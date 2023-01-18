Đến với cô ấy bằng cả tình yêu nhưng tôi nào ngờ nhận lại ánh nhìn dè bỉu, coi thường con rể của nhà họ, sốc hơn khi tôi trở về phòng làm việc.

Tôi hiện tại đang làm thủ kho của một công ty sản xuất hóa mỹ phẩm, lương tháng không cao lắm nhưng ăn nói tốt nên có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Trong đó có con gái của tổng giám đốc say tôi như điếu đổ, lúc đầu tôi cũng không thích tính đỏng đảnh và kiêu căng của em ấy nhưng tiếp xúc nhiều thấy hợp nhau và yêu từ lúc nào cũng không hay nữa.

Ngày em đưa tôi về giới thiệu với gia đình, về ngoại hình thì mọi người rất ưng ý nhưng khi nói về gia cảnh thì mẹ em ấy bĩu môi lắc đầu và bỏ đi không nói thêm một từ nào.

Sau hôm về ra mắt, tôi bị giám đốc ký quyết định chuyển xuống làm nhân viên bán hàng, hỏi lý do thì anh ấy nói là lệnh của cấp trên. Nghe đến đây tôi đã hiểu ra vấn đề, có lẽ phu nhân tổng giám đốc không ưa gia cảnh của tôi nên muốn ngăn cản cuộc tình của con gái bà.

Ảnh minh họa: Internet

Khi người yêu biết tôi bị giáng chức, em ấy đã động viên an ủi và nói là sẽ luôn ở bên cạnh. Không muốn em khó xử với gia đình nên tôi đã nói lời chia tay. Em ấy khóc rất nhiều, thậm chí còn cầu xin tôi đừng bỏ rơi.

Sau những ngày sóng gió, tôi mới cảm nhận được tình cảm em ấy dành cho mình là thật sự và cả hai quyết định sẽ cưới nhau dù không được bố mẹ chấp nhận. Em ấy bàn với tôi rằng sẽ để có bầu rồi ép bố mẹ phải đồng ý.

Hai hôm nay tôi suy nghĩ chuyện này rất nhiều. Bố mẹ em đều khinh thường tôi, nghĩ tôi không xứng đáng với em ấy. Nếu giờ tôi cứ nhất quyết để người yêu có bầu, thế thì trong mắt bố mẹ em, tôi quả là gã đàn ông tệ bạc , đào mỏ. Ấn tượng về tôi sẽ càng xấu, huống chi sau này họ làm sao có thể coi tôi là con rể được. Cố chấp cưới chỉ khổ em ấy thôi.

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