Con dâu mang thai thèm ếch xào sả ớt, mẹ chồng xỉ vả không ra gì, đỉnh điểm một câu nói của bà khiến con trai dứt khoát đòi dọn ra riêng

Tâm sự 28/11/2022 07:31

Kể từ khi bước chân về nhà chồng, tôi luôn làm tròn trách nhiệm dâu con. Thế nhưng mẹ chồng luôn kiếm chuyện để nhục mạ tôi khiến chính con trai bà cũng không thể chịu nổi...

Đến giờ phút này, tôi tự thấy bản thân may mắn khi kết hôn với người đàn ông bản lĩnh, yêu thương vợ con.

Tuy nhiên, hành động quyết đoán của anh đối với mẹ ruột khiến tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu từ việc chồng đưa tiền lương cho tôi quản lý. Khi còn độc thân, anh ngoan ngoãn đưa hết lương cho mẹ, tự mình kiếm thêm bên ngoài để tiêu xài riêng.

Sau đám cưới, anh quyết định đưa tiền lương cho tôi cất giữ và đưa riêng cho mẹ chồng 5 triệu đồng/tháng. 

Anh có nói chuyện đưa tiền cho mẹ dưỡng già và tôi không phản đối. Bởi mỗi tháng anh đưa tôi khoảng 15 triệu đồng để đi chợ và tiết kiệm cho gia đình nhỏ.

Tôi cũng trích lương của mình gửi về nhà mẹ đẻ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Anh rất đồng tình, không có lời ra tiếng vào.

Con dâu mang thai thèm ếch xào sả ớt, mẹ chồng xỉ vả không ra gì, đỉnh điểm một câu nói của bà khiến con trai dứt khoát đòi dọn ra riêng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với sự rộng lượng của anh, mẹ chồng tôi khó chịu khi không được quản lý tiền lương của con trai. Bà thường lôi những chuyện vặt vãnh để đay nghiến tôi.

Thương chồng, tôi cố gắng nhẫn nhịn, giả câm giả điếc cho qua chuyện. Chồng tôi hiểu tính mẹ nên cũng động viên tôi rất nhiều.

Thế nhưng, mẹ chồng không hiểu chuyện, ngày càng quá quắt. Đỉnh điểm, cách đây một tuần, bà chửi tôi bòn rút tiền nhà chồng gửi cho mẹ đẻ. Tôi tủi thân khóc rất nhiều dù đang mang thai tháng thứ ba.

Đến ngày hôm sau, tôi thèm ếch xào sả ớt nên đi chợ mua nguyên liệu về nấu. 

Tôi nấu ếch theo cách thức ở quê, giữ nguyên da ếch, chần qua nước sôi rồi đem đi xào. Chồng tôi cũng rất thích món ăn này nên tôi tự tin chế biến.

Trong bữa cơm chiều hôm đó, bố chồng khen tấm tắc, còn mẹ chồng lại buông đũa, chê món ăn ghê rợn. Bà bảo tôi lấy chồng thành phố mà nấu ăn như ở rừng rú, không biết tìm hiểu cách thức ăn uống của nhà chồng.

Bà còn tỏ vẻ buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh ói ụa liên tục. 

Trước phản ứng của mẹ chồng, tôi như đứng hình, nước mắt tuôn rơi.

Con dâu mang thai thèm ếch xào sả ớt, mẹ chồng xỉ vả không ra gì, đỉnh điểm một câu nói của bà khiến con trai dứt khoát đòi dọn ra riêng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy cảnh mẹ ruột chê bai vợ, chồng tôi lẳng lặng dìu tôi về phòng. Anh khóc và xin lỗi tôi. Anh hứa sẽ không để tôi chịu ấm ức thêm lần nào nữa.

Vừa nói xong, anh bước ra phòng khách, xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Tôi quá bất ngờ trước quyết định của anh. Tôi lo sợ mẹ chồng đổ hết mọi tội lỗi và cho rằng con dâu xúi giục chồng bỏ bố mẹ.

Tôi chạy ra, ôm lấy anh và khuyên anh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Thấy tôi, mẹ chồng gào lên, lấy tay đấm vào ngực liên tục.

Bà than trách con trai bênh vợ bỏ mẹ. Bà đòi sống đòi chết khiến cả nhà náo loạn. Dù mẹ chồng gây huyên náo, chồng tôi vẫn không thay đổi ý định, dứt khoát dọn ra ngoài.

Anh nói bản thân đã chuẩn bị trước, thuê một căn chung cư cách đây một tháng, chỉ chờ có dịp là ra ở riêng.

Tôi rất bất ngờ nhưng thực sự xúc động trước sự chu đáo và những suy tính của anh dành cho mẹ con tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất lo mối quan hệ giữa anh và bố mẹ chồng sẽ rạn nứt. Đó là việc tôi không hề mong muốn. 

Tôi luôn mong cả nhà hiểu nhau, yêu thương và cùng chuẩn bị mọi thứ để đón cháu đầu lòng. 

Bây giờ, mong ước đó thật rất xa xôi. Tôi còn không biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ đi về đâu.

Chồng dắt nhân tình về nhà 'vui vẻ' trên chính giường tân hôn, vợ đi làm về phá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, mẹ chồng còn 'tặng' con dâu cái tát như trời giáng

Chồng dắt nhân tình về nhà 'vui vẻ' trên chính giường tân hôn, vợ đi làm về phá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, mẹ chồng còn 'tặng' con dâu cái tát như trời giáng

Ngỡ tưởng cảnh tượng đó chỉ có ở trên phim thì nay lại xảy đến với tôi. Chồng ngoại tình ngang nhiên dắt "tiểu tam" về nhà, còn được mẹ chồng ủng hộ cho việc làm sai trái.

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