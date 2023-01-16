‘Khóc’ trời không ra nước mắt khi vợ cố khiêu khích chồng trên giường với thân hình phì nhiêu ‘thân cò lặn lội bờ sông’

Anh cố gắng lắm nhưng điều mà anh cố gắng lại không sao thực hiện được. Mọi thứ cứ như một cuộc thử thách không hơn không kém.

Cắc cớ có khi do bà nâng khăn sửa túi phải một người đàn ông coi thường tình dục nên mặc nhiên cũng tự cho rằng không cần phải dốc hết tâm can vì nó. Việc này lắm khi có lỗi “dưỡng hổ vi họa” của các bà, trong thời gian dài không phê bình, chỉnh sửa đức lang quân.

Trái khoáy có khi đợi nhắc mới làm là do ông không muốn... lạm dụng vợ. Mấy ông này cám cảnh hiền thê “thân cò lặn lội bờ sông”, đến đêm không nỡ khuấy sự nghỉ ngơi của vợ nên ỉm luôn, tới chừng được nhắc mới càu nhàu “ngứa phải kêu mới biết chỗ gãi chớ!”.

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Nói như vậy không có nghĩa không có những ông chồng tội lỗi. Điển hình là mấy ông chủ gia đình độc tôn, độc tài.

Gác tội cây tùng cây bách sang bên, trở lại ý chính. Bất kể nguyên do, hẳn phải bứt rứt lắm mới khiến các bà dụng đến chiêu khiêu khích. Thoạt nghe dễ ợt, mấy đường cong trời cho chẳng phải đã là một khiêu khích bất chiến tự nhiên thành? Khó tin nhưng có thật, không ít phụ nữ không biết hoặc biết nhưng dùng không tới “vũ khí” của mình.

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Chẳng hạn, vẫn khêu gợi nhưng lại hiền lành trong một bộ đồ ngủ hôm nay chẳng khác hôm kia. Cũng háo hức ấy nhưng bộ dạng y xì như bao đêm trước. Sự thể, có khi nằm trong cách nghĩ. Không ít bà coi khêu gợi là lẳng lơ hay khêu gợi thì được còn... khiêu khích thì không.

Hiển nhiên, “gợi” hay “khích” chỉ nên chuyện khi công cụ đủ mạnh. Với những đường cong ít nhiều bị thời gian tàn phá, hẳn các bà phải gắng nhiều. Việc những nếp nhăn phải gồng mình thiếu khéo léo vì sứ mệnh khêu gợi, chỉ có thể khiến các bà trông “tội nghiệp” trong mắt chồng chứ chẳng khiêu được gì.

Thật ra, mỗi tuổi mỗi vẻ. Tuổi xuân ngồn ngộn căng tràn thì tuổi quá xuân có mặn mà, mãn khai. Tươi trẻ hấp dẫn nhưng ồn ào trong khi tuổi xế ăn đứt bởi sự sâu lắng. Đó là chưa kể đến sự khôn ngoan và kinh nghiệm. Từng ấy năm gối đầu lên ngực chồng, hẳn các bà có một kho bài vở về người đàn ông của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoc-troi-khong-ra-nuoc-mat-khi-vo-co-khieu-khich-chong-tren-giuong-voi-than-hinh-phi-nhieu-than-co-lan-loi-bo-song-546938.html