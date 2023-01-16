Những ngày còn nghèo khó, vợ chồng tôi hạnh phúc, cùng nắm tay nhau làm kinh tế, nuôi dạy con và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tôi năm nay 40 tuổi, còn chồng 44 tuổi. Từ hai bàn tay trắng khi đến với nhau, giờ chúng tôi đã có một căn nhà phố, hai mảnh đất ở Bình Dương và TP.HCM.

2 năm qua, vợ chồng tôi đụng mặt nhau là to tiếng. Tôi ghen, hận vì anh ngoại tình. Còn anh không thể chấp nhận được khi nghe tôi mắng chửi, chì chiết và kiên quyết đòi ly hôn.

Khi nhà có của ăn của để, tôi thèm có một bữa cơm gia đình trọn vẹn mà khó quá.

Khoảng hơn tháng nay, tôi quyết định thay đổi. Trước mặt anh, tôi tỏ ra là người vợ hiền, thùy mị, chấp nhận chuyện chung chồng. Nhưng sau lưng, tôi âm thầm cài đặt chương trình nghe lén trên điện thoại của chồng. Anh nói chuyện gì với người tình, tôi biết hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng tìm cách liên hệ với chồng của tình địch.

Hiện chúng tôi đã là bạn của nhau. Tôi gửi cho anh ta các đoạn hội thoại giữa chồng tôi và vợ anh ta. Cùng với đó, tôi cũng tán tỉnh, dụ anh ta hùn tiền mua đất với mình.

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Bây giờ, người đàn ông đó đã làm đơn ly hôn vợ. Anh ta kể, biết vợ ngoại tình nhiều lần, nhưng những lần trước, anh chấp nhận tha thứ. Nay cả hai đã có cháu ngoại, anh không thể chịu cảnh chung vợ nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, tôi vẫn cứ đóng giả là người vợ hiền để giữ chân chồng.

Vậy là, kế hoạch của tôi đang đi được một nửa. Nhất định, khi chồng chia tay người đàn bà kia tôi sẽ công khai mọi chuyện rồi ly hôn.

Tôi mong, kế hoạch của mình thành công để chồng tôi và người đàn bà kia phải nếm trải nỗi đau khi phản bội bạn đời của mình.

Thế nhưng, hình như tôi không hề cảm thấy thoải mái như mình vẫn tưởng.

Có những đêm lặng người nhìn lại, tôi không rõ con đường mình đi có đang đúng hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên.