Cứ tắt đèn chồng lại làm chuyện ấy một cách khó hiểu, đến khi nghe cuộc nói chuyện với anh hàng xóm, vợ hãi hùng biết lí do

- Vội gì sinh con hả em? Chúng mình mới kết hôn được có hơn 1 năm mà…cứ đợi 2 năm đã rồi sinh con. 9 tháng mang bầu em cấm vận anh không chịu nổi đâu.

Yêu hơn 3 năm thì Toàn và Thục mới đi đến hôn nhân, khỏi phải nói Thục hạnh phúc và tự hào như nào khi có người chồng giỏi giang và thành đạt như Toàn. Sau khi kết hôn thì dù trải qua 2 tháng vợ chồng son thì Thục vẫn được Toàn cưng chiều vô cùng. Vậy nhưng yêu thì không sao nhưng cưới về rồi thì Thục lại có chút bất an về chồng mình, nhất là khoản “sản xuất em bé”. Mỗi lần Thục gạ chồng sinh con sớm thì Toàn đều không chịu.

- Là vợ chồng rồi em hỏi thẳng nhé….anh bị y.ếu s.inh l.ý hả? Nếu có thật thì để em còn mua thuốc rồi nấu mấy món bổ cho anh.

Nghe chồng nói thế thì Thục chỉ biết gật đầu, nhưng đến đây chắc hẳn nhiều người cũng nghĩ rằng Toàn giỏi trong chuyện l.àm t.ình. Ấy thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, kết hôn cả năm nay thì cứ bắt đầu là Toàn lại kêu mệt rồi lăn ra đòi ngủ.

- Vớ vẩn, em nhìn anh cao to thế này mà y.ếu s.inh l.ý à? Vợ đúng là ngốc mà…

- Tại có ánh đèn anh cứ sao sao á? Hay mình ân ái mà tắt hết đèn được không?

- Tắt đèn thì có gì thay đổi à?

- Em cứ tắt đi rồi biết ngay.

Thấy ánh mắt chồng cười nham hiểm nên Thục cũng tò mò gật đầu đồng ý. Quả thật là sau khi tắt hết đèn, bóng tối bao phủ khắp người thì Thục thấy chồng mình khỏe hẳn ra. Vậy nhưng hì hục từ đầu đến cuối Thục hỏi nhưng Toàn chẳng trả lời câu nào…nghĩ chồng ngại nên mới như thế thật.

Ảnh minh họa: Internet

Được thỏa mãn chuyện ấy nên Thục thấy khỏe hẳn ra, cô đi đâu cũng khoe là nhờ chồng giỏi chiều nên mình mới rạng ngời như thế. Cứ tưởng mọi chuyện thế là tốt đẹp, nào ngờ một lần đang nấu ăn định gọi chồng ra ăn cơm thì Thục thấy chồng mình kéo anh hàng xóm vào phòng đọc thì thầm gì đó. Tò mò nên Thục đi theo, để rồi c.hết sững khi cô nghe được câu đầu tiên của chồng mình nói với anh hàng xóm.

- Thì tôi bị y.ếu s.inh l.ý thật nên đành phải nhờ anh chứ sao nữa? Tôi sợ nói ra vợ mình sẽ ngất mất… nên anh nhớ cẩn thận nhé.

Nghe chồng nói câu đó mà Thục đau đớn hét toáng lên, Toàn nghe tiếng vợ vội chạy ra van xin nhưng Thục không tha thứ cho anh.

- Sao anh dám làm thế với em hả? Anh muốn em c.hết vì nhục đúng không?

- Anh xin em….là vì anh muốn bảo vệ cuộc sống gia đình. Anh không có khả năng đàn ông….

- Em đã bảo nếu anh bị thì em sẽ cùng anh điều trị mà….anh thật khốn nạn… Toàn hốt hoảng chở vợ đến viện. Cũng may là kịp thời được xử lý…nhưng Toàn biết vết thương lòng của vợ thì sẽ không lành được. Anh sẽ phải quỳ xin vợ tha thứ cho mình….