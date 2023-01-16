Nhắn nhủ chồng muốn mang hết tiền tiết kiệm giúp hàng xóm trả nợ rồi thu lời, nào ngờ anh quay lại phản đối khiến tôi hoang mang vô cùng

Tâm sự 16/01/2023 16:45

Tôi vốn nghĩ chỉ có cách ấy cả nhà mới lấy lại được món nợ nhưng chồng hoàn toàn phản đối, càng nghĩ càng đau đầu.

Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm tên là Mai. Mấy năm trước, vợ chồng chị ấy kinh doanh mặt hàng điện nước rất có lãi. Vì thế đã mở thêm một cửa hàng nữa lớn hơn, nào ngờ không hợp thời nên đã thua lỗ khiến cho gia đình chị ấy buộc phải bán hết 2 cửa hàng để trả nợ. Còn mỗi ngôi nhà bên cạnh nhà tôi không bán được vì chưa làm được sổ đỏ.

Nghe nói vợ chồng chị Mai còn nợ hơn 1 tỷ nữa nhưng không còn tiền để trả nợ nên đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Anh chị ấy đi được 2 tháng thì chồng tôi tiết lộ bí mật. Anh bảo từng cho chồng chị Mai vay 100 triệu. Chồng tôi đã đòi nhiều lần nhưng không được.

Thấy chồng buồn rầu, tôi cũng chẳng dám trách anh nửa lời, tôi chỉ biết động viên của đi thay người. Coi đó như là bài học về lòng tin và khuyên chồng lần sau cho ai vay thì nói với vợ một câu.

Nhắn nhủ chồng muốn mang hết tiền tiết kiệm giúp hàng xóm trả nợ rồi thu lời, nào ngờ anh quay lại phản đối khiến tôi hoang mang vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm kia, lúc đi làm về, thấy nhà chị Mai mở cửa và có nhiều người ở trong đó. Tò mò tôi vào xem, thì ra anh chị đã về quê. Còn những vị khách kia là đến đòi nợ.

Mọi người nhao nhao nói ra các khoản mà anh chị đang nợ. Tính cả lãi lẫn gốc có lẽ phải gần 2 tỷ, đó là con số rất lớn, làm sao anh chị có thể trả được luôn một lúc.

Sau khi mời mọi người uống nước, tôi thấy chồng chị Mai cầm túi tiền ra trả nợ cho từng người, phần còn thiếu xin khất lại và sẽ trả tiếp trong năm tới. Dù không lấy được hết nợ nhưng mỗi người được trả một ít là họ đã mừng và có chút tin tưởng vào vợ chồng chị Mai.

Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại mỗi tôi. Chị Mai lấy 20 triệu ra đưa cho tôi. Chị bảo cả gia tài còn mỗi bằng ấy, Tết này anh chị qua ăn ké nhà bố mẹ chồng.

Nhờ có người quen giúp mà anh chị có được công việc lương cao mới có tiền trả mọi người. Chị thật thà nói số nợ của gia đình không nhiều nhưng bí quá, đi vay nặng lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con. Thế nên số nợ càng ngày càng lớn, chẳng biết khi nào mới hết nợ nữa.

Anh chị đi kiếm tiền trả nợ mọi người, chứng tỏ là rất đáng tin tưởng. Vì vậy tôi bàn với chồng là giúp vợ chồng chị Mai một tay. Tôi muốn rút số tiền 300 triệu gửi tiết kiệm về cho chị Mai vay để trả khoản vay nặng lãi. Sau này, mỗi tháng tôi sẽ lấy lãi cao hơn ngân hàng một chút và vài triệu tiền gốc nữa. Chứ cứ để anh chị phải gánh khoản nặng lãi kia, chẳng biết bao giờ chúng tôi mới đòi hết nợ.

Chồng tôi phản đối, anh ấy mất hết niềm tin vào gia đình chị Mai nên không muốn cho vay nữa. Tôi thấy phương án của mình rất khả thi nhưng không biết nói sao để chồng chấp nhận?

Tiệc cưới mẹ chồng trao 7 cây vàng nặng trĩu cổ rồi ghé tai thì thầm, sau đêm tân hôn, tôi hú vía chạy bạt mạng kiên quyết ly dị

Tiệc cưới mẹ chồng trao 7 cây vàng nặng trĩu cổ rồi ghé tai thì thầm, sau đêm tân hôn, tôi hú vía chạy bạt mạng kiên quyết ly dị

Cứ tưởng được gả vào nhà chồng mẹ giàu có, yêu thương, nào ngờ ngay trong ngày kết hôn, tôi đã nhận sự sỉ nhục đau đớn như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 24 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 49 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả