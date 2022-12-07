Khi mở được cánh cửa phòng hai người đang quấn lấy nhau trên giường phát hiện có người vào họ hoảng hốt, cô ta chết trân tại chỗ còn chồng tôi không nói được câu nào. Tôi chỉ cười mỉm rồi đi về vì lí do này.

Tôi kết hôn được 3 năm thì mới có thai, dù cha mẹ chồng chẳng quá khắt khe hay khó tính nhưng áp lực với tôi chẳng nhỏ bởi tôi biết ai cũng trông cháu như tôi mong con đến với mình vậy.Đi khám cả hai vợ chồng chẳng sao cũng tìm hiểu đủ thứ, thế rồi tới khi tôi chán nản thì phép màu đã đến, thiên thần bé nhỏ đã đến với tôi, mọi hạnh phúc vỡ òa tôi mừng lắm còn bố mẹ chồng thì khỏi nói chăm như nâng trứng vậy. Tôi hạnh phúc vô bờ bến, tôi luôn thầm cảm ơn thượng đế đã chưa tuyệt đường của tôi, tháng nào tôi cũng dành thời gian tới chùa thắp nhang cảm ơn vì điều đó. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu khi tôi phát hiện chồng mình có bồ, anh cặp với 1 cô gái làm cùng trong công ty.

Khi tôi biết được sự thực này mọi thứ như đổ xuống, tôi đau khổ vô cùng, chẳng thiết tha ăn uống gì cả, người gầy hẳn xuống. Cũng chẳng biết họ bên nhau từ lúc nào mà tôi vẫn nhất mực tin tưởng người chồng tệ bạc ấy. Anh vẫn là người đàn ông của gia đình, chăm lo cho tôi từng tí nhưng chẳng hiểu vì sao lại nỡ phản bội tôi. Sau mấy ngày tôi tự vực tinh thần mình lên, quyết tâm sống khỏe để con chào đời tốt nhất. Sau mấy ngày tôi tự vực tinh thần mình lên, quyết tâm sống khỏe để con chào đời tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet Tôi ăn uống bình thường xem như mọi sự chẳng có gì, tôi vẫn quan tâm chăm sóc anh tử tế. Gia đình cũng không ai hay biết chuyện vì bản thân tôi chẳng muốn kể với ai. Thế rồi tôi thuê người tìm hiểu về người đàn bà ấy, hóa ra cô ta đã có gia đình, chồng cô ấy hay đi công tác xa và thế là cặp kè với chồng tôi.

Họ đã bên nhau được 3 tháng tức là trước khi tôi mang thai. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn quyết tâm bỏ tiền thuê người chụp ảnh họ tình tứ với nhau, để nếu có ly hôn thì chồng tôi phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Thời gian cứ thế trôi đi tôi bầu 4 tháng anh vẫn chăm sóc tôi vô cùng nhất là khi biết bầu con trai, anh càng ân cần hơn, lo lắng hơn. Người ta bảo đàn ông thích thêm không thích bớt, tôi tự an ui mình thôi cố gắng lên, con vẫn cần có cha và tôi cũng vẫn yêu người đàn ông đó. Tôi gửi ảnh cho chồng cô ta, anh ấy hẹn gặp tôi, nhìn người đàn ông chững chạc thành đạt và khá bảnh trai đó tôi thầm thương xót, anh ta nói lỗi cũng do anh ta hay đi xa vợ thiếu thốn tình cảm mong tôi chẳng làm to chuyện. Tôi nói với anh ấy rằng họ hẹn nhau ở 1 nhà nghỉ vào thứ 7 tuần này anh hãy đến cùng với tôi, thế là hôm đó khi biết chắc chắn hai người họ đang gian díu với nhau trong đó, tôi cùng chồng cô ta đến. Khi mở được cánh cửa phòng hai người đang quấn lấy nhau trên giường phát hiện có người vào họ hoảng hốt, cô ta chết trân tại chỗ còn chồng tôi không nói được câu nào. Tôi chỉ cười mỉm rồi đi về, cũng chẳng quan tâm anh kia xử lý thế nào. Khi mở được cánh cửa phòng hai người đang quấn lấy nhau trên giường, tôi chỉ cười mỉm rồi đi về - Ảnh minh họa: Internet Còn tất nhiên chồng tôi quýnh lên chạy về ăn năn hối lỗi thề thốt chẳng bao giờ tái phạm, tôi im lặng gần 1 tuần, chồng tôi thì lo lắng tôi bỏ đi hoặc ly hôn nên chẳng rời tôi nửa bước, anh làm tất cả mọi việc và vô cùng hối hận, thấy có lỗi với tôi nên tốt với tôi nhiều hơn. Tới giờ mọi chuyện đã qua tôi thấy rằng mọi chuyện cần bình tĩnh xử lý để có được hạnh phúc trọn vẹn nhất và tôi không thấy mình sai khi đã tha thứ cho anh.

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