm sống khỏe để con chào đời tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tôi ăn uống bình thường xem như mọi sự chẳng có gì, tôi vẫn quan tâm chăm sóc anh tử tế. Gia đình cũng không ai hay biết chuyện vì bản thân tôi chẳng muốn kể với ai. Thế rồi tôi thuê người tìm hiểu về người đàn bà ấy, hóa ra cô ta đã có gia đình, chồng cô ấy hay đi công tác xa và thế là cặp kè với chồng tôi.

Họ đã bên nhau được 3 tháng tức là trước khi tôi mang thai. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn quyết tâm bỏ tiền thuê người chụp ảnh họ tình tứ với nhau, để nếu có ly hôn thì chồng tôi phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Thời gian cứ thế trôi đi tôi bầu 4 tháng anh vẫn chăm sóc tôi vô cùng nhất là khi biết bầu con trai, anh càng ân cần hơn, lo lắng hơn. Người ta bảo đàn ông thích thêm không thích bớt, tôi tự an ui mình thôi cố gắng lên, con vẫn cần có cha và tôi cũng vẫn yêu người đàn ông đó.

Tôi gửi ảnh cho chồng cô ta, anh ấy hẹn gặp tôi, nhìn người đàn ông chững chạc thành đạt và khá bảnh trai đó tôi thầm thương xót, anh ta nói lỗi cũng do anh ta hay đi xa vợ thiếu thốn tình cảm mong tôi chẳng làm to chuyện. Tôi nói với anh ấy rằng họ hẹn nhau ở 1 nhà nghỉ vào thứ 7 tuần này anh hãy đến cùng với tôi, thế là hôm đó khi biết chắc chắn hai người họ đang gian díu với nhau trong đó, tôi cùng chồng cô ta đến. 

Khi mở được cánh cửa phòng hai người đang quấn lấy nhau trên giường phát hiện có người vào họ hoảng hốt, cô ta chết trân tại chỗ còn chồng tôi không nói được câu nào. Tôi chỉ cười mỉm rồi đi về, cũng chẳng quan tâm anh kia xử lý thế nào.

Đau đớn khi chồng ngoại tình, vợ vực dậy tinh thần vác bụng bầu đi đánh ghen, cánh cửa nhà nghỉ vừa mở ra vợ chỉ cười mỉm rồi quay lưng rời đi - Ảnh 2
Khi mở được cánh cửa phòng hai người đang quấn lấy nhau trên giường, tôi chỉ cười mỉm rồi đi về - Ảnh minh họa: Internet

Còn tất nhiên chồng tôi quýnh lên chạy về ăn năn hối lỗi thề thốt chẳng bao giờ tái phạm, tôi im lặng gần 1 tuần, chồng tôi thì lo lắng tôi bỏ đi hoặc ly hôn nên chẳng rời tôi nửa bước, anh làm tất cả mọi việc và vô cùng hối hận, thấy có lỗi với tôi nên tốt với tôi nhiều hơn. Tới giờ mọi chuyện đã qua tôi thấy rằng mọi chuyện cần bình tĩnh xử lý để có được hạnh phúc trọn vẹn nhất và tôi không thấy mình sai khi đã tha thứ cho anh.

Vợ đi du lịch nhưng định vị ở nhà nghỉ, chồng 'lồng lộn' lao đến đánh ghen, định đạp cửa xông vào thì qua khe cửa, anh nghẹn đắng trước cảnh tượng đau lòng hơn cả bị phản bội

Vợ đi du lịch nhưng định vị ở nhà nghỉ, chồng 'lồng lộn' lao đến đánh ghen, định đạp cửa xông vào thì qua khe cửa, anh nghẹn đắng trước cảnh tượng đau lòng hơn cả bị phản bội

Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ