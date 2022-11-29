Tôi không ngờ mình đã "nuôi ong tay áo". Người giúp việc mà tôi luôn tin tưởng đã lén lút sau lưng qua lại với chồng của tôi.

Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, do tuổi gần bằng nhau, hoàn cảnh gia đình đều tương xứng nên hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới. Chồng tôi là chủ của một công ty, khá lãnh đạm và trầm tính, cũng chính vì thế mà nhiều khi tôi cảm thấy anh không dành nhiều sự quan tâm cho mình. Hiểu suy nghĩ của tôi, chồng nói chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp, thời gian cho hai người còn rất nhiều.

Kết hôn được một năm, tôi mang thai và sinh con đầu lòng. Đúng lúc này, mẹ chồng bị bệnh nặng trong khi mẹ ruột lại bận rộn công việc, không thể chăm sóc cho tôi. Chồng tôi cũng tối ngay bận bịu với công việc, thường xuyên không về nhà. Một mình lo liệu con nhỏ và chuyện nhà cửa, tôi không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, nhiều lần than vãn rồi cãi nhau với chồng. Thấy tôi vất vả như vậy, chồng đã đề nghị thuê bảo mẫu để đỡ đần công việc nhà cho tôi đỡ vất vả. Hành động quan tâm của chồng khiến tôi vô cùng cảm động.

Ảnh minh họa: Internet Bảo mẫu được thuê chính là thư ký của chồng tôi, còn trẻ và khá xinh đẹp. Ban đầu, tôi hơi lo lắng sợ bảo mẫu không có kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ, tôi và con được chăm sóc rất chu đáo nên càng có thiện cảm với bảo mẫu hơn. Kể từ ngày thuê bảo mẫu, chồng tôi bỗng chăm về nhà hơn, tối nào cũng có mặt ở nhà đúng giờ. Tôi không mấy để tâm tới sự khác thường của chồng... Cho tới một lần đi vệ sinh lúc nửa đêm không thấy chồng nằm cạnh, tôi cảm thấy chột dạ, lần mò đi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bảo mẫu. Đi về phía đó, tôi sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến chồng và bảo mẫu đang "vui vẻ" cùng nhau. Quá bức xúc và không kiểm soát được cảm xúc, tôi giận dữ lao thẳng vào phòng bắt gian tại trận. Ảnh minh họa: Internet Sau nhiều lần tra hỏi, tôi bàng hoàng phát hiện bảo mẫu "cặp kè" với chồng mình từ lâu, anh ta thường xuyên viện cớ công việc bận rộn không về nhà để ở bên cô ta. Sự thật bất ngờ khiến tôi sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh dậy liền nhất quyết đòi ly hôn. Tuy chồng quỳ xuống khóc lóc van xin tôi tha thứ vì con nhưng với cô, mọi thứ đã muộn màng.

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