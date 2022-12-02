Nghi ngờ vợ ngoại tình cùng đồng nghiệp, Hùng thuê thám tử bí mật theo dõi hành tung của vợ. Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau khi thuê thám tử, Hùng nhận được tin báo, vợ cùng với nhân tình bằng tuổi, đồng nghiệp tại một công ty thương mại sau khi dùng cơm trưa xong đã cùng vào một khách sạn.

Hùng và Nhã lấy nhau đã được 5 năm và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc, tình cảm cũng lạnh nhạt từ lâu.

Cố chịu đựng đến khi xong chuyện, Hùng cùng thám tử xông vào phòng bắt gian tại giường. Hai người tìm thấy nhiều giấy vệ sinh đã dùng có dấu vết quan hệ.

Nhận được tin, Hùng vội vã đến địa chỉ khách sạn được cung cấp. Đứng ngoài, anh nghe được những âm thanh vô cùng nhạy cảm, khiến cõi lòng tan nát.

Nhìn thấy vợ mình thân mật cùng người đàn ông khác, Hùng tức giận hét lên với vợ: "Các người làm chuyện tốt gì đây?".

Thấy chồng xông vào bắt quả tang, Nhã không hề sợ hãi, xấu hổ, ngược lại còn lớn tiếng quát lại: "Đúng thế! Bọn tôi đã quan hệ đấy! Anh định làm gì?"

Ảnh minh họa: Internet

Phẫn nộ bởi thái độ trơ tráo, không chút ân hận của vợ, Hùng quyết định kiện cả vợ và nhân tình ra tòa.

Tại tòa án, Nhã bao biên, nói rằng, ngày đó sau khi cùng nam đồng nghiệp ăn một bữa hải sản liền cảm thấy khó chịu, đau bụng. Vì vậy, cô cùng đồng nghiệp mới rẽ vào một khách sạn để nghỉ ngơi, không phát sinh quan hệ. Lúc đó, cô thừa nhận "Bọn tôi đã quan hệ", chỉ là bực bội quá mà nói liều.

Cả Nhã và nam đồng nghiệp đều từ chối xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng, cặp đôi không thể chối tội, theo đúng luật khởi tố.

Đáng nói, trong lúc xử án, Nhã và Hùng đạt được hòa giải, anh Hùng rút đơn kiện vợ, chỉ còn kiện nam đồng nghiệp của vợ.

Kết quả, thanh niên kia bị phán định mắc tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, phạt tù 3 tháng, bồi thường cho anh Hùng một khoản tiền lớn.

Hậu quả ngoại tình công sở, người đau khổ cuối cùng là ai?

Nói về hậu quả ngoại tình công sở nhiều người cho rằng người bị phản bội là người đau khổ nhất, người tổn thương nhiều là người đau khổ cuối cùng. Nhưng trong chừng ấy câu chuyện chúng ta đã từng nghe có ai biết rằng một gia đình ấm êm, một cuộc hôn nhân hạnh phúc để cuối cùng vỡ lỡ ra, kẻ khóc, người đau, người thì phủ bỏ trách nhiệm, kẻ chạy theo nhân tình kết cục đớn đau nhất lại là người không gây ra lầm lỗi.

Ngoại tình, cái từ nghe quen, ai cũng biết, ngoại tình công sở cũng chẳng ai xa lạ, và những hậu quả của ngoại tình, hậu quả của ngoại tình công sở thì người chịu thiệt thòi hơn là ai, vốn dĩ rất rõ ràng khi là người trong cuộc nhưng để biết khó mà lui, để biết hậu quả để đừng sai phạm thì có ai hiểu rõ được vấn đề.

Bất kì ở một mối quan hệ nào trong xã hội, là người thân, bạn bè, là đồng nghiệp, đối tác thì chuyện phản bội lại sự tin tưởng và tình yêu thương của người khác chính là một sự vi phạm nặng nề ở khía cạnh đạo đức, bội tín vốn dĩ cái mất nhiều hơn cái được.

Xét đến mối quan hệ đôi lứa cũng vậy, đặc biệt khi là mối quan hệ vợ chồng, chuyện ông ăn chả, bà ăn nem, chuyện sếp nam và nhân viên nữ, sếp nữ và nhân viên nam, những cuộc tình lén lút của những con người có mối quan hệ gọi là đồng nghiệp, vốn dĩ là sai trái ngay từ khi bắt đầu.

Chẳng thể biết một cuộc sống gia đình như thế nào, cơm có lành canh có ngọt hay không nhưng vấn đề mâu thuẫn hay tình cảm không thể giải quyết bằng cách tạo một mối quan hệ ngoài luồng trong khi đang tồn tại mối một quan hệ chính thống được pháp luật và gia đình bảo hộ, chưa kể đã từng phải vượt qua bao nhiêu khó khăn trong đời để đến bên nhau, rồi sau đó chán bỏ nhau mà ngoại tình. Xét ở góc độ nào cũng chỉ có thể nói “gây tội”.

Khi bạn là người bị phản bội, khi bạn là nạn nhân của một cuộc ngoại tình, mà hung thủ chính là chồng bạn, thử hỏi người tổn thương là ai nhưng chắc chắn không phải là anh ta. Đặt trường hợp nhân tình không hề biết anh ấy có gia đình, vậy người tổn thương không riêng bạn mà còn là con gái đó, bởi chính cô ấy cũng đang bị anh ta lừa dối. Mà một khi đàn ông muốn lừa thì chẳng thiếu lí do để nói.

Thế mới thấy rằng người tổn thương dù ít nhiều chính là những người bị lừa dối, chỉ khi họ không biết và cố tin để rồi khi phát hiện nỗi đau không chỉ là tình cảm bị bội ước mà lòng tin cũng bị bội tín, cùng lúc những sự bội bạc đến một lượt thì liệu rằng họ thật sự không bị tổn thương hay sao. Nhưng khi ở phương diện tình cảm, một thứ lí lẽ không có cái đúng hoàn toàn cũng không có cái sai hoàn toàn, thì không ai qui chụp được sự có hoặc không, tổn thương nhiều hay tổn thương ít, dù rằng như thế nào thì hầu hết người tổn thương chính là những con người trong cuộc, nhưng tổn thương theo cách nào thì tùy thuộc vào cách mà họ đã yêu ra sao.

Thế nên hậu quả ngoại tình công sở dù bất kì lí do gì thì người đau khổ cũng chỉ là những đứa trẻ. Nếu bạn có đang lầm lỗi, nếu bạn có đang sai trong một mối quan hệ, lừa dối người mình yêu thương để vụng trộm cùng một mối quan hệ khác hãy nghĩ về cuộc tình hiện tại, gia đình hiện có, lí do mà bạn bắt đầu trước khi phản bội lòng tin và tình yêu của người khác. Tình yêu thì không có lỗi nhưng hành động khi yêu thì có thể gây nên lỗi lầm, hạnh phúc chỉ là thứ nhất thời cho cảm giác tò mò vốn có, sau tất cả hậu quả mới là cái khiến con người phải hối hận đến hết đời. Ngoại tình thì không bao giờ đúng!