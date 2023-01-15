Bác sỹ hỏi về tiền sử phá thai, chồng nói nhỏ một câu khiến tôi đứng hình trào nước mắt, bối rối vì điều ‘mong manh’ mà anh đã biết

Tâm sự 15/01/2023 21:43

Ngay lúc ấy chồng đã đáp lời bác sĩ, câu anh nói khiến tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, không dám tin anh đã biết.

Thời còn đi học, tôi từng có mối tình 6 năm với Thắng. Tuổi còn trẻ, chúng tôi yêu nhau với trái tim nồng nhiệt và luôn ước mơ về một mai sẽ về chung một nhà và có với nhau cả một đàn con. Khi ra Hà Nội học đại học, tôi với Thắng giấu gia đình, lén lút sống với nhau như một cặp vợ chồng.

Cuộc sống của chúng tôi lúc đó tuy khó khăn, chật vật nhưng vô cùng hạnh phúc. Trong mắt tôi, Thắng lúc đó là một chàng trai thật thà, chăm chỉ và có nhiều hoài bão. Chúng tôi dự định sau khi ra trường 1-2 năm, khi ổn định công việc, chúng tôi sẽ về chung một nhà.

Đời chẳng như là mơ, sau khi tôi về nhà anh ra mắt, bố mẹ Thắng đã kịch liệt phản đối chuyện của chúng tôi. Mẹ anh là người mê tín, mẹ anh nói rằng đã đi xem thầy, thầy bói phán rằng tuổi của hai chúng tôi không hợp, nếu cố cưới nhau, Thắng sẽ chết yểu. Thắng nghe lời mẹ, nói lời chia tay tôi chẳng chút xót thương. Tôi yêu Thắng vô cùng nên ra sức níu kéo. Tôi nhắc lại cả chuyện năm xưa, tôi đã vì anh mà bỏ một đứa con vô tội trong thời gian chúng tôi chung sống như vợ chồng. Nhưng Thắng vẫn dứt khoát, không suy chuyển. 5 tháng sau đó, Thắng lấy một cô vợ trẻ hơn anh 7-8 tuổi, để tôi đứng trông trong nước mắt.

 

Bác sỹ hỏi về tiền sử phá thai, chồng nói nhỏ một câu khiến tôi đứng hình trào nước mắt, bối rối vì điều ‘mong manh’ mà anh đã biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian đó, tôi sống khép mình trong thời gian dài, tôi không muốn gặp gỡ hay hẹn hò với bất cứ ai vì đã mất lòng tin vào đàn ông. Ngót 30 tuổi, trước sự giục giã của bố mẹ, tôi miễn cưỡng gặp Tú theo lời giới thiệu của một người bạn. Ai ngờ, sự chân thành của Tú làm tôi cảm động. Tôi lên xe hoa về nhà anh làm dâu sau nửa năm hẹn hò. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức giản dị như chính chuyện tình của chúng tôi.

Sau khi cưới, chúng tôi quyết định ‘thả” để có bầu vì cả hai cũng không còn trẻ. Sau vài tháng cố gắng, cuối cùng tôi cũng mang bầu. Ngày thấy que thử lên 2 vạch, chồng mừng quýnh, ôm tôi vào lòng. Ngay trong hôm đó, anh đã đưa tôi đến một phòng khám thai.

Bác sỹ hỏi về tiền sử phá thai, chồng nói nhỏ một câu khiến tôi đứng hình trào nước mắt, bối rối vì điều ‘mong manh’ mà anh đã biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi siêu âm, bác sỹ báo tin tôi đã mang thai 8 tuần, thai đã vào tử cung, có tim thai và cử động tốt. Tuy nhiên, sau khi khám, bác sỹ gọi riêng 2 vợ chồng tôi ra bàn và hỏi chuyện. Bác sỹ khiến tôi “đứng hình mất 5 giây” khi hỏi về tiền sử phá thai của tôi. Tôi thực sự chưa bao giờ kể với chồng về chuyện này.

Chồng tôi ngay tập tức đã nói nhỏ với bác sỹ: “Dạ, chẳng giấu gì bác sỹ. Em vô tình làm vợ mang bầu khi còn là sinh viên. Hồi đó, chúng em còn trẻ, không dám sinh con nên đã bỏ. Thai nhi lúc đó được khoảng 9 tuần, không biết có ảnh hưởng gì đến bây giờ hay không. Mong bác sỹ tư vấn".

Bác sĩ mỉm cười sau khi nghe chồng tôi trả lời và nói rằng thành tử cung của tôi hơi mỏng, cần theo dõi kỹ. Sau khi ra khỏi phòng khám, tôi bối rối nhìn chồng. Anh hiểu mọi chuyện qua ánh mắt tôi rồi ôn tồn: “Trước hôm cưới 2 ngày, người yêu cũ của em đã đến tìm anh. Nhưng anh đã đuổi hắn đi rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Em phải vui lên thì con mới khỏe.”

Nghe những lời nói của chồng, tôi xúc động, lặng lẽ lau nước mắt.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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