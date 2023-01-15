Bố mẹ tôi rất giận nhưng cuối cùng lại chép miệng bỏ qua vì dù gì anh cũng đã thành con rể trong nhà. Cuộc sống hôn nhân cứ thế bình lặng trôi đi cho đến một ngày, tôi phát hiện ra anh "ngựa quen đường cũ".

Chúng tôi về chung một nhà đã được 10 năm, trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống và có với nhau 2 thiên thần nhỏ. Ban đầu, cuộc hôn nhân này không được bố mẹ tôi chấp nhận chỉ vì anh là người đào hoa. Sau khi đính hôn, tôi phát hiện anh lừa dối tôi, ngoại tình với một cô nàng đồng nghiệp tại cơ quan. Dù bố mẹ có phản đối kịch liệt như nào đi chăng nữa nhưng tôi vẫn tha thứ và tiếp tục kết hôn với anh chỉ vì một chữ "yêu".

Đúng lúc đó, anh bước ra ngoài phòng tắm và phát hiện tôi ngồi đờ người trên giường mà trên tay đang cầm chiếc điện thoại của anh. Ngay lập tức, anh chạy lại giằng lấy điện thoại và tỏ ra khó chịu.

Tối đó, tôi mượn điện thoại anh để xem tin tức, còn anh đi tắm. Bỗng nhiên, điện thoại báo có tin nhắn đến từ một số lạ. Muộn thế này rồi mà vẫn có người nhắn tin cho anh? Tò mò nên tôi mở tin nhắn ra xem và sững người khi nhìn thấy dòng tin nhắn gạ tình của một người phụ nữ. Khi đọc được những tin nhắn đó, những ký ức đau đớn trước kia lại ùa về trong tôi một cách mạnh mẽ.

Tôi thẫn thờ hỏi anh đó là ai nhưng anh không nói nên tôi dùng hết sức lực của mình giật lại chiếc điện thoại và bấm gọi. Giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ nước ngoài vang lên: "Hi, honey. Em về nước rồi này. Tối nay anh rảnh không?".

Ảnh minh họa: Internet

Tôi một lần nữa chết điếng người. Nghe câu nói của cô ta là tôi hiểu ra, đây không phải lần đầu của họ.

Cuối cùng, anh thừa nhận, cô ta là đối tác của công ty và họ qua lại với nhau được gần 3 tháng. Tôi lấy hết dũng khí hỏi anh: "Rốt cục anh còn lừa dối tôi bao nhiêu lần nữa?".

"Anh xin lỗi nhưng anh không muốn giấu diếm em nữa. Anh đã qua lại với gần 10 cô gái khác nhưng đó không phải ngoại tình. Tất cả là do em. Em thử nghĩ lại xem từ hồi đứa thứ hai ra đời, hai vợ chồng ngủ với nhau được mấy lần?". Anh xin lỗi tôi nhưng từ trong ánh mắt anh, tôi biết được anh không thật lòng hối cải.

Anh còn bao biện rằng, anh không hề lừa dối tôi bởi anh không hề yêu họ mà chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi sững sờ nhìn người đàn ông bấy lâu nay tôi vẫn gọi là "chồng", người mà các con tôi gọi bằng "bố". Thật ghê tởm. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, bị chồng phản bội ngay trước mặt mà vẫn không hề hay biết. Suốt 8 năm qua, tôi đã phải bỏ mặc suy nghĩ bất an - rằng sẽ có một ngày nào đó anh phản bội tôi - để sống trọn tình trọn nghĩa của một người vợ mà nào hay anh đối xử với tôi như vậy?

Giờ đây, tôi mới thấm thía lời khuyên của bố mẹ từ 8 năm trước, nhưng liệu đã quá muộn để tôi hối hận?