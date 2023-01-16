Biết chồng ‘yếu’ nặng, cả đêm vợ vẫn ăn mặc ‘gợi cảm’, tiết lộ phía sau khiến anh chồng hoảng hốt, chân đứng không vững vào sáng hôm sau

Tâm sự 16/01/2023 09:24

Âm mưu, chủ ý của cô được xây dựng để ông chồng phải thấy được điều này và không ngờ hiệu quả phía sau.

Lúc mới cưới, Khải rất khỏe mạnh, đêm nào cũng bắt vợ chiều mới chịu đi ngủ. Thế nhưng đến giờ vợ chồng anh vẫn chưa có con cái gì. Lúc đó thì kế hoạch chưa muốn đẻ nhưng giờ khi 2 bên gia đình đều giục thì Khải lại mắc bệnh khó nói.

Tháng trước, đi khám bệnh, bác sĩ thông báo với Khải 1 tin gây sốc:

-Anh bị y.ếu, cần phải điều trị 1 thời gian dài kết hợp tập luyện và uống thuốc mới được.

Khải và vợ anh nghe đều buồn bã. Nhưng anh buồn 1 thì vợ anh buồn 10. Bình thường đêm nào 2 vợ chồng cũng hừng hực khí thế giờ thì chồng cô chẳng còn chút hứng thú nào khiến cô cũng chán nản.

Sau 1 tháng ròng kiêng l.àm c.huyện ấ.y, Khải cứ bứt rứt trong người. Đã thế, Khải còn không chịu uống thuốc vì sợ càng uống nhiều thuốc càng ảnh hưởng đến sinh lý, vì thế bệnh của anh mãi vẫn chẳng cải thiện được gì. Cứ vừa chuẩn bị là Khải đã thấy mệt mỏi rã rời, chưa lên đã xuống.

Biết chồng ‘yếu’ nặng, cả đêm vợ vẫn ăn mặc ‘gợi cảm’, tiết lộ phía sau khiến anh chồng hoảng hốt, chân đứng không vững vào sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, Khải đang nằm trên giường co ro thì thấy vợ mặc bộ đồ mỏng tang bước ra từ nhà tắm, tóc tai ướt ướt có vẻ rất quyến rũ. Khải bật dậy:

-Em định trêu ngươi anh đấy à? Biết anh không làm ăn được gì còn cố tình ăn mặc khêu gợi. Có phải em sung sướng khi anh bị thế này lắm không?

Vợ Khải liền đáp:

- Anh điên hay sao vậy? Anh bị như thế mà vợ anh lại vui được à? Anh tức giận nó phải có lý thì thôi chứ, ai lại giận cá c.hém thớt thế chứ.

Khải cúi mặt tiu nghỉu, do bực mình quá nên anh mới nói như vậy chứ anh thừa biết cả 2 vợ chồng đều đang rất buồn bực.

Bỗng nhiên vợ anh nhìn chồng chằm chằm nói:

- 1 tháng rồi không làm ăn gì, em cũng chán, hôm nay em mới hỏi trên mạng chồng y.ếu s.inh l.ý thì phải làm thế nào. Có 1 chị bày cho cách này hay lắm, nên em làm theo đấy. Đó là để chồng ngắm vợ sexy, bốc lửa, tóm lại là cho chồng càng nhìn thấy những cái quyến rũ, tạo cảm hứng thì càng nhanh khỏi bệnh.

Khải rướn mày:

Biết chồng ‘yếu’ nặng, cả đêm vợ vẫn ăn mặc ‘gợi cảm’, tiết lộ phía sau khiến anh chồng hoảng hốt, chân đứng không vững vào sáng hôm sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Tin được không thế?

Vợ anh liền đáp:

- Thế chẳng phải anh vừa thấy em mặc bộ đồ mỏng này thì lại rạo rực trong người à? Em đã cố tình làm thế rồi mà, tin em đi, các chị mách không sai đâu. Nhanh nhanh để vợ chồng mình còn kiếm đứa con chứ bố mẹ giục lắm rồi đấy.

Khải tặc lưỡi. Nhưng lại thấy vợ ngồi im không đả động gì. Nói rồi anh cởi bỏ quần áo của vợ và cười sằng sặc.

Thế nhưng cả đêm 2 người trằn trọc mãi không ngủ được, Khải vẫn cứ như người mất hồn không làm ăn được gì.

Sáng sớm hôm sau, 2 vợ chồng anh bò lết ra giường vì thiếu ngủ. Khải liền quát vợ:

- Cách của em chả có công dụng gì mà còn mệt thêm.

- Mới 1 hôm mà anh làm gì căng, để vài hôm nữa xem.

Khải liền quỳ xuống chân vợ:

- Thôi anh xin em tha cho anh, sáng ra anh còn phải đi làm, cứ bắt anh nhìn em mãi cả đêm không ngủ được thì anh làm sao còn sức kiếm tiền.

Thấy chồng đáng thương, vợ liền gật đầu:

- Nhưng 1 tháng nữa mà anh không khỏi bệnh thì em lại bắt anh thức đêm tiếp đấy.

Biết là vợ chỉ dọa nhưng Khải vẫn cố gắng để uống thuốc đều đặn, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, cùng với sự trợ giúp của người vợ tận tâm, cuối cùng Khải cũng khỏi bênh và sau cùng đã 'cấn bầu' được 1 em bé kháu khỉnh vô cùng.

 

Biết tôi lấy tiền dâng cho vợ cũ, vợ mới để lại 9 chữ duy nhất trên mảnh giấy trắng, cầm lên đọc, tôi xúc động bật khóc như trẻ con

Biết tôi lấy tiền dâng cho vợ cũ, vợ mới để lại 9 chữ duy nhất trên mảnh giấy trắng, cầm lên đọc, tôi xúc động bật khóc như trẻ con

Quả thật thời gian gần đây, vợ cũ của tôi gặp chuyện không hay, túng thiếu, cô ấy cần số tiền lớn mà tôi phải trộm để giúp đỡ cô ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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