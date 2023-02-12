Chồng cặp bồ công khai còn thách thức ly hôn, tôi liền 'trả đũa' bằng 1 vố khiến cặp đôi bẽ mặt tự cắt đứt quan hệ với nhau

Chồng ngoại tình, trước hết phải xem lại bản thân mình, có cố gắng không. Thất bại trong hôn nhân, con cái mới là những người thiệt thòi nhất. Tương lai của hai con sẽ ra sao khi mà bố mẹ chia tay…

Vào độ tuổi 33, vợ chồng chúng tôi đã có nhiều thứ, đó là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao, sở hữu căn hộ ở khu đô thị đắt đỏ... Chúng tôi đã có hai con, đứa lớn vào lớp 1, đứa bé tròn 3 tuổi. Cuộc sống gia đình luôn bình yên, hạnh phúc và đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Thế nhưng, đến một ngày, người quen của tôi tá hỏa gọi điện hỏi han xem tôi đã ly hôn chưa mà để chồng công khai với người khác. Cứ nghĩ đó là đùa, nhưng đó chẳng khác gì tin sét đánh khi chính họ đưa cho tôi ảnh chụp của chồng tôi với bồ trẻ, công khai yêu đương nhau. Bao người biết, còn tôi mới là người biết sau cùng. Chồng không ngần ngại thừa nhận mối quan hệ với người bên ngoài, anh ta chỉ nói một câu ngắn gọn với vợ: "Anh đã có người khác, chúng ta lựa chọn thời điểm để ly hôn. Em đừng níu kéo, hãy buông tha cho anh".

Quá muộn để trách móc chồng hay đánh ghen, tôi chọn cách im lặng, mặc cho chồng thách thức, thường xuyên vắng nhà và công khai mối quan hệ ngoài luồng. Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt, cho ả kia sớm được chung sống với chồng tôi và sau này nhận bài học dau đớn khi vớ phải người lăng nhăng... Rồi tôi tự nhận ra rằng, mọi chuyện cũng đều có nguyên do. Chồng ngoại tình, trước hết phải xem lại bản thân mình, có cố gắng không. Thất bại trong hôn nhân, con cái mới là những người thiệt thòi nhất. Tương lai của hai con sẽ ra sao khi mà bố mẹ chia tay… Tôi nghĩ, tình cảm vợ chồng là nặng nghĩa vẹn tình, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải nhìn nhận thấu đáo, nguyên nhân vì sao, hậu quả ra sao… Không thể giận quá mất khôn, còn con gái, giờ đâu phải sống cho riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet Tôi bắt đầu tìm hiểu về tình địch, càng ngày càng bị hấp dẫn bởi chuyện đời tư của cô ta và tôi đã có màn đáp trả đầy bản lĩnh. Tôi đến thẳng công ty của cô bồ của chồng tôi, gặp giám đốc của cô ta để phản ánh đời tư nữ nhân viên của họ đang phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nếu như công ty không cứng rắn kỷ luật, tôi sẽ công khai chuyện này, hình ảnh của công ty sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Về phía chồng tôi, tôi cũng tiết lộ cho anh ta sự thật về cô bồ xinh xắn của mình đã có người yêu suốt 6 năm qua ở quê, hai người họ cũng dự định làm đám cưới… Chồng tôi đau khổ khi nhận ra, cô bồ trẻ của mình chỉ vì ham vật chất nên mới yêu mình, cô ta đang chơi trò "bắt cá hai tay", nếu tôi bỏ vợ thì cô ta sẽ thế chân, còn không thì cứ bòn rút tiền bạc và cưới người yêu ở quê. Tôi tuyên bố với chồng: "Nếu anh công khai chuyện có bồ được thì tôi cũng sẽ công khai tất cả chuyện này. Tôi sẽ cho cả thiên hạ biết rõ về anh và cả ả bồ kia, cả hai sẽ bị mất việc và nổi tiếng luôn trên mạng xã hội, xem anh và cô ta đối diện với dư luận xung quanh thế nào". Ngày hôm sau, chồng tôi và ả bồ đã gặp nhau, cả hai tự nguyện cắt đứt mối quan hệ sai trái này và cùng gửi lời xin lỗi tới tôi, mong tôi đừng làm rùm beng mọi chuyện. Chồng tôi đã về với vợ con, thành tâm sửa lỗi, nhưng tôi đã mất niềm tin vào anh ấy, tâm trạng tôi vẫn còn ngổn ngang, lo lắng. Không biết, tôi chọn cách "đánh ghen" nhẹ nhàng và dễ dàng tha thứ cho chồng như vậy có đúng không?

Hùng hổ giúp mẹ chồng đi đánh ghen, rồi 'sốc tận óc', suýt ngất đi khi thấy gương mặt của người đàn ông trong phòng khách sạn Khi mẹ tôi cam kết sẽ không có chuyện xô xát, chồng tôi và ả bồ mới bình tĩnh mặc quần áo và chịu ra ghế ngồi nói chuyện. Tôi vẫn còn bị sốc, chỉ lắp bắp vài câu.

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