Vừa lộn về nhà để kiểm tra sự chung tình của vợ, tôi dựng tóc gáy với nhúm đen xuất hiện trong tủ tiết lộ sự thật đau lòng

Chúng tôi sống với nhau hơn chục năm nhưng chẳng mấy khi có tranh cãi nặng nề. Cô ấy nuôi dạy hai con tốt, chăm sóc bố mẹ tôi cũng chu đáo.

Phải nói, vợ chồng tôi cưới nhau được 14 năm. Vợ tôi khá xinh đẹp, dáng 1m65 chuẩn người mẫu. Cô ấy cũng là người tinh tế, nhẹ nhàng, luôn làm tôi hài lòng.

Tôi năm nay đã 45 tuổi, vợ tôi mới 39. Công việc bận rộn, giao thiệp rộng nên tôi cũng ăn nhậu khá nhiều, dáng vóc không thể nào gọn gẽ được nữa. Tôi cao 1m76 nhưng nặng tới 85kg, vòng bụng cũng phải trên 1m. Do nặng nề nên việc chăn gối cũng khó có thể năng nổ, thường xuyên như xưa.

Vợ đẹp, nên khi trẻ tôi cũng rất hăng hái chuyện chăn gối. Mỗi tuần dăm ba đêm, mỗi đêm 2-3 hiệp cũng là chuyện thường. Vợ tôi không mấy khi biểu hiện phấn khích quá, nhưng khi tôi gặng hỏi, cô ấy đều ngượng ngịu gật đầu, tỏ ý vui vẻ. Và đặc biệt biết cách "tát nước theo mưa" khi tôi yêu chiều.

Hơn nửa năm trước, tôi được công ty cử đi quản lý một công ty con ở Lào. Có đến 7 tháng tôi không về nhà. Khi trở lại, trái với sự tưởng tượng của tôi, vợ tôi tỏ ý lạnh đạm, xa xôi. Cô ấy rất miễn cưỡng khi tôi đụng chạm vào người. Có lúc, tôi cảm thấy cô ấy hết sức căng cứng, gượng gạo khi được tôi yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã hỏi cô ấy nhưng vợ tôi vẫn giả lả nói, chắc tuổi nhiều nên không còn ham hố như trước. Cô ấy cũng bằng các hành động quan tâm khác để khỏa lấp sự lo lắng của tôi.

Tôi cũng đã bỏ nhiều buổi chiều ra theo dõi vợ nhưng không hề phát hiện vợ tôi "đi ngang về tắt", tối về cũng không có nhắn tin, điện thoại. Cô ấy thường để điện thoại hờ hững trên bàn, không đặt mật khẩu, tôi có thể mở thoải mái, xem nội dung trong đó. Mở tin nhắn, mở chat, mở facebook tôi đều chẳng tìm được điều gì đáng lo ngại.

Cho đến một ngày, khi tôi về nhà sớm hơn thường lệ, hai con vẫn chưa đi học về, tôi thấy cửa buồng ngủ đóng chặt. Khi tôi đập cửa thì có tiếng vợ tôi và một lúc sau, cô ấy mới mở cửa. Điều khiến tôi nghi ngại là mặt vợ tôi đỏ bừng bừng, mắt long lanh, còn nhìn tôi với vẻ chột dạ.

"Chẳng lẽ vợ tôi dẫn trai về nhà" - tôi nghĩ vậy nên nhảy bổ vào phòng lật tung từng góc tủ, gầm giường. Nhưng nhà tôi ở tầng 25, phòng ngủ rộng 20m, chả có thể nào giấu được một người. Vợ tôi chỉ bảo cô ấy mệt, ngủ quên, khi tôi gọi thì giật mình...

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nỗi nghi ngờ như mầm cây lớn như thổi trong lòng tôi...

Chủ nhật, khi vợ tôi đưa hai con về bà ngoại, còn tôi lấy cớ đi họp lớp ra khỏi nhà từ sớm. Sau đó, tôi lộn về nhà, lục lọi phòng ngủ. Khi tủ quần áo, tôi cũng không thấy gì lạ. Nhưng khi định đóng cửa thì tôi lại thấy ở đáy tủ có một "nhúm tóc". Tôi sợ hãi kéo lên thì thấy bị kẹt bên trong...

Nén nỗi sợ hãi kinh hoàng, tôi tìm cách mở đáy tủ. Hóa ra trong góc có một nút giúp tôi có thể di chuyển đáy tủ. Phía bên dưới tối om dần dần hiện lên một hình người khỏa thân. Tôi vừa định gào lên thì kịp nhận ra đó là một con búp bê silicon giống y như thật.

Con búp bê tình dục nam... đập thẳng vào mặt tôi với thân hình vạm vỡ, cao to, gương mặt như nam thần, bụng 8 múi, tay cơ bắp, chân rắn như đá... Và đặc biệt, cái chỗ nhạy cảm nào đó... có kích cỡ khó tin...

Tôi từ sợ hãi, kinh hoàng chuyển sang xấu hổ, ê chề, rồi bối rối. Hóa ra vợ tôi lạnh nhạt là vì cô ấy mê "nam thần" bằng silicon này. Cô ấy chán thân thể to béo của tôi, chán gương mặt tầm thường của tôi đến mức này sao...

Tôi đã ngồi thừ với con búp bê tình dục nam rất lâu rồi lại lẳng lặng nhét vào chỗ cũ. Tôi không biết có nên nói chuyện với vợ hay là giả bộ không biết? Tôi sợ vợ tôi xấu hổ có khi sự việc còn tệ hơn?

Làm sao tôi có thể đoạt lại vợ từ tay con búp bê tình dục đây?