Biết tôi lấy tiền dâng cho vợ cũ, vợ mới để lại 9 chữ duy nhất trên mảnh giấy trắng, cầm lên đọc, tôi xúc động bật khóc như trẻ con

Tâm sự 16/01/2023 09:13

Quả thật thời gian gần đây, vợ cũ của tôi gặp chuyện không hay, túng thiếu, cô ấy cần số tiền lớn mà tôi phải trộm để giúp đỡ cô ấy.

Khi biết vợ cũ mắc bệnh nặng, tâm trạng tôi không ổn chút nào. Tôi và vợ cũ quen biết là do mai mối. Khi đó tôi vừa mới bước ra khỏi một cuộc tình đau khổ. Vợ cũng giống như vầng thái dương, ở cùng cô ấy tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng tôi tìm hiểu vài tháng rồi kết hôn.

 

Mọi người đều nói trong hôn nhân tính cách vợ chồng sẽ hỗ trợ bổ sung cho nhau. Nhưng tôi và vợ cũ lại không giống như vậy. Tính cách của hai đứa tôi khác biệt khá nhiều, tôi an phận bao nhiêu thì vợ cũ lại tham vọng bấy nhiêu. Trên mọi phương diện cô ấy đều khao khát thành công. Cuối cùng mâu thuẫn càng ngày càng lớn, cô ấy là người đề xuất ly hôn. Có thể cô ấy nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cả hai đều bị thương. Sau khi ly hôn cô ấy dành quyền nuôi con.

Một thời gian sau tôi gặp người vợ hiện tại. Cô ấy là một cô gái nông thôn vô cùng thật thà, chất phác. Có lẽ số mệnh đã mang cô ấy đến với tôi. Cuộc sống vợ chồng mặc dù rất đơn giản nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.

Biết tôi lấy tiền dâng cho vợ cũ, vợ mới để lại 9 chữ duy nhất trên mảnh giấy trắng, cầm lên đọc, tôi xúc động bật khóc như trẻ con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, biết vợ cũ bị bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để chữa trị, tôi vội vàng đến ngân hàng rút 100 triệu. Mặc dù đã làm như thế nhưng thực sự tôi rất do dự và không có dũng khí nói với vợ mới. Tôi sợ cô ấy không đồng ý.

Đến bệnh viện thăm vợ cũ, tôi thấy cô ấy tiều tụy đi nhiều. Cô ấy vẫn cố gắng kiên cường nở một nụ cười với tôi. Trước khi về tôi đã để lại 100 triệu trong chiếc chăn của cô ấy. Dù sao tôi và cô ấy cũng có vài năm vợ chồng, cô ấy vẫn là mẹ của con tôi. Tôi rất mong cô ấy khỏe lại. Là con người, rất khó có thể quên đi quá khứ huống hồ chúng tôi đã từng là vợ chồng.

Biết tôi lấy tiền dâng cho vợ cũ, vợ mới để lại 9 chữ duy nhất trên mảnh giấy trắng, cầm lên đọc, tôi xúc động bật khóc như trẻ con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết tôi lấy tiền cho vợ cũ chữa bệnh, buổi tối cô ấy hỏi có phải tôi đã đi thăm vợ cũ không? Suốt đêm đó tôi không ngủ được, tôi không biết nói gì với cô ấy. Kể từ khi kết hôn đến nay, cô ấy một lòng một dạ chăm sóc cho cái gia đình này chưa một lời oán than. Thu nhập của chúng tôi cũng không dư dả gì, một lúc tôi lấy đi nhiều tiền như vậy ai gặp phải chuyện này cũng sẽ vô cùng khó chịu thôi. Tôi nhớ đến lúc cưới tôi không có đủ tiền chuẩn bị sính lễ nên bố mẹ vợ cũng miễn luôn cho tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ tôi đã đi làm Tôi phát hiện trên bàn có một mảnh giấy vợ tôi viết vài chữ: “Anh làm chuyện gì em đều ủng hộ anh!”. Sau khi đọc được những chữ này, tôi bật khóc như trẻ con. Vợ tôi thật quá vĩ đại!

 

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