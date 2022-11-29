Dù tôi luôn cố gắng vì gia đình nhưng mẹ chồng lúc nào cũng có ác cảm, soi mói từ những ngày đầu tôi mới bước chân về nhà làm dâu.

Trước khi lấy chồng, tôi cũng là cô gái đầy mộng mơ và hoài bão. Tôi tự tin về cuộc sống gia đình khi mà mỗi lần đến chơi nhà bạn trai, tôi thấy được thiện cảm từ bố mẹ chồng tương lai. Tôi suy nghĩ đơn giản về nhà chồng không chịu nổi mẹ chồng thì cùng lắm là rủ chồng ra ngoài ở riêng… Đám cưới của tôi diễn ra thuận lợi, hai họ gia đình hân hoan cho một đám cưới với muôn vàn lời chúc tụng. Tôi đường đường chính chính về nhà chồng có lễ lạt, xin hỏi đàng hoàng từ nhà chồng. Nhưng rồi sớm thất vọng sau chỉ một tuần chịu cảnh gò bó, cung phụng niềm nở với mọi người bên nhà chồng. Làm gì cũng phải chiều chuộng theo ý mẹ chồng không thì cả ngày hứng chịu đòn nói mỉa, giao cho cả núi việc làm đến nửa đêm cũng không xong.

Ảnh minh họa: Internet Là người có ăn có học, biết thân biết phận, nhưng không hiểu sao cứ bị mẹ chồng kiếm cớ để gây sự, đổ lỗi. Chỉ một năm ở nhà chồng mà biết bao lần bà không vừa lòng chút gì là dọa trả về nhà ngoại, mà không chỉ nói mồm và gọi điện, mẹ chồng tôi đưa tôi về để trả luôn mới nực cười. Mẹ chồng tôi hùng hổ bắt con dâu đưa sang nhà ngoại, tuyên bố chắc nịch: "Ông bà dạy con kiểu gì mà để nó lười biếng, chỉ giỏi trốn việc nhà, hở ra là cãi lại mẹ chồng… Hôm nay tôi mang con về trả cho ông bà giáo dục lại, chứ không cải thiện được chút gì thì đừng mong trở lại nhà chồng".

Đến lúc này bố đẻ tôi không giữ được bình tĩnh, liền đáp trả: "Con tôi từ bé đến lớn chưa ai bảo nó lười và hỗn cả. Tôi nghe con kể, bà luôn có ác cảm nên mới nghĩ thế. Con gái tốt nghiệp đại học bằng giỏi, công việc ổn định lương mấy chục triệu một tháng về nộp hết cho bà. Sao không lấy tiền đó mà thuê giúp việc?. Tôi sẽ nhận con và sẽ không cho con quay trở lại bên đó. Con trai bà công việc bấp bênh, mải chơi, bia rượu suốt, bà mới cần phải giáo dục con trai". Bố tôi cũng nói luôn về dự định sau này sẽ cho tiền, chia đất cho con gái để con có cuộc sống đỡ vất vả, nhưng nhà thông gia chèn ép quá thì cũng không muốn cho con đi làm dâu nữa, muốn ly hôn thì ly hôn. Trước thái độ dứt khoát của bố tôi, mẹ chồng ngồi suy nghĩ một lúc rồi dịu giọng: "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cháu, qua cùng ông bà thông gia tìm cách chỉ bảo cháu thêm thôi. Hai đứa nó thương nhau thật lòng, chúng ta đừng nỡ cho chúng nó chia tay. Tôi xin ông bà thông gia cho cháu về bên tôi, có gì sẽ bảo ban tiếp". Mẹ chồng đã hiểu ra giá trị của tôi và bà cũng thấy con trai nếu ly hôn sẽ khó có ai hơn tôi về làm vợ. Bà đưa tôi về song bố mẹ tôi giữ tôi lại để có thêm thời gian suy nghĩ. Tôi ở nhà bố mẹ đẻ được mấy hôm, thấy tâm trạng thoải mái hẳn, khác xa ở nhà chồng nơm nớp lo sợ mẹ chồng chèn ép. Từ hôm đó đến nay hết chồng rồi mẹ chồng gọi điện, nhắn tin mong tôi trở về. Tôi chưa biết phải tính sao, nhưng rất sợ đối diện hàng ngày với mẹ chồng. Liệu tôi có nên dễ dàng quay trở lại nhà chồng, hay đợi mẹ chồng cam kết không chèn ép nữa thì mới trở về?

Gái đã qua một đời chồng lấy được trai tân nhưng vẫn tỏ vẻ 'cành cao' và cái kết không thể ngờ Tôi đàng hoàng là trai tân chưa vợ, chịu yêu và lấy cô ấy đã là có chút thiệt thòi rồi. Vậy mà cả nhà họ còn tỏ vẻ "cành cao" yêu sách này nọ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-chong-hiem-khich-voi-con-dau-roi-hung-ho-dan-ve-nha-thong-gia-tra-lai-nao-ngo-nhan-qua-dang-phai-ha-minh-xin-con-quay-tro-ve-529552.html