Chồng bỏ đi biền biệt rất nhiều năm, lúc anh trở về lại dành cho tôi một ‘món quà’, vừa nghe xong câu nói, tôi suýt ngất vì sốc nặng

Tâm sự 18/01/2023 17:38

Nước mắt 'lã chã' rơi, tôi không ngờ anh đối xử với mình bằng một cách vô cùng bất ngờ đến thế này. Bao nhiêu năm tôi đợi chờ...

Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 11 năm, chỉ được hai năm đầu là yên bình, còn lại là nỗi ám ảnh của tôi. Chồng tôi cờ bạc, rượu chè khiến ba mẹ con tôi sống trong tủi nhục, đồ đạc trong nhà bị chồng mang đi bán dần. Thỉnh thoảng có người đến đòi tiền tôi vì chồng tôi vay mượn họ.

Ở với nhau được 5 năm, sau khi vay mượn một khoản tiền lớn từ nhiều người, chồng tôi bỗng dưng đi đâu đó biền biệt, chẳng nói với tôi một câu nào. Tôi khổ sở trả nợ từ đó đến nay mới hết. Anh ta chỉ liên lạc về cho bố mẹ đẻ nói là đi làm ăn xa. Có lần anh ta gọi điện cho tôi lúc thì nói là bên nước ngoài, lúc thì bảo ở trong nước nhưng tại một nơi rất xa. Tôi có đề nghị ly hôn thì chồng tôi không chịu.

Tôi cứ tự an ủi mình, an ủi các con đã ngày càng lớn và có hiểu biết rằng bố đang đi làm ăn xa, ít nữa trở về cả nhà sẽ đoàn tụ hạnh phúc, sống trong khá giả… Tôi cũng mong muốn chồng thay đổi là người trưởng thành hơn, chí thú làm ăn.

Suốt quãng thời gian 6 năm qua tôi sống trong khó khăn, nhưng cũng rất may là công việc thuận lợi, tôi cũng có của ăn của để, hai con của tôi thương mẹ nên chăm chỉ việc nhà, học giỏi. Tôi tự xây được nhà, mảnh đất xó xỉnh ngày nào tôi đang ở giờ có con đường mới chạy qua, giá trị lên tới 6 tỷ đồng.

Chồng bỏ đi biền biệt rất nhiều năm, lúc anh trở về lại dành cho tôi một ‘món quà’, vừa nghe xong câu nói, tôi suýt ngất vì sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây một tuần, bỗng dưng có người đàn ông lù lù xuất hiện đi thẳng vào nhà, khi người đó bỏ mũ, tháo khẩu trang ra, tôi như sững người nhận ra đó là chồng mình. Vui mừng khôn xiết, tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy các con và nói: "Bố về nhà rồi". Các con tôi cũng chạy lại ôm bố. Chồng tôi liền nói: "Các con mạnh khỏe, khôn lớn thế này là bố vui rồi. Hai con lên trên nhà, để bố với mẹ nói chuyện với nhau".

Chồng tôi ngồi vào bàn uống nước, chưa kịp hỏi han câu gì, chồng tôi liền nói: "Tôi về lần này không phải đoàn tụ, tôi muốn ly hôn. Hoặc là cô bán nhà chia cho tôi một nửa, hoặc là đưa cho tôi 3 tỷ. Chúng ta ly hôn, không ràng buộc gì nhau nữa. Tôi cho cô 10 ngày để chuẩn bị". Nói xong, anh ta đi khỏi nhà không chào con một câu.

Chồng bỏ đi biền biệt rất nhiều năm, lúc anh trở về lại dành cho tôi một ‘món quà’, vừa nghe xong câu nói, tôi suýt ngất vì sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy rất sốc, suýt ngất trước lời đề nghị của chồng. Tôi đã không kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của mình, lời đề nghị sau 6 năm đi biền biệt của chồng tôi khiến tôi hụt hẫng. Anh ta không giúp được vợ con chút nào, giờ lại muốn chia tài sản khi thấy nhà đất tăng giá.

Hôm qua, em chồng tới chơi và tiết lộ chồng tôi hồi bỏ đi chung sống với một người phụ nữ giầu có hơn tuổi ở một nơi xa. Cách đây 1 năm, người đó bị phá sản, hai người họ cũng đường ai nấy đi. Chồng tôi quen thói ăn chơi bài bạc nên lâm vào cảnh nợ nần rất nhiều. Em chồng có đề nghị tôi trả giúp món nợ của chồng, hai bên gia đình sẽ ngồi lại để hàn gắn tình cảm vợ chồng tôi.

Tôi không còn mặn mà với người chồng bội bạc ấy nữa. Nhưng lại nghĩ thương các con, mấy năm qua tôi nói dối các con là bố đi làm ăn xa, giờ bố mẹ chia tay, chúng sẽ rất sốc. Tôi cảm thấy khó xử quá, có nên cho chồng một cơ hội làm lại, hay là dứt khoát ly hôn?

 

Về ra mắt nhà người yêu bị cả nhà cô ấy coi thường, sáng hôm sau lên công ty, tôi bàng hoàng khi biết lý do đầy đau đớn

Về ra mắt nhà người yêu bị cả nhà cô ấy coi thường, sáng hôm sau lên công ty, tôi bàng hoàng khi biết lý do đầy đau đớn

Đến với cô ấy bằng cả tình yêu nhưng tôi nào ngờ nhận lại ánh nhìn dè bỉu, coi thường con rể của nhà họ, sốc hơn khi tôi trở về phòng làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 28 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 47 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả