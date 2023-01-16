Nhắn nhủ chồng muốn mang hết tiền tiết kiệm giúp hàng xóm trả nợ rồi thu lời, nào ngờ anh quay lại phản đối khiến tôi hoang mang vô cùng

Nghe nói vợ chồng chị Mai còn nợ hơn 1 tỷ nữa nhưng không còn tiền để trả nợ nên đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Anh chị ấy đi được 2 tháng thì chồng tôi tiết lộ bí mật. Anh bảo từng cho chồng chị Mai vay 100 triệu. Chồng tôi đã đòi nhiều lần nhưng không được.

Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm tên là Mai. Mấy năm trước, vợ chồng chị ấy kinh doanh mặt hàng điện nước rất có lãi. Vì thế đã mở thêm một cửa hàng nữa lớn hơn, nào ngờ không hợp thời nên đã thua lỗ khiến cho gia đình chị ấy buộc phải bán hết 2 cửa hàng để trả nợ. Còn mỗi ngôi nhà bên cạnh nhà tôi không bán được vì chưa làm được sổ đỏ.

Ngày hôm kia, lúc đi làm về, thấy nhà chị Mai mở cửa và có nhiều người ở trong đó. Tò mò tôi vào xem, thì ra anh chị đã về quê. Còn những vị khách kia là đến đòi nợ.

Thấy chồng buồn rầu, tôi cũng chẳng dám trách anh nửa lời, tôi chỉ biết động viên của đi thay người. Coi đó như là bài học về lòng tin và khuyên chồng lần sau cho ai vay thì nói với vợ một câu.

Mọi người nhao nhao nói ra các khoản mà anh chị đang nợ. Tính cả lãi lẫn gốc có lẽ phải gần 2 tỷ, đó là con số rất lớn, làm sao anh chị có thể trả được luôn một lúc.

Sau khi mời mọi người uống nước, tôi thấy chồng chị Mai cầm túi tiền ra trả nợ cho từng người, phần còn thiếu xin khất lại và sẽ trả tiếp trong năm tới. Dù không lấy được hết nợ nhưng mỗi người được trả một ít là họ đã mừng và có chút tin tưởng vào vợ chồng chị Mai.

Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại mỗi tôi. Chị Mai lấy 20 triệu ra đưa cho tôi. Chị bảo cả gia tài còn mỗi bằng ấy, Tết này anh chị qua ăn ké nhà bố mẹ chồng.

Nhờ có người quen giúp mà anh chị có được công việc lương cao mới có tiền trả mọi người. Chị thật thà nói số nợ của gia đình không nhiều nhưng bí quá, đi vay nặng lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con. Thế nên số nợ càng ngày càng lớn, chẳng biết khi nào mới hết nợ nữa.

Anh chị đi kiếm tiền trả nợ mọi người, chứng tỏ là rất đáng tin tưởng. Vì vậy tôi bàn với chồng là giúp vợ chồng chị Mai một tay. Tôi muốn rút số tiền 300 triệu gửi tiết kiệm về cho chị Mai vay để trả khoản vay nặng lãi. Sau này, mỗi tháng tôi sẽ lấy lãi cao hơn ngân hàng một chút và vài triệu tiền gốc nữa. Chứ cứ để anh chị phải gánh khoản nặng lãi kia, chẳng biết bao giờ chúng tôi mới đòi hết nợ.

Chồng tôi phản đối, anh ấy mất hết niềm tin vào gia đình chị Mai nên không muốn cho vay nữa. Tôi thấy phương án của mình rất khả thi nhưng không biết nói sao để chồng chấp nhận?