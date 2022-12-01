Sau khi lắp đặt camera Huệ chết lặng khi biết được "kẻ thứ 3" lại ở chính trong căn nhà của mình. Đó chính là cô hầu gái mà gia đình mới thuê về. Trong đoạn video được người vợ đăng lên Youtube, cho thấy người đàn ông đang cố gắng gạ gẫm một trong những người hầu của gia đình, trong khi cô này tỏ ra như đang kháng cự lại.

Huệ nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên quyết định cài camera giám sát để theo dõi xem có đúng như vậy không. Theo Huệ cho hay, chồng cô dạo gần đây luôn tỏ ra lạnh nhạt với vợ, không thích gần gũi thân mật. Chính vì vậy, cô quyết định làm rõ mọi chuyện.

Quá tức giận, người vợ quyết định đăng tải đoạn video đáng xấu hổ của chồng lên Yotube với dòng chú thích: "Hình phạt dành cho người chồng thiếu đạo đức này là biến anh ta thành một vụ bê bối và cảm thấy nhục nhã ê chề".

Sau đó, người chồng chủ động ép sát nữ hầu gái vào góc tường và cưỡng hôn người phụ nữ trong khi cô này thì đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông. Chứng kiến hành vi của chồng qua camera người vợ như chết lặng. Cô không ngờ chồng mình lại "tòm tem" với hầu gái trong gia đình. Điều kinh khủng hơn là dù cô gái đã cố tình tránh né nhưng chồng cô vẫn ép buộc nạn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

3 cảm xúc có thể "đánh gục" phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình

Cảm giác bị phản bội

Trong muôn vàn cảm xúc rối bời khi phát hiện ra sự việc, điều đầu tiên khiến người vợ chết lặng trong đau khổ là cảm giác bị phản bội.

Vốn có câu, vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Đối với những cặp đôi đã kết hôn, có con, ngoài tình yêu lứa đôi, còn là nghĩa vợ chồng. Khi đã cưới và chung sống bên nhau, sự gắn kết giữa vợ và chồng còn lớn lao hơn cả tình yêu đôi lứa.

Không những thế, vợ là người phụ nữ đã đồng hành, đã chia sẻ, đã luôn ở bên cạnh chồng trong giai đoạn khó khăn đen tối nhất. Có rất nhiều cặp vợ chồng khi cưới chỉ có 2 bàn tay trắng. Họ cùng đứng cạnh nhau suốt quãng thời gian nghèo khó, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chia sẻ với nhau nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Sau tất cả những gì người vợ đã nỗ lực, hy sinh, đồng cam cộng khổ ấy, việc phát hiện chồng ngoại tình sẽ cú trời giáng có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể gục ngã trong cay đắng, uất hận.

Cảm giác bị phụ bạc

Sau cảm giác bị phản bội, sẽ là cảm giác bị phụ bạc. Càng những người vợ đã gắn bó với chồng trong thời gian dài, phải chịu bao hy sinh vất vả cho chồng, cho gia đình chồng, sẽ càng cay đắng với việc bị phụ bạc.

Đáp trả lại nghĩa vợ tình chồng gắn bó, đáp lại những gì vợ đã vun vén, sự phản bội của người chồng sẽ khiến người vợ thấy rằng, mọi nỗ lực hy sinh của họ đều là vô nghĩa, và rằng, họ không có giá trị gì với người đàn ông mà họ đã yêu thương và lo lắng cho tất cả.

Trong rất nhiều cảm xúc khi bị chồng phản bội, điều khiến người vợ đau khổ hơn cả là việc họ nhận ra, chồng không tôn trọng, không yêu thương và không trân quý những gì đã có với vợ, với gia đình.

Cảm giác bị lừa dối

Có rất nhiều anh chồng khi đi ngoại tình hay "ăn bánh trả tiền", vẫn luôn tỏ ra yêu thương vợ con, chăm chỉ đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân.

Chính điều này đã khiến người vợ sốc khi vụ việc lộ tẩy. Người vợ nhận ra rằng, đằng sau mỗi hành động, mỗi lời nói tỏ ra yêu thương, chiều chuộng vợ của anh chồng chỉ để che đậy những hành động phản bội phía sau.

"Khi một sự thật lộ ra đã biến tất cả những điều còn lại trở thành giả dối" – ai đó đã nói như vậy về chuyện ngoại tình. Khi chuyện ngoại tình bị lật tẩy, mọi thứ khác về sự yêu thương, chăm sóc, lời hứa... đều là giả dối – ngay cả khi những điều này từng được thực hiện với sự chân thật.

Niềm tin bị đổ vỡ, cảm giác bị lừa dối, bị phụ bạc, bị "người đầu gối tay ấp" phản bội, sẽ khiến người vợ suy sụp trong đau khổ. Và mỗi người phụ nữ ấy sẽ phải chọn cho mình một cách hành xử để đối diện với sự việc, chọn tiếp tục bi kịch hay chấm dứt bi kịch.