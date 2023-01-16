Biết chồng ngoại tình, tôi vẫn giả làm vợ hiền âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù, đến lúc tung chiêu ‘úp sọt’ họ bất ngờ không kịp trở tay

Tâm sự 16/01/2023 05:42

Chỉ còn những bước ngắn để thấy được kế hoạch của tôi thành công. Anh không thể lừa dối tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi năm nay 40 tuổi, còn chồng 44 tuổi. Từ hai bàn tay trắng khi đến với nhau, giờ chúng tôi đã có một căn nhà phố, hai mảnh đất ở Bình Dương và TP.HCM.

Những ngày còn nghèo khó, vợ chồng tôi hạnh phúc, cùng nắm tay nhau làm kinh tế, nuôi dạy con và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Khi nhà có của ăn của để, tôi thèm có một bữa cơm gia đình trọn vẹn mà khó quá.

2 năm qua, vợ chồng tôi đụng mặt nhau là to tiếng. Tôi ghen, hận vì anh ngoại tình. Còn anh không thể chấp nhận được khi nghe tôi mắng chửi, chì chiết và kiên quyết đòi ly hôn.

Khoảng hơn tháng nay, tôi quyết định thay đổi. Trước mặt anh, tôi tỏ ra là người vợ hiền, thùy mị, chấp nhận chuyện chung chồng. Nhưng sau lưng, tôi âm thầm cài đặt chương trình nghe lén trên điện thoại của chồng. Anh nói chuyện gì với người tình, tôi biết hết.

Biết chồng ngoại tình, tôi vẫn giả làm vợ hiền âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù, đến lúc tung chiêu ‘úp sọt’ họ bất ngờ không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng tìm cách liên hệ với chồng của tình địch.

Hiện chúng tôi đã là bạn của nhau. Tôi gửi cho anh ta các đoạn hội thoại giữa chồng tôi và vợ anh ta. Cùng với đó, tôi cũng tán tỉnh, dụ anh ta hùn tiền mua đất với mình.

Con gái sếp, giàu có, xinh đẹp dùng mọi cách để ép tôi bỏ vợ tàn tật để lấy cô ấyĐánh bạo đưa người yêu vào nhà nghỉ để chứng tỏ mình là "trai thẳng"

 

Bây giờ, người đàn ông đó đã làm đơn ly hôn vợ. Anh ta kể, biết vợ ngoại tình nhiều lần, nhưng những lần trước, anh chấp nhận tha thứ. Nay cả hai đã có cháu ngoại, anh không thể chịu cảnh chung vợ nữa.

Biết chồng ngoại tình, tôi vẫn giả làm vợ hiền âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù, đến lúc tung chiêu ‘úp sọt’ họ bất ngờ không kịp trở tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, tôi vẫn cứ đóng giả là người vợ hiền để giữ chân chồng.

Vậy là, kế hoạch của tôi đang đi được một nửa. Nhất định, khi chồng chia tay người đàn bà kia tôi sẽ công khai mọi chuyện rồi ly hôn.

Tôi mong, kế hoạch của mình thành công để chồng tôi và người đàn bà kia phải nếm trải nỗi đau khi phản bội bạn đời của mình.

Thế nhưng, hình như tôi không hề cảm thấy thoải mái như mình vẫn tưởng.

Có những đêm lặng người nhìn lại, tôi không rõ con đường mình đi có đang đúng hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 19 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả