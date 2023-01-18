Chờ suốt 25 phút không thấy vợ mở cửa, tôi sốt ruột quá gọi người phá khóa để rồi vừa mở cửa, tôi sững người chứng kiến điều trước mặt

Tâm sự 18/01/2023 16:34

Trở về nhà sau bao ngày chờ đợi nhưng mãi không thấy em mở cửa, thời gian tôi về không thường xuyên nên lại càng thêm lo lắng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, có một bé trai, đang gửi ở quê nhờ bà nội chăm sóc, còn chúng tôi thì tối ngày bận rộn với chuyện kiếm tiền .

Công việc của tôi làm xa nhà, mỗi tháng chỉ về có vài ngày rồi lại vội vã trở lại cơ quan, tình cảm vợ chồng vì thế càng quyến luyến nhau hơn. Nhiều lần vợ muốn tôi nghỉ công việc đó đi để về nhà làm cho gần vợ con nhưng tôi bảo ở đó quen với đồng nghiệp và được sếp tín nhiệm không muốn thay đổi.

Còn vợ tôi hiện đang chung vốn làm ăn với một người bạn thân của cô ấy, hai người mở công ty kinh doanh mỹ phẩm. Vợ tôi là người mạnh mẽ, năng động nên tôi tin tưởng hai người bắt tay làm ăn sẽ có kết quả tốt.

Có lần hỏi thăm về tình hình kinh doanh, vợ nói doanh thu mỗi tháng rất khả quan, mới mở công ty được nửa năm mà đã có lợi nhuận rồi. Tin tốt từ vợ khiến tôi vui lắm, sau bao cố gắng không ngừng nghỉ của vợ và cậu bạn thân cuối cùng đã đến lúc ngồi gặt hái thành quả rồi.

Chờ suốt 25 phút không thấy vợ mở cửa, tôi sốt ruột quá gọi người phá khóa để rồi vừa mở cửa, tôi sững người chứng kiến điều trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo này công ty có ít việc nên tôi xin nghỉ vài ngày để về thăm vợ và con ở quê. Về đến nhà là lúc 7h sáng nhưng vẫn thấy vợ chưa đi làm, còn khóa cửa bên trong. Gọi điện thoại vợ không bắt máy, lo sợ cô ấy xảy ra chuyện gì trong nhà nên chờ đợi khoảng 25 phút thì tôi chịu không nổi nữa nên ra đầu phố gọi thợ vào phá khóa.

 

Cánh cửa vừa mở ra, thì trước mặt tôi là một mâm cơm đã ăn từ đêm qua chưa được dọn, không biết có bao nhiêu người nhậu mà hơn 10 chai bia hết sạch. Mở cửa phòng ngủ thì tôi bàng hoàng khi thấy vợ và cậu bạn thân của cô ấy đang ôm ấp nhau trên giường không một mảnh vải che thân.

Chờ suốt 25 phút không thấy vợ mở cửa, tôi sốt ruột quá gọi người phá khóa để rồi vừa mở cửa, tôi sững người chứng kiến điều trước mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi như người điên lao vào đánh tới tấp hai người đó, đến lúc này thì cả hai mới choàng tỉnh. Vợ kinh hãi nhìn rồi hỏi tôi vào bằng cách nào?

Vợ đột ngột giơ tay lên thề thốt là cả hai đêm hôm trước chỉ mua bia về uống chúc mừng thắng lợi của công ty trong tháng vừa qua. Nhưng vì quá chén không còn biết gì nữa nên đã phản bội chồng, chứ giữa hai người không hề có chút tình cảm gì mà chỉ là hợp tác làm ăn thôi. 

Không tin những lời vợ thề thốt, tôi lao vào đánh bạn thân của cô ấy, nào ngờ vợ ôm chặt lấy tôi để cho anh ta tẩu thoát. Không làm gì được hai kẻ ngoại tình, tôi quyết định ly dị để tác thành cho hai người đó nhưng vợ lại quỳ xuống nói là chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội chồng . Chỉ vì quá chén mà bước sai đường mong tôi hãy nghĩ đến con mà đừng chia tay và cô ấy hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Theo mọi người lời vợ tôi nói có đáng tin cậy không? Tôi có nên cho cô ấy cơ hội sửa sai không?

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Tội lỗi là nằm ở tôi, tại sao tôi lại có thể sai lầm như thế này. Cho đến bây giờ, vạ này do tôi gánh chịu, tôi vô cùng đau khổ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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